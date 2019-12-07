 Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У комюніке зовнішньополітичного відомства Угорщини міністр заявляє: таким чином ця фахова експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву та зобов’язанням України".

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"Попередній президент України Петро Порошенко та підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середню освіту. – Ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин у всіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", – йдеться в заяві очільника МЗС Угорщини.

Разом із тим Петер Сійярто зазначив, що уряд його країни має певні сподівання щодо новообраного глави України Володимира Зеленського.

"Новий президент, нова надія", – міркує він.​

Угорський високопосадовець знову повторив оприлюднену ним же позицію 4 грудня. Як тільки закарпатські угорці "знову отримають відібрані у них права", Угорщина, як і раніше, підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України, підкреслив Сійярто.

Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Ще до його прийняття Угорщина неодноразово заявляла, що Будапешт буде блокувати переговори про членство України в НАТО доти, поки Київ буде "обмежувати права національних меншин".

6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки, згідно з якими закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.