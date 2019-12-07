 Ворог двічі застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює пресслужба Об'єднаних сил, два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік від Новолуганського (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї) і Майорська (з мінометів калібру 82 мм), інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої (з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів), Широкиного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Павлополя (з станкових протитанкових гранатометів).

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Зазначається, що протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого бойові травми мають двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.