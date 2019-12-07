 Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ

Листування штабу Макрона оприлюднили напередодні другого туру виборів президента Франції, в травні 2017 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Раніше і Макрон, який врешті переміг на виборах президента, і його оточення заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте доказів цих заяв досі не наводили.
Однак після оприлюднення листування, з'ясувалося, що в метаданих опублікованих листів фігурує Георгій Петрович Рошка, який за даними відкритих джерел є співробітником ЗАТ "Еврика". Ця компанія називає себе підрядником низки російських держвідомств, зокрема ФСБ та Міноборони.
Джерела Le Monde повідомили, що злом листування штабу Макрона готували кілька місяців. Хакери розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних людям з близького оточення Макрона, а також членам його партії.
За даними видання, докази причетності росіян до злому отримали дві компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці.
Повідомляють, що цих зломом стоять хакерські угруповання Fancy Bear і Sandworm. Про їхній зв’язок з російськими спецслужбами раніше заявляли у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.
Sandworm і Fancy Bear вже не вперше фігурують у подібних кібератаках. Зокрема, їх пов'язували з атакою на "Укренерго" в грудні 2016 року. Тоді атака спричинила перебої в електропостачанні Києва.
Fancy Bear також фігурувала у розслідуванні спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори.
теперь Франции нечего делить с Россией
он - патриот. а ты чмо перекрашенное думаешь если ты на нашей территории нет никого кто помнит твои всхлипы про "блин там было лучше а теперь я без работы"? ты гаденыш еще ответишь за свое двужопие
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
«В ситуации с Макроном, полюбившим Путина, дело не только в «желтых жилетах», исчезнувших с улиц Парижа, там речь может идти о компромате, которым его шантажирует Москва. Поскольку в таких случаях речь обычно идёт об интиме, то о Макроне страшно предположить, чтобы это могло быть», - пишет, в частности, российский адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.
А вот какую оценку неожиданной трансформации Макрона дал беглый российский политолог и многолетний критик Путина Андрей Пионтковский:
«Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: «украинские банды», «заноза в теле Европы».
И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии - Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США, но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.
Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об «успешно реализованном активном мероприятии», в рамках которого «до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа»
Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается».
Напомним, что сразу же после той встречи с Путиным без свидетелей Макрон также неожиданно разочаровался в демократии. Он объявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», что «власти и бизнес не в состоянии урегулировать проявления неравенства, которые сами же порождают» и что «деградировала сама система демократии».
но это из разряда - уважаю Сралина за 40млн. трупов.
Так что выпишем ка Путину награду - Заслуженный подлец Галактики(дай Аполлон шоб посмертно то))
Ты видишь? Это называется по-ихнему - отвечайте, падлы. Я понимаю почему это все. Просто нуна смотреть не на 50 лет взад то.
Зара територія росіїї становить 1/9 суші.
Разом з Бєлоруссієй.
2. Общая площадь суши планеты Земля составляет 149 939 063,133 км².
149 939 063 км² / 17 125 191км²= 8,8 ≈ 9
ПЛОЩАДЬ россіі= 1/9 Земной суши.
Пєрєсчітай сам.
ПЛОЩАДЬ россіі= 1/9 Земной суши.
Кравчук і Саакашвілі закликал піти всім разом до Церкви, і молитись за це.
Але чи прислухається Господь до іуд.
а вони мямляють... ідіоти.
раз би задвинули, кацапи мовчали би років 20.
Раскалівает союзников..
Теперь сюсюкают с Путлером...