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Все про:Росія (21546) Франція (807) хакер (388) Макрон Емманюель (334)

 Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ

Французька газета Le Monde стверджує, що у неї є технічні докази причетності російських спецслужб до злому листування штабу Емманюеля Макрона.

Листування штабу Макрона оприлюднили напередодні другого туру виборів президента Франції, в травні 2017 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Раніше і Макрон, який врешті переміг на виборах президента, і його оточення заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте доказів цих заяв досі не наводили.

Однак після оприлюднення листування, з'ясувалося, що в метаданих опублікованих листів фігурує Георгій Петрович Рошка, який за даними відкритих джерел є співробітником ЗАТ "Еврика". Ця компанія називає себе підрядником низки російських держвідомств, зокрема ФСБ та Міноборони.

Джерела Le Monde повідомили, що злом листування штабу Макрона готували кілька місяців. Хакери розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних людям з близького оточення Макрона, а також членам його партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск

За даними видання, докази причетності росіян до злому отримали дві компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці.

Повідомляють, що цих зломом стоять хакерські угруповання Fancy Bear і Sandworm. Про їхній зв’язок з російськими спецслужбами раніше заявляли у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Sandworm і Fancy Bear вже не вперше фігурують у подібних кібератаках. Зокрема, їх пов'язували з атакою на "Укренерго" в грудні 2016 року. Тоді атака спричинила перебої в електропостачанні Києва.

Fancy Bear також фігурувала у розслідуванні спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164027
 
   
 Топ коментарі
 
Ну пусть теперь Макрон целует плешивого, с которым он собрался мириться. Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 22
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Между тем по мнению многих независимых аналитиков метаморфоза, произошедшая с Макроном во время одной из последних встреч с Путиным тет-а-тет без свидетелей, более прозаичная нежели высокие матери, переживание за мир и свою страну.

«В ситуации с Макроном, полюбившим Путина, дело не только в «желтых жилетах», исчезнувших с улиц Парижа, там речь может идти о компромате, которым его шантажирует Москва. Поскольку в таких случаях речь обычно идёт об интиме, то о Макроне страшно предположить, чтобы это могло быть», - пишет, в частности, российский адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.

А вот какую оценку неожиданной трансформации Макрона дал беглый российский политолог и многолетний критик Путина Андрей Пионтковский:

«Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: «украинские банды», «заноза в теле Европы».

И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии - Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США, но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.

Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об «успешно реализованном активном мероприятии», в рамках которого «до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа»

Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается».

Напомним, что сразу же после той встречи с Путиным без свидетелей Макрон также неожиданно разочаровался в демократии. Он объявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», что «власти и бизнес не в состоянии урегулировать проявления неравенства, которые сами же порождают» и что «деградировала сама система демократии».
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Ну пусть теперь Макрон целует плешивого, с которым он собрался мириться. Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 22
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Пускай лучше Макрон заранее примет противоядие, а свой живот ядом намажет. Это ***** любит мальчиков в пуп целовать. Надо любой шанс использовать в борьбе. Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 6166
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А мне кажется, что Макрон Микрону на ушко в состоянии оргазма свой пароль от ящика и прошептал
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так Макарон у плешивого теперь типа "чего изволите, барин? " . Видать что-то таки накопали путлеровские шпили-вили
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Путин принял призів Микрона "Европа от Лиссабона до Владивостока" буквально:

теперь Франции нечего делить с Россией Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9818
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Ой,да что вы так.При подписании акта капитуляции Кейтель сказал,что он не знал,что Франция тоже(это было по настоянию Сталина) страна победитель. С тех пор Франция любит СССР, пардон, Россию. И Жорж Помпиду был всегда нашим человеком.И Саркози был под контролем у Путина из Ливии .Ничего удивительного в поведении Франции.
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Так шо там у ДурНР,готуються реінтегруватись до України?
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ты лугандон не рано пасть начал раззевать?
он - патриот. а ты чмо перекрашенное думаешь если ты на нашей территории нет никого кто помнит твои всхлипы про "блин там было лучше а теперь я без работы"? ты гаденыш еще ответишь за свое двужопие
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Срочно отправить ***** открытку и корзину фруктов!
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Сценарий Нормандского формата опубликовала немецкая пресса.3 часа,из них 2 часа болтовня,один часм пресс-конференция..Это означает, что итоