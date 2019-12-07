 За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу за підсумками закритого засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, атакам піддалися банківська система і офіційний вебсайт президента.

"Суб'єкти національної системи кібербезпеки працюють у режимі 24/7/365, відображаючи ці загрози. Ця зброя майбутнього, і президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу. Якщо ми говоримо про діджіталізацію і цифровізацію держави, маємо розуміти, що ця цифра мусить бути захищена", - підкреслив Данілов.

Він також відзначив високий рівень професіоналізму співробітників служб, відповідальних за забезпечення кібербезпеки країни.

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