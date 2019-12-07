 Кількість підтверджених жертв пожежі в Одесі зросла до семи, - заступник начальника ГУ ДСНС Крицький

Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Олександр Крицький близько 18 години 7 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Додатково виявлено з внутрішньої частини двору на рівні другого поверху ще два тіла. Коментарі стосовно статі та осіб поки неможливі, бо тривають оперативні слідчі дії", – сказав Крицький.

Всього під завалами будівлі виявлено шістьох осіб з початку проведення пошукових робіт. Ще одна особа померла в лікарні першого ж дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.