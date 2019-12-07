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 Суспільство
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Все про:обстріл (5770) Донбас (14002) Об'єднані сили (411)

 Ворог двічі застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як уточнює пресслужба Об'єднаних сил, два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік від Новолуганського (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї) і Майорська (з мінометів калібру 82 мм), інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої (з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів), Широкиного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів).

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Зазначається, що протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого бойові травми мають двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164035
 
 
 Топ коментарі
 
все потери дали приказ списывать на "травмы по неосторожности" - чтобы зе!лоху не портили визит к фуйлу..
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...

или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
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Самое плохое то, что у нас "потерь нет" стало "победой".
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«7 декабря 2019. Турецкий ударный Akinci с украинскими двигателями впервые взлетел



Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».
Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.»
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все потери дали приказ списывать на "травмы по неосторожности" - чтобы зе!лоху не портили визит к фуйлу..
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...

или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
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Долго думал?
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Самое плохое то, что у нас "потерь нет" стало "победой".
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Не не. Нельзя спугнуть Вову Пу, вдруг не приедет? Как же тогда Клован одержит пабеду и капитуляцию Раисси? Ша...тихо...осталось немного потерпеть и все! Вайна закончится 9 вечером. Да, зетипиллы?
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Прикольный троль
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«7 декабря 2019. Турецкий ударный Akinci с украинскими двигателями впервые взлетел



Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».
Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.»
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" я хочу в париже увидеть человека" © вазелин шестой неперевершаный
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А, можно я скажу -- пару ласковых? Спасибо! *)
Все, кто хвалит, ругает, надеется, или просто забил... -- на Зеленского -- делают одну и ту же, "системную ошибку".
Зеленский, это функция! А Функционеры -- которых все знают -- Зеленским функционируют в свою пользу -- и не в чью-то другую! И не в вашу, это точно!
Это люди, чётко мотивированные в политическом, экономическом и финансовом смысле.
Им нужно поменять государственную систему в Украине! -- на любую другую, кроме унитарной.
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це так. Державна система запрограмована на самознищення України, всі вносять посильний внесок в руйнацію - уряди, президенти, правоохоронні органи та суди.
Кожні п'ять років в Україні - все менше економіка, все менше народонаселення. А Проблеми наростають лавиноподібно.
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на миротворце сага о том,как разводили кацаплянина записаться в наемники Ворог двічі застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3475.это и есть среднестатистический расиянин.без мозгов и витрил.

Спецоперация "Охота на зайца" Часть 1

Спецоперация "Охота на зайца" Часть 2

Спецоперация "Охота на зайца" Часть 3

Спецоперация "Охота на зайца" ЭПИЛОГ
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Люди пишуть, що особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі. Чому на це штаб бені закриває???
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Українських захісників обстрілюють, а в них тільки три якісь пука...??
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Каждый день Верховный главнокомандующий совершает преступление, отдавая приказы о прекращении огня. Его обязанность не организовывать как драпать с родной з5мли, а не ее защита. И тот, кто применил 82 минометы есть вооруженный агрессор.
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Вот знаете...запрещённые калибры...а что, разрешёнными калибрами убивать украинских солдат можно? Вот я не могу понять этого...Вообще... такая фуиня происходит....все эти минские соглашения...Почему Украина выбрала этот путь???Да Украина должна давить Европу прямым наглым шантажом!!! и это газопровод и его стабильная работа .Почему вф думаете немчура хочет второй северный? Да потому что готовы кинуть вас, понимаете? потому что с пуцлерком они всегда договорятся,это нация,которая выгоду ставит превыше всего.Они и войну начали ради выгоды, хотели всех поиметь...верили в свои силы...они и сейчас верят..ну почему бы и нет? самая богатая страна Европы...после всего, что с ними случилось ...А пуцлерок им всегда подыграет, ему ведь тоже этот газ кому-то надо продавать и Дойчланд - самый богатый и "обьёмный" потребитель ...Так что в ЭТОМ смысле немцы и кацапы прекрасно понимают друг друга, просто поверьте тому, кто знает этот народ(немецкий) изнутри. Второе - настоящие военные действия по всей Украине и миллионы беженцев ,как сирийцев, только это всё вот здесь, под боком, в смысле хлынут сразу миллионами - очень весомый козырь...И ещё можно найти массу рычажков, если надавить на которые, сытая Европа станет более покладистой в вопросах Украины.Достаточно иметь политические яйца и вот этих вот европейцев, поверьте,можно иметь как хочешь, потому что на самом деле как они мыслят - да просто боятся всех, кто с ЯЙЦАМИ...да,вам бы ещё всё таки коррупцию придушить...просто ваше лицо было бы чище.
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вы бы уже завязывали с этими запрещенными барабанщиками
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