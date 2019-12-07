 У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ПЦУ.
"У всіх храмах Православної Церкви України в неділю, 8 грудня 2019 року, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України", - свідчить текст розпорядження.
но ракеты как падали так и падают
Кто Зюзе это обещал?
Убеждает и бескорыстная поддержка поста от Игоря Д, общеизвестного в узких кругах своими не заангажированными и глубокими мыслями по атуальным проблемам совеменности )
Тебя заспамили без меня. Но я вытянул,
- "дабы дурь каждого была видна"(с)
м?
"вера", да? против штыка, выбросив винтовку выходит селянин с мешком зерна?
Похоже, Эпифаний получил оперативные указания от автора создания ПЦУ провести такие молебны.
Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!
Дай йому Волю, дай йому Долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
(1885 рік)
Президенту на цей день ставим захист та оберіг, бо він один на один з ворогом. Всі тримаємо кулаки та не здаємо Україну. Підсилимо президента своєю незламною енергетикою.
"Народ України! Увесь стань у коло! Ворогу не пройти крізь гарячі серця!"
Ты бзди за дональдоботов...
***** володька ,БО ТВОго ПЕТРИКА НЕ ЗРОБИЛИ ЗНОВУ ПРЕЗИДЕНТОМ ?
ТА ПІШОВ ТИ ***** !
Виктор Онегин
@batiscafcusto
·1 ч
Меня волнует только один вопрос.
А почему собственно Зеленский боится Майдана?
Ведь абсолютно четко заявлено,что Майдан против капитуляции нашей страны, против Сдачи наших интересов. Следовательно,если ты не собираешься капитулировать,защищаешь интересы Страны,то должен быть за Майдан..
мІХОМАЙДАН НІЧОГО НЕ НАВЧИВ?
Тутмас есть, ииии.....
????
Возможно не мебель надо ператр..хивать, а чет дру-гое?
Эта зараза даже Рашку убивала раза три. Быдлославие это. И я прекрасно понимаю быдло, которое попов летать учило. Ибо заколебали. И вот - возродились, а теперь как всегда, попы берут "под козырек", как всегда, вот это да.
Когда я увидела портрет Зеленского на обложке Тайм, я долго не решалась читать саму статью. Настолько красноречива была сама картинка и подпись под ней. Мне как-то надоело стыдиться того, в чем не виновата. Но все-таки прочитала. И вынуждена констатировать, что Ваве удалось невероятное: за 6 месяцев слить в унитаз все, что строилось 5 лет.
Превратить субъектную Украину в объект. О который вытирают ноги. Не то чтобы я не понимала всего этого до прочтения материала в Тайм, просто, когда тебе в лицо это выплескивается в концентрированном виде, это всегда как ожог. Это больно.
Можно сколь угодно долго распинать Порошенко за внутреннюю политику, но не видеть того, что он сделал на международной арене, может только слепошарый слюнявый идиот с козявками в глазах. Но ******* не нужна была субъектная Украина, она для него опасна и вообще заноза в заднице, поэтому вавку под названием «внутренняя политика Пороха» удачно расковыряли, расчесали, воспалили и дали ей хорошенько загноиться. Прорвало на выборах, результат у нас перед глазами, ***** оно все конем.
И можно было бы злорадствовать и крутить дули в монитор, если бы не одно но: речь идет и о нас с вами тоже. Мы все будем с кровью выкашливать цю самовпевнену малесеньку *****, живущую в шкафчике спортзала. Радует во всей этой истории только одно: Вава все делает быстро.
Мир і Перемога України наступить після Розвалу Імперії.
Ще нескоро.
За інший варіант миру молитись не варто.