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Все про:Данілов (23) РНБО (615) хакер (388) кібербезпека (317)

 За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов

Суб'єкти національної системи кібербезпеки за останній місяць відбили 11 кібератак.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу за підсумками закритого засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, атакам піддалися банківська система і офіційний вебсайт президента.

"Суб'єкти національної системи кібербезпеки працюють у режимі 24/7/365, відображаючи ці загрози. Ця зброя майбутнього, і президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу. Якщо ми говоримо про діджіталізацію і цифровізацію держави, маємо розуміти, що ця цифра мусить бути захищена", - підкреслив Данілов.

Він також відзначив високий рівень професіоналізму співробітників служб, відповідальних за забезпечення кібербезпеки країни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164031
 
 
 Топ коментарі
 
дивишся на ці кошерно кацапські морди, і стає зрозуміло, що таке діжидалізація За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов - Цензор.НЕТ 5922
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А чегож не указывают принадлежность хакеров?? Чтоб Х-ло не обиделось невзначай? Или может это эфиопские хакеры?
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Ну що ж - таке життя............
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это одна из форм войны ордынцев против Украины.Надо защищаться и отвечать
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дивишся на ці кошерно кацапські морди, і стає зрозуміло, що таке діжидалізація За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов - Цензор.НЕТ 5922
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А чегож не указывают принадлежность хакеров?? Чтоб Х-ло не обиделось невзначай? Или может это эфиопские хакеры?
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За месяц хакеры 11 раз атаковали "украинское киберпространство" и аж 21 раз пукали в лужи... тоже, предположительно, "украинские" - ну оооочень мосчьно сказано!!
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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, Источник: https://censor.net.ua/n3164031\\\\\\

Кто-кто? Ааа, это брат друга жены Ермака, или чо за перец?
Ну тогда да, с этими служунами мы защищены, прямо как с Лебедевым(фсб-шник, был министром обороны)
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а чиї це хакери данілов не сказав, ні ?
уявіть, якщо ми впишимо всі дані в "країну в смартфоні", кацапи знатимуть про всіх будь-яку інформацію.
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работают в режиме 24/7/365
...а в високосные годы?


отбили 11 кибератак. Это оружие будущего...
...если уже, то пока, не ещё...


Если мы говорим о... цифровизации государства, должны понимать,
...что мы говорим об оцифровывании


должны понимать, что эта цифра должна быть защищена
...оцифровывание, это не цифра!


О -- это буква! 0 -- это цифра...*)
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У мужика нормальный видос. Таким и должен быть президент. Правда, петики?
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Аякже ! Ці чувачки вже підготувалися до блокування невгодних сайтів та арештів опозиційних блогерів.Помилок Яника не вже не припустяться.
Просто соупадєніє:
За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов - Цензор.НЕТ 9649
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