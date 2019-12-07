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Все про:молитва (49) Епіфаній (198) ПЦУ (480)

 У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав розпорядження про проведення у всіх храмах ПЦУ молитви за мир і перемогу України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ПЦУ.

"У всіх храмах Православної Церкви України в неділю, 8 грудня 2019 року, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України", - свідчить текст розпорядження.

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У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164032
 
   
 Топ коментарі
 
на нього надій було більше.
він і солідніше виглядав, так само і поводився, як буль- тер'єр.
а зараз нас презентує пудель.
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А соєвий хряк був переможцем?
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Перемога на нас точно не очікує.
В нас президент не переможець.
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на Рашке их чет 40000.
но ракеты как падали так и падают У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України - Цензор.НЕТ 8217
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Героям України Слава і почесна Пам'ять!
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Как порохоботы, враги Украины зашевелились перед нормандией. Это так они уболевают за Украину, что готовы гвоздями укрыть путь Зеленского. Но эти подлецы не понимают, что бывших нельзя допускать к власти, к бюджету, а новой команде по делам их народ сделает выводы. Народ или поддержит, или отправит назад в прежнюю жизнь, подальше от властных кабинетов.
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они ради Пети готовы залить Украину кровью, что бы его не посадили за воровтво.
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А Зюзя думал пройтись по red carpet, скалялясь под вспышки папарацци?
Кто Зюзе это обещал?
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Особо тронули слова об усеянном гвоздями пути Зе, - аки мессия...
Убеждает и бескорыстная поддержка поста от Игоря Д, общеизвестного в узких кругах своими не заангажированными и глубокими мыслями по атуальным проблемам совеменности )
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Каждый - о своем, привычном )
Тебя заспамили без меня. Но я вытянул,
- "дабы дурь каждого была видна"(с)
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С Зеленским больше шансов на победу чем с мародером.
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нет. в обоих случаях шансы =0. т.к. они адиннарот богоизбранный.
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А чому тільки велик? Освятити святою водою, сіллю четверговою і хрестом животворящим.
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А в РПЦ будут молиться за победу России над Украиной.
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звичайно, і її філія "У" ПЦ МП також, за пА Бєду рюзьке міра, це церква хАхлів-малоросів, а не Українців.
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Какая победа, сидим в окопах как мыши пока жиды алегархи максимально не озолотятся
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Ух ти! Таке враження, що прихильників нелоха , як і ватників, коричить від слів, про перемогу України. Справа, навіть, не в молитві, а саме в цьому словосполученні.
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умник, а шо бы ТГШ сказал в 32-33-м?
м?
"вера", да? против штыка, выбросив винтовку выходит селянин с мешком зерна?
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Вчера на "Свободе слова" Шустера первый прзидент Л. Кравчук на призывы Вакарчука и Парубия выйти акции протеста 8 декабря сказал, что в предверии такой важной для судьбы Украины встречи в Париже подобные акции - деструктивны. Нам надо всей страной молиться во всех церквях за успех этих переговоров.
Похоже, Эпифаний получил оперативные указания от автора создания ПЦУ провести такие молебны.
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старий комуняка Кравчук, йди до біса. а автор створення ПЦУ насамперед українські православні християни, придуркувата ти ідіотка.

У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України - Цензор.НЕТ 6964
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***
Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!

Дай йому Волю, дай йому Долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!

(1885 рік)
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Подумки всі підтримаєм Україну 9 грудня. Україна за твоєю спиной, а сам дивися в очі ворогу.
Президенту на цей день ставим захист та оберіг, бо він один на один з ворогом. Всі тримаємо кулаки та не здаємо Україну. Підсилимо президента своєю незламною енергетикою.
"Народ України! Увесь стань у коло! Ворогу не пройти крізь гарячі серця!"
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Страшно подумать, какие ритуалы будут исполнять гебнявые попы московского патриархата...
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Порохнявые тоже будут молиться чтоб Петька не сел первым делом чтоб Зеленского неизлечимая хворь одолела, потом чтоб ***** напал, а напоследок за Петино здоровье, в тюрьме оно пригодится )))
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А в кацапів, бачу, всі мрії тільки щоб посадити Порошенка.
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Флоридский зенитчик, ты не бзди за порохоботов, они справятся...
Ты бзди за дональдоботов...
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Так предать Пэтруху, не благодарные.
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Все правильно,треба співати,молитись і закушувати салом...На більше ми не здатні...
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вы може и не, а от украинци биоматериал исправно заапывают.
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підарас романчук БУДЕ РОЗПОВІДАТИ,ЯК УККРАЇНЦІ,КОТРІ ПРОЙШЛИ ДВА МАЙДАНИ,ВОЛОНТЕРСЬКИЙ І ДОБРОВОЛЬЧИЙ РУХ "НІ НА ЩО НЕ ЗДАТНІ? У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України - Цензор.НЕТ 3323

