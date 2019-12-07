 У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ПЦУ.

"У всіх храмах Православної Церкви України в неділю, 8 грудня 2019 року, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України", - свідчить текст розпорядження.

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