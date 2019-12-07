 Помер рятувальник, який зазнав травм під час евакуації людей з палаючого будинку в Одесі, - голова ОДА Куций

Про це повідомив у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно у лікарні загинув рятувальник Сергій Шатохін, який перебував у комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежник впав з великої висоти та зазнав важких травм.
Лікарі впродовж трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалося"... - повідомив чиновник.
"Всього результаті пожежі загинули 8 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні; 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт; 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб; 7 грудня о 00.40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи; о 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб", - йдеться у зведенні, що публікується на сайті ДСНС.
Наразі постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 9 осіб). За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою... Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають", - йдеться в звіті.
Як повідомлялося, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.
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Співчуття його близьким та рідним.
Ибо я с трудом представляю, что в Нью-Йорке пожарные находились в таких же условиях: https://dumskaya.net/news/pozharnye-rabotali-golymi-rukami-a-pered-priezdo-106312/
А у нас же без волонтеров, похоже, вообще ничего нормально не делается.
А мы тут в гавне как-нибудь сами...
но о том, что люди падали на пожарных...сразу же убрали из новостей...
(в некрологе говорится, что Он упал с высоты, спасая людей)
а как было на самом деле ...
качество не очень...
вроде как пожарник упал первым (или сам не удержался...или от дыма потерял сознание или таки кто-то его сбил???) а она (или кто-то другой???) через мгновение на козырек подвала...
ничего не понятно.. да наверное и не так уже важно! Царство Небесное всем погибшим
Погибшая 16-летняя Ксения Бабенко также выпрыгнула из окна горевшего колледжа, ее травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в больнице.
он - спасатель. он спасал людей
люди... подумайте..... вы просто должны ему спасибо сказать. он спасал вас... до конца
вечная память тебе боец
В цивилизованых странах был бы день скорби хотя бы,но не в нашем жидовском болоте...
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5262049-pozhar-v-odesse-8-dekabrya-v-ukraine-obyavleno-dnem-traura.html
Соболезнование родным. Царствие небесное герою.
просто. помните - возле вас есть люди которые готовы прийти вам на помощь и готовы ради вас погибнуть. полицейские, медики скорой, пожарный, спасатели.....
они бывают резкими, грубыми и жесткими. но они вас берегут от неприятностей. я - бывший мент. не самый плохой и поганый. наверняка на сайте есть медики (кацахол - привет) и спасатели. мы работали и работает для вас....
парня реально очень жаль