***** володька ,БО ТВОго ПЕТРИКА НЕ ЗРОБИЛИ ЗНОВУ ПРЕЗИДЕНТОМ ?
ТА ПІШОВ ТИ ***** ! У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України - Цензор.НЕТ 3515
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Виктор Онегин

@batiscafcusto

·1 ч

Меня волнует только один вопрос.
А почему собственно Зеленский боится Майдана?
Ведь абсолютно четко заявлено,что Майдан против капитуляции нашей страны, против Сдачи наших интересов. Следовательно,если ты не собираешься капитулировать,защищаешь интересы Страны,то должен быть за Майдан..
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Якщо шмаркля дійсно не бреше, коли обіцяє, що ніколи не здасть Україну, то такий Майдан тільки на користь, це підтримка, бо люди там також проти здачі інтересів України, це ж підтримка.))
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пОРОХОБОТИ!
мІХОМАЙДАН НІЧОГО НЕ НАВЧИВ? У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України - Цензор.НЕТ 8562
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Ребят, "Порох" же сказал шо: "сотни лет ""молились и ждали"(Тутмаса)"
Тутмас есть, ииии.....
????
Возможно не мебель надо ператр..хивать, а чет дру-гое?
Эта зараза даже Рашку убивала раза три. Быдлославие это. И я прекрасно понимаю быдло, которое попов летать учило. Ибо заколебали. И вот - возродились, а теперь как всегда, попы берут "под козырек", как всегда, вот это да.
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Олена Монова

Когда я увидела портрет Зеленского на обложке Тайм, я долго не решалась читать саму статью. Настолько красноречива была сама картинка и подпись под ней. Мне как-то надоело стыдиться того, в чем не виновата. Но все-таки прочитала. И вынуждена констатировать, что Ваве удалось невероятное: за 6 месяцев слить в унитаз все, что строилось 5 лет.
Превратить субъектную Украину в объект. О который вытирают ноги. Не то чтобы я не понимала всего этого до прочтения материала в Тайм, просто, когда тебе в лицо это выплескивается в концентрированном виде, это всегда как ожог. Это больно.
Можно сколь угодно долго распинать Порошенко за внутреннюю политику, но не видеть того, что он сделал на международной арене, может только слепошарый слюнявый идиот с козявками в глазах. Но ******* не нужна была субъектная Украина, она для него опасна и вообще заноза в заднице, поэтому вавку под названием «внутренняя политика Пороха» удачно расковыряли, расчесали, воспалили и дали ей хорошенько загноиться. Прорвало на выборах, результат у нас перед глазами, ***** оно все конем.
И можно было бы злорадствовать и крутить дули в монитор, если бы не одно но: речь идет и о нас с вами тоже. Мы все будем с кровью выкашливать цю самовпевнену малесеньку *****, живущую в шкафчике спортзала. Радует во всей этой истории только одно: Вава все делает быстро.
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відомий теоретик 'порохоботства' Монова НЕ МІНЯЄТЬСЯ
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Ну наскільки потрібно бути дурним та нахабним клоуном щоб зігравши роль буфонадного президента вирішити що можна бути справжнім президентом. Між "стати" і "бути" дуже велика різниця. ЗЕгенерат та його прихильники в цьому вже переконуються щодня. Ну от чого йому не вистачало? Народ ржав як коні та гроші капали. Тепер на клоунів у народа формується стійка алергія, а "виступ" може закінчитися трагічно...
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У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України

Мир і Перемога України наступить після Розвалу Імперії.
Ще нескоро.

За інший варіант миру молитись не варто.
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А Пєтя на чолі пєтюшок завтра розганятимуть зраду.
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Яка перемога? Нелох сказав що перемогами війни не закінчують, тому завтра почнеться активна фаза капітуляції.
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Как бы завтра не было как с евроинтеграцией и петуховощем.
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