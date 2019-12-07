 За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу за підсумками закритого засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, атакам піддалися банківська система і офіційний вебсайт президента.
"Суб'єкти національної системи кібербезпеки працюють у режимі 24/7/365, відображаючи ці загрози. Ця зброя майбутнього, і президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу. Якщо ми говоримо про діджіталізацію і цифровізацію держави, маємо розуміти, що ця цифра мусить бути захищена", - підкреслив Данілов.
Він також відзначив високий рівень професіоналізму співробітників служб, відповідальних за забезпечення кібербезпеки країни.
Кто-кто? Ааа, это брат друга жены Ермака, или чо за перец?
Ну тогда да, с этими служунами мы защищены, прямо как с Лебедевым(фсб-шник, был министром обороны)
уявіть, якщо ми впишимо всі дані в "країну в смартфоні", кацапи знатимуть про всіх будь-яку інформацію.
...а в високосные годы?
отбили 11 кибератак. Это оружие будущего...
...если уже, то пока, не ещё...
Если мы говорим о... цифровизации государства, должны понимать,
...что мы говорим об оцифровывании
должны понимать, что эта цифра должна быть защищена
...оцифровывание, это не цифра!
О -- это буква! 0 -- это цифра...*)
Просто соупадєніє: