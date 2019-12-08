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 Суспільство
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 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим відбудеться 9 грудня

У понеділок, 9 грудня, в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки України в Києві відбудеться урочиста церемонія прощання з Дмитром Каплуновим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія розпочнеться о 9:30.

Дмитро Віталійович Каплунов народився 4 грудня 1980 року. Служив у спецпідрозділі центру спеціальних операцій "Альфа". Загинув у ніч з 30 листопада на 1 грудня під час виконання бойового завдання з протидії ДРГ противника поблизу окупованого села Староласпа Бойківського району Донецької області в результаті підриву на міні. Разом з ним вибухнув і помер під час евакуації полковник (посмертно), Герой України (посмертно) Денис Волочай. Дмитру Каплунову також посмертно присвоєно звання полковника і Героя України.

Тіло загиблого потрапило в руки ворожої сторони і після тривалих переговорів 7 грудня було передано українській стороні в районі Мар'їнки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164047
 
 
 Топ коментарі
 
Может кто-то пояснить почему по сводкам погибших нет, а хоронят героев каждый день?
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Світла пам'ять Воїну, Офіцеру, Чоловіку.

Глибокі співчуття рідним.
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Может кто-то пояснить почему по сводкам погибших нет, а хоронят героев каждый день?
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Так у нас тепер і поранених нема.
Обстріли є, а поранених нема.
Оце недавно з*явилися бойові травми: дійшло, що забрехалися вже більше, ніж можна, то пишуть таке.

Вертольотами аж у Львів доправляють. А так =всьо харашо=, аби блазень добре почувався і зе-чувачкам було =прікольнА= і =маґлі шутіть= далі.

А поті хлопці помирають від "травм".
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Я в шоці, в яку дупу вскочила Україна, проголосувавши ;па пріколу;...
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Ну продолжение дела говорящей каски - потерь нет! Что, забыл?
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война потому-что, и с той стороны не чабаны и не шахтеры
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Світла пам'ять Воїну, Офіцеру, Чоловіку.

Глибокі співчуття рідним.
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Вічна пам'ять герою України. Схиляємо голови перед цією людиною і будемо його завжди пам' ятати.
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