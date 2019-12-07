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 Політика України
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Все про:Угорщина (520) НАТО (2213) українська мова (317) Сійярто (70)

 Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 7 грудня, що, на його думку, в цю п'ятницю Венеціанська комісія "знову дала ясно зрозуміти", що український Закон про мову "відбирає" права національних меншин.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У комюніке зовнішньополітичного відомства Угорщини міністр заявляє: таким чином ця фахова експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву та зобов’язанням України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учителів української мови підготують для угорських шкіл на Закарпатті, - Новосад

"Попередній президент України Петро Порошенко та підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середню освіту. – Ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин у всіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", – йдеться в заяві очільника МЗС Угорщини.

Разом із тим Петер Сійярто зазначив, що уряд його країни має певні сподівання щодо новообраного глави України Володимира Зеленського.

"Новий президент, нова надія", – міркує він.​

Угорський високопосадовець знову повторив оприлюднену ним же позицію 4 грудня. Як тільки закарпатські угорці "знову отримають відібрані у них права", Угорщина, як і раніше, підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України, підкреслив Сійярто.

Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Ще до його прийняття Угорщина неодноразово заявляла, що Будапешт буде блокувати переговори про членство України в НАТО доти, поки Київ буде "обмежувати права національних меншин".

6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки, згідно з якими закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164046
 
 
 Топ коментарі
 
В них забагато прав. Право на життя на нашій землі, наприклад. У них є своя національна держава - хай забираються. Не хочеш вивчати українську мову, значить ти не шануєш українську націю, значить ти паразит.
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Кожен диктує своє "єслі". Ідіть лісом.
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Даже догадываюсь кто его надоумил так действовать. Ну и не удивительно. Если Зелупа решил дать автономию даунбасу то почему мадьярам не отдать Закапрпатье. А дальше пошло-поехало... вместо Украины будет 24 федеративных автономных республики
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В них забагато прав. Право на життя на нашій землі, наприклад. У них є своя національна держава - хай забираються. Не хочеш вивчати українську мову, значить ти не шануєш українську націю, значить ти паразит.
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+++++
Однозначно.
Нема чого на ЧУЖІЙ для них землі - бо той факт, що угорці, які народжені в Україні, Україну не сприймають як СВОЮ країну, СВОЮ Батьківщину, а хочуть в Україні мати свою Угорщину - нехай забираються геть.
Україна - це земля українців. І ті меншини, які на ній (на цій землі) живуть не мають права нав*язувати свої =хатєлкі= корінному населенню, не поважати державу, державну мову, державні символи.
У них у всіх є свої країни: у москалів - мордор, у поляків - Польща, у румунів - Румунія.
Не подобається - ніхто не тримає.
Але ВИМАГАТИ окремих НАЦІОНАЛЬНИХ прав для КОЖНОЇ меншини ніхто не повинен.
І влада (ну, від цієї нема чого чекати) мала б це чітко заявити.
Писали вже не раз: проблема українців в тому, що ми занадто добрі, терплячі, толерантні. Дозволяємо усяким вилізти на голову і звісити ноги, а потім скинути не можемо.
Ще й поганими тоді нас роблять, монстрами і дикунами.
Пішли на ... !
Дуля вам, ****** (без маку).
Шуруйте к чорту і не колотіть, уроди.
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он просто не понимает, что Украина сейчас выполняет функции НАТО. Ведь НАТО создавалось, чтобы сдерживать агрессию россии. И, кстати, Украина справилось с этой задачей в сто раз лучше, чем всякие франции и германии вместе взятые.
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Нато неизбежно, как простатит, но причём мадьярские ******** к нато? Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто - Цензор.НЕТ 5558
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Ты из этих цыган чтоли? Учи украинский, и чуркам своим передай чтобы знали государственный язык. Тупые животные...
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Nemoй, у себя в паРаше умничай. Китаёзы весь Дальний восток и Забайкалье оттяпали, а ты всё в Украину нос суёш. Сгинь, нечисть!
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Никогда. Если уступить венграм, то они придумают какую-то новую причину, чтобы гадить Украине. Они всегда были на стороне агрессоров-беспридельщиков - и в первую мировую войну, и во вторую мировую войну, и сейчас, когда снюхались с путиным.
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Ого! А беременных трактористов и комбайнеров куда потом девать?
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Даже догадываюсь кто его надоумил так действовать. Ну и не удивительно. Если Зелупа решил дать автономию даунбасу то почему мадьярам не отдать Закапрпатье. А дальше пошло-поехало... вместо Украины будет 24 федеративных автономных республики
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А что пан Сийярто против того чтобы Закарпатье вступило в НАТО и ЕС хотябы в составе Украины? Ведь если Украина опять вернется в советский союз то мадьярам на Закарпатье мало не покажется, не то что о языке или автономии думать.
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Так оно уже с .уйлом договорилось поделить Украину. Надеется оттяпать часть Украины вместе с рабами
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венгрия ... страна пенсионеров .... когда дело дойдет до реальных шагов по вступлению в НАТО им быстро челюсти вставные заклинят
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От мой Батя -- позавчера -- 91 год! ...тоже очень сыльно удивлённый...*)
Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7411
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Твой Батя молодой ещё...
Мой при 94-х всё суетится... (правда со скрипом )...
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зразу видно, чоловік весь вік тяжко пропрацював в шахті
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венгерское меньшинство может гулять в Венгрию...
те кто останется будут пользоваться всеми правами украинцев.
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Украина не будет блокировать страстное желание Венгрии тщательно вылизывать гениталии Х@йлу. Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто - Цензор.НЕТ 9667
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В ответ провести масштабные военные учения на границе с Венграми и значительно усилить контрразведывательный режим в Закарпатье.
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У венгерского и русского есть свои страны-родины. Не нравиться украинский, то киздуй на историческую родину.
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Кожен венгр має святе право виїхати в свою країну.
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Самое смешное,что венгры на русском в Берегове шпрехают лучне чем на угорском. А вот Украинский язык им знать западло. Кстати это и румын касается. Западло,так западло. Украина им возможность интеграции в социум открывает,а они хотят жить только либо в своих селах либо в мадьярщине. Если и дальше так хотят жить-пусть и живут. Посмотрим кто кого переживет.
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Много воды утечет, когда Украина станет готова к вступлению в НАТО и НАТО будет готово принять Украину, а пока на хотелки Венгрии спекулируя вопросом НАТО урвать у Украины и себе кусок территории просто начхать.

Украине нужно научиться жестко пресекать хотелки соседних стран управлять Украиной, контролировать и разорять ее.

В Украине хозяевами должны быть украинцы, а не соседние страны.
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а с заглотом не хош ли мадяр сіятро вафельки, ти падла так за татар кримских яких кацапи гнобят вякни
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Угорщина проти України? Кто би мог подумать.
Кромє Наді.
«Колишній народний депутат Надія Савченко висловила думку, що Україна повинна взяти приклад з Угорщини і повністю заборонити на території країни діяльність американського фінансиста Джорджа Сороса. "Я вам назвала ім'я демона - Сорос. Запам'ятайте, будь ласка, раз і на все життя ... Я вам сказала про концепцію світоустрою, глобалізації ... Я вам назвала ту країну, яка зламала державність не в одній країні, вчіть історію .... Позбудемося зовнішнього управління і тоді буде нормальний уряд", - додала Савченко.»
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Утром - в НАТО , вечером - вернём права. Права надо заработать.....
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Заколебали ,,, соседи. Пусть сами у себя преподают украинский!
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