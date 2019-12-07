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 Політика України
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Все про:Донбас (14002) мінські угоди (1672) Єрмак Андрій (55)

 Мінські домовленості були ухвалені п'ять років тому і вже вимагають уточнень, - Єрмак

Керівництво України не тільки словами, а й діями довело, що виконує всі зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

Про це в інтерв'ю виданню Welt напередодні саміту в нормандському форматі заявив помічник президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є зрозумілим, що Мінські домовленості були ухвалені 5 років тому і вони вже потребують уточнень… Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світові нашими діями, що ми дійсно хочемо миру", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що в перемовинах Київ переслідує чітку ціль – відновити суверенітет та цілісність української території. Українська сторона відштовхується саме від цього та сподівається, що європейські партнери - Німеччина та Франція - будуть  нас, як і раніше, підтримувати.

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Той факт, що саміт після всіх відтермінувань відбудеться незабаром, Єрмак назвав успіхом для України та політики її президента.

Єрмак нагадав, що президент Зеленський чітко заявив, що мир на Донбасі має для нього найвищу цінність, і підкреслив, що керівництво Української держави не тільки словами, але й діями довело, що виконує всі зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. Від російської сторони Україна очікує цієї ж готовності, пояснив він, додавши, що першим кроком мав би стати дієвий режим тиші і звільнення усіх українських полонених з російського полону.

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Говорячи про "формулу Штайнмаєра", Єрмак заявив, що формула, яка регулює виключно умови зміни особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей з тимчасового на постійний, має стати частиною українського законодавства.

Що стосується проведення місцевих виборів, то найголовнішим, за словами помічника глави держави, є те, що вони мають проводитись за законами України, які передбачають що вибори "не можуть відбуватись за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин, угруповань, техніки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164042
 
   
 Топ коментарі
 
бл вы сука дебилы? плохое порох подписал? измените? какого хера вы делаете то что порох до этого не делал?
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·5 дек.

Категорически не согласен с обвинениями Ермака в предательстве. Ермак блестящий эффективнейший агент российских спецслужб, гораздо более успешный чем легендарный Штирлиц. Уже находясь за гранью провала, он продолжает неутомимо сражаться за интересы оккупанта.
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Так они и собираются изменить временный особый статус на постоянный.
Это и есть условие кремля.
Остальное шелуха.
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"У нас есть Минские договоренности, в которых определено, что должно быть сделано. И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться с их имплементацией. Президент Зеленский и его команда сделали, я бы сказал, очень ответственные и отважные шаги. И эти шаги в пользу Украины. Я полностью не согласен со всеми теми, кто говорит, что это что-то типа капитуляции или какая-то сдача украинского суверенитета" - заявил Лайчак. Источник: https://censor.net.ua/v3164038
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"Говоря о "формуле Штайнмайера", Ермак заявил, что формула, которая регулирует исключительно условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства". То есть внесение изменений в Конституцию и спец статус ОРДЛО? Федерализация? А как же слова Президента вчера , что федерализации не будет ни под каким соусом? Ермак против Президента? Кто из них врет народу?
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эта ******* точно дров наломает...судя по их "паведению" в стране...будем разгребать усей Украиной...
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Різні європейські і заокеанські функціонери елементарного уявлення не мають про суть процесів, які відбуваються в Україні і на її кордонах. Останньою людиною, яка могла б мати тверезі судження про природу таких подій, був Рональд Рейган.
Європа - це рослинна популяція, яка сама не усвідомлює, що з нею відбувається.
Чекати від цих ботаніків порад як в світі жити - це дитяча наївність.
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На гілці срач неймовірний, наче від цього щось залежить.
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Хотів подивитись через веб-камеру але чомусь не працює. Наберіть веб-камери Києва.
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завтра щось буде: все-таки день підписання Біловезької угоди (рахуба сесесеру)
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Так Падубий сказал, что завтра массовка в Киеве будет в поддержку Зеленского. Порохоботы, вы в курсе, что завтра вы будете зелебобиками?
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Так звана "реінтеграція" - це фіговий листочок, яким намагаються прикрити дії по ліквідації України як держави.
Її незалежність ніколи не була справжньою і зараз цей спектакль підходить до завершення.
Мир на Донбасі буде, от, тільки на решті території України він буде мати вигляд набагато страшніший від теперішньої війни.
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Никакого особого статуса нельзя допустить!
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Для чого ви, зе-дебіли, полізли зі своїм "виконанням" ? Як там кажуть: застав дурня Богу молитися - то й лоба розіб*є.
Преспокійно МУ існували, санкції щопівроку продовжувалися, наші робили свою справу - помаленьку (тими жаб*ячими стрибками) по кілька метрів просувалися на схід, били ворога, Пеця з х**лом не зідзвонювався щотижня, як блазень (мо, й частіше ???) - вірніше, взагалі не балакав, рашку ніхто не питав, питання України вирішувалися з Україною.

Але нарІду стало =скучно=, обрав ж/московітську зе-гопоту, яка вирішила здати Україну мордору, як той і бажає. І поспішають ...
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воля народу - воля Бога, бо влада від Бога, покайтесь порохоботи, поки не пізно.
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Одна из десяти заповедей говорит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7).
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так воля народа не напрасно, а истинно. И имя его напоминается не всуе.
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Всі відповідальні за підписання мінського договорняка і його реалізацію заслуговують на смертну кару
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Коли я писав, що у деяких випадках необхідна смертна кара, то на мене накинувся увесь Форум. Пам'ятаєте?
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Ти в той час був на передовій і рвався в наступ на Москву?
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Стан здоров`я мені не дозволяє але я б із задоволенням натовк тобі пику, кацапохАхоле. Я був готовий до загальної мобілізації- одразу після Майдану пішов і записався до військомату на той випадок, якщо держава покличе
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- Есть ли у вас план Б, Пётр Алексеевич?
- Только на плане и держимся, Юлия Владимировна, вам отсыпать чуток на косячок?
- Дякую, в мене своя коса..
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В понеділок мама Рімма, Єлєна та обоє дітей мають лишитися в Україні. Хай летить сам.
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У всіх випадках ми програємо, але вибору нема.
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Може тоді засцить підписати капітуляцію.
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У нього теж нема вибору, бо на нього тиснуть з усіх боків😏
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Можливо, але у цій ситуації я його не бачу.
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Мы победим всегда, по-любому!! с выбором, без выбора, пох
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Переможемо, але поки ми маємо готове рішення, яке підпишуть. Тому шлях до перемоги дуже довгий і на ньому отримаємо також і поразки.
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хе, це НАША війна, і ми її ще не програли
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