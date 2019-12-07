 Ворог двічі застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює пресслужба Об'єднаних сил, два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік від Новолуганського (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї) і Майорська (з мінометів калібру 82 мм), інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої (з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів), Широкиного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів).
Зазначається, що протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого бойові травми мають двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...
или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».
Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.»
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eoeMhh7Ix2mGiTS1wUfzRFry_ubYW39q-Q7bu-Ma9AyW67ANp879vebg
https://www.youtube.com/watch?v=oPEo6LicZ1c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3T0_om3nPYcmskR0mVlgc2WeRT4BskJ0JrfalbqNJFzv5XaVnxWk3-P9A
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Все, кто хвалит, ругает, надеется, или просто забил... -- на Зеленского -- делают одну и ту же, "системную ошибку".
Зеленский, это функция! А Функционеры -- которых все знают -- Зеленским функционируют в свою пользу -- и не в чью-то другую! И не в вашу, это точно!
Это люди, чётко мотивированные в политическом, экономическом и финансовом смысле.
Им нужно поменять государственную систему в Украине! -- на любую другую, кроме унитарной.
Кожні п'ять років в Україні - все менше економіка, все менше народонаселення. А Проблеми наростають лавиноподібно.
Спецоперация "Охота на зайца" Часть 1
Спецоперация "Охота на зайца" Часть 2
Спецоперация "Охота на зайца" Часть 3
Спецоперация "Охота на зайца" ЭПИЛОГ
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі. Чому на це штаб бені закриває???