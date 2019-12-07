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 Суспільство
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Все про:Лозова (7) Харківщина (830) ДСНС (2163) Кучер Олексій (5)

 Почалася перевірка пожежної безпеки всіх соціально значущих об'єктів області, - глава Харківської ОДА Кучер

Чи справді захищені від пожеж заклади з масовим перебуванням людей, разом з фахівцями служби НС 7 грудня перевіряв голова ХОДА Олексій Кучер.

Інспекцію провели в закладах міста Лозова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На жаль, у Одесі відбулась страшна трагедія. Тому президент дав доручення Кабінету міністрів України провели інспекцію всіх закладів та місць скупчення людей. Це дитячі садки, школи, гуртожитки. Я дав відповідне доручення як профільному департаменту, так і керівнику ДСНС в Харківській області: не чекати документів від Кабміну, а негайно реагувати на доручення. Збирати відповідну комісію та розпочати перевірку закладів", - сказав Олексій Кучер.

За його інформацією, закладів, які необхідно перевірити на пожежну безпеку, в області нараховується близько 3000. У ДСНС відзначають, що їх перевірятимуть біля 200 співробітників відомства.

"Президентом було поставлено завдання: до 10 січня всі об’єкти необхідно проінспектувати", - акцентував увагу рятувальників голова ХОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із рятувальників, які ліквідовували пожежу в одеському коледжі, перебуває в комі

Старт перевіркам він дав особисто. Разом із начальником ДСНС України в Харківській області Олександром Волобуєвим, директором Департаменту цивільного захисту ХОДА Павлом Пономаренком та Лозівським міським головою Сергієм Зеленським Олексій Кучер відвідав 3 заклади міста Лозова: Лозівський вищий коледж мистецтв, дитячо-юнацьку спортивну школу "Юність" та НВК №10.

Зауваження до пожежної безпеки були виказані в кожному з закладів, проте в найгіршому стані виявився коледж мистецтв, який перебуває в підпорядкуванні Харківської обласної ради. У закладі, де навчається 227 дітей, взагалі відсутня протипожежна сигналізація. Кошти на неї керівництво просить уже не перший рік. Але необхідні 1,8 млн грн. досі не виділили.

"Я вже вдруге відвідую заклад обласного підпорядкування, і він у гіршому стані, ніж той, який фінансується за рахунок місцевих коштів. Це є великою проблемою, - зауважив Олексій Кучер. - Я зараз буду з’ясовувати, чому так відбувалося, чому керівництво області не реагувало. Будемо робити висновки. Звісно, що вже мені виправляти те, що відбувається тут. Найближчим часом відреагуємо. Так не може бути, щоб діти фактично були в небезпеці".

Голова ХОДА доручив директору Департаменту цивільного захисту ХОДА до понеділка зібрати всю документацію та історію листування щодо пожежної сигналізації в ліцеї. Керівництву ДСНС Олексій Кучер нагадав про відповідальність за результати проведеної роботи та відзначив: "Ми бачимо, що такі трагедії відбуваються, коли є недбалість керівництва. На вас покладається обов’язок усе перевірити – і негайно цю роботу розпочати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164033
 
 
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Ух сколько я уже контроль этих инспекторов насмотрелся,да и здесь на фото то-же самое,главное для инспектороа бумажки с инструкциями на десятки страниц на стенах которые нормальный человек не в силах прочитать,план эвакуации и сомнительные огнетушители с обязательными под ними табличками с ******* огнетушителя а то что работает он или нет никого не колышет так же как и то что эти стенды и огнетушители висят на стенах с лехковоспламеняющегося материала который при горении создает ядовитый дым.И кто и когда проверял висящую и красивую сигнализацию,да никто как и то что всем инспекторам по барабану выведена ли пожарная сигнализация на пульт диспечера МЧС а она должна быть выведена из всех обектов массового скопления людей.
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Не всегда, например на ЧАЭС, инспекция отрабатывает как положено!
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ІБД і совкова кампанєйщина. На виході 0, як завжди. Ну, хіба що хабарів піднімуть...
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Ненавиджу. А раніше де ця вся "шушара" пперевіряючих була? Ставили "галочки" що все перевірили і все в порядку?.
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Шавка по кличке Кучер вроде не знает как решаются вопросы. Работала адвокатом, заносила в нужные кабинеты, за решение вопроса. Систему невозможно изменить одноразовыми изделиями.
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Вот скажите мне, а безопасность детей не ответственность ли их родителей?? Как можно пустить в сад/школу/колледж/университет/кудаугодно своих дете и ,кстати, пойти туда самим,если в этом помещении не соблюдаются нормы элементарной пожарной безопасности??? У украинцев колоссальный дефицит инстинкта самосохранения, да вообще,просто наплевательское отношение к собственной жизни и жизни собственных детей...вот с этого и начните..и ВСЁ у вас тогда будет как в Швейцарии...
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