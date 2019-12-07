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Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) ДСНС (2163)

 Кількість підтверджених жертв пожежі в Одесі зросла до семи, - заступник начальника ГУ ДСНС Крицький

Під час пошукових робіт на згарищі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу знайшли ще два тіла.

Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Олександр Крицький близько 18 години 7 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Додатково виявлено з внутрішньої частини двору на рівні другого поверху ще два тіла. Коментарі стосовно статі та осіб поки неможливі, бо тривають оперативні слідчі дії", – сказав Крицький.

Всього під завалами будівлі виявлено шістьох осіб з початку проведення пошукових робіт. Ще одна особа померла в лікарні першого ж дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164036
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль, що у свій час в Одесі не зробили висновки після пожежі в тому дитячому таборі та не перевіряли протипожежну безпеку.
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даже сложно представить каково сейчас родителям погибших детей и родственникам погибших взрослых. Смерть сама по себе страшная трагедия, а такая как у этих юных учащихся страшнее кратно … Держитесь как можете, хотя слова сейчас и лишние .
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А виновен в этом - дед Васи, тоже слесарь, который в 1964-м году не так прикрутил провод А к проводу Б. А ни разу не Трупанов, или кто там заведует инспекторами, которые обязаны проверять здания.
Ну вот просто так: Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий - Цензор.НЕТ 4184
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А виновен в этом - дед Васи, тоже слесарь, который в 1964-м году не так прикрутил провод А к проводу Б. А ни разу не Трупанов, или кто там заведует инспекторами, которые обязаны проверять здания.
Ну вот просто так: Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий - Цензор.НЕТ 4184
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даже сложно представить каково сейчас родителям погибших детей и родственникам погибших взрослых. Смерть сама по себе страшная трагедия, а такая как у этих юных учащихся страшнее кратно … Держитесь как можете, хотя слова сейчас и лишние .
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а какая такая у этих ужасная? 90% тех кто гибнет в последствии пожаров это те кто задохнулись от чадного газа, они ж не заживо сгорели
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Жаль, що у свій час в Одесі не зробили висновки після пожежі в тому дитячому таборі та не перевіряли протипожежну безпеку.
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ще страшніше буде, якщо з цієї жахливої трагедії можновладці не зроблять висновки и не змусять досконало і відповідально перевірити усі (усі!) навчальні заклади України, а тільки откараскаються словами співчуття і назначать винного ябикого...
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"Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский."
Господи ты боже мой.Сколько таких поручений было.Только по Одессе по Виктории было,по психиатрической больнице было,по Токио Стар было и теперь по колледжу на Троицкой.А четыре склада боеприпасов?
Поручения могут покрыть с головой.А с кого спросили?Сколько лет?5 или 6?Да никого не спросили.Обращаюсь а сторонникам ПО,не надо ЗЕкать.; склады вспоминайте. От любви до ненависти ... ЗЕ,ЗЕ,ЗЕ,ПО,ПО,ПО,...ПУ,ПУ,,,? Ощущение безнаказанности развращает породило новые преступления.
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пожар в виктории преступная халатность и должностное преступление инспекторов...можно бы сделать подобное умозаключение...но к сожалению после такого количества совпадений вывод онозначен Сначала кодло шоколада, а теперь кодло днепрожидовских дерется за такой лакомый шмат как Одесса...Что не удалось у шоколадного вора. то это делают кукловоды зеленого клоуна пытаются снять труху и всунуть своего..а та мразь сидит крепко и уходить не собирается...ведь за ним Ангел и Галантерник дают команды...а гибнут простые люди...
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Если Ангел,то в кавычках (вот так "Ангел"). Если без кавычек то Ангерт. Как говорил мой отец-Есть блатные и ( без желания обидеть и оскорбить)бывают приблатнённые.Следите за своими высказываниями.Кстати ,Ангерт уже больше года в покойниках.
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Люди, помните о том, что никто не знает, когда Бог его призовет.
Узкий путь к Богу.
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Спасатель Сергей Шатохин, который упал с высоты при эвакуации учащихся колледжа во время пожара в здании в центре Одессы, стал восьмой жертвой происшествия
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Десятки лет противопожарные мероприятия и проверки носили исключительно "наличный" характер...теперь критическая масса нарушений переходит в стадию расплаты жизнями людей.
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