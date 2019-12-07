 Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У комюніке зовнішньополітичного відомства Угорщини міністр заявляє: таким чином ця фахова експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву та зобов’язанням України".
"Попередній президент України Петро Порошенко та підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середню освіту. – Ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин у всіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", – йдеться в заяві очільника МЗС Угорщини.
Разом із тим Петер Сійярто зазначив, що уряд його країни має певні сподівання щодо новообраного глави України Володимира Зеленського.
"Новий президент, нова надія", – міркує він.
Угорський високопосадовець знову повторив оприлюднену ним же позицію 4 грудня. Як тільки закарпатські угорці "знову отримають відібрані у них права", Угорщина, як і раніше, підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України, підкреслив Сійярто.
Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.
Ще до його прийняття Угорщина неодноразово заявляла, що Будапешт буде блокувати переговори про членство України в НАТО доти, поки Київ буде "обмежувати права національних меншин".
6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки, згідно з якими закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.
Однозначно.
Нема чого на ЧУЖІЙ для них землі - бо той факт, що угорці, які народжені в Україні, Україну не сприймають як СВОЮ країну, СВОЮ Батьківщину, а хочуть в Україні мати свою Угорщину - нехай забираються геть.
Україна - це земля українців. І ті меншини, які на ній (на цій землі) живуть не мають права нав*язувати свої =хатєлкі= корінному населенню, не поважати державу, державну мову, державні символи.
У них у всіх є свої країни: у москалів - мордор, у поляків - Польща, у румунів - Румунія.
Не подобається - ніхто не тримає.
Але ВИМАГАТИ окремих НАЦІОНАЛЬНИХ прав для КОЖНОЇ меншини ніхто не повинен.
І влада (ну, від цієї нема чого чекати) мала б це чітко заявити.
Писали вже не раз: проблема українців в тому, що ми занадто добрі, терплячі, толерантні. Дозволяємо усяким вилізти на голову і звісити ноги, а потім скинути не можемо.
Ще й поганими тоді нас роблять, монстрами і дикунами.
Пішли на ... !
Дуля вам, ****** (без маку).
Шуруйте к чорту і не колотіть, уроди.
Мой при 94-х всё суетится... (правда со скрипом )...
те кто останется будут пользоваться всеми правами украинцев.
Украине нужно научиться жестко пресекать хотелки соседних стран управлять Украиной, контролировать и разорять ее.
В Украине хозяевами должны быть украинцы, а не соседние страны.
Кромє Наді.
«Колишній народний депутат Надія Савченко висловила думку, що Україна повинна взяти приклад з Угорщини і повністю заборонити на території країни діяльність американського фінансиста Джорджа Сороса. "Я вам назвала ім'я демона - Сорос. Запам'ятайте, будь ласка, раз і на все життя ... Я вам сказала про концепцію світоустрою, глобалізації ... Я вам назвала ту країну, яка зламала державність не в одній країні, вчіть історію .... Позбудемося зовнішнього управління і тоді буде нормальний уряд", - додала Савченко.»