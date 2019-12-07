 Почалася перевірка пожежної безпеки всіх соціально значущих об'єктів області, - глава Харківської ОДА Кучер

Інспекцію провели в закладах міста Лозова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На жаль, у Одесі відбулась страшна трагедія. Тому президент дав доручення Кабінету міністрів України провели інспекцію всіх закладів та місць скупчення людей. Це дитячі садки, школи, гуртожитки. Я дав відповідне доручення як профільному департаменту, так і керівнику ДСНС в Харківській області: не чекати документів від Кабміну, а негайно реагувати на доручення. Збирати відповідну комісію та розпочати перевірку закладів", - сказав Олексій Кучер.

За його інформацією, закладів, які необхідно перевірити на пожежну безпеку, в області нараховується близько 3000. У ДСНС відзначають, що їх перевірятимуть біля 200 співробітників відомства.

"Президентом було поставлено завдання: до 10 січня всі об’єкти необхідно проінспектувати", - акцентував увагу рятувальників голова ХОДА.

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Старт перевіркам він дав особисто. Разом із начальником ДСНС України в Харківській області Олександром Волобуєвим, директором Департаменту цивільного захисту ХОДА Павлом Пономаренком та Лозівським міським головою Сергієм Зеленським Олексій Кучер відвідав 3 заклади міста Лозова: Лозівський вищий коледж мистецтв, дитячо-юнацьку спортивну школу "Юність" та НВК №10.

Зауваження до пожежної безпеки були виказані в кожному з закладів, проте в найгіршому стані виявився коледж мистецтв, який перебуває в підпорядкуванні Харківської обласної ради. У закладі, де навчається 227 дітей, взагалі відсутня протипожежна сигналізація. Кошти на неї керівництво просить уже не перший рік. Але необхідні 1,8 млн грн. досі не виділили.

"Я вже вдруге відвідую заклад обласного підпорядкування, і він у гіршому стані, ніж той, який фінансується за рахунок місцевих коштів. Це є великою проблемою, - зауважив Олексій Кучер. - Я зараз буду з’ясовувати, чому так відбувалося, чому керівництво області не реагувало. Будемо робити висновки. Звісно, що вже мені виправляти те, що відбувається тут. Найближчим часом відреагуємо. Так не може бути, щоб діти фактично були в небезпеці".

Голова ХОДА доручив директору Департаменту цивільного захисту ХОДА до понеділка зібрати всю документацію та історію листування щодо пожежної сигналізації в ліцеї. Керівництву ДСНС Олексій Кучер нагадав про відповідальність за результати проведеної роботи та відзначив: "Ми бачимо, що такі трагедії відбуваються, коли є недбалість керівництва. На вас покладається обов’язок усе перевірити – і негайно цю роботу розпочати".

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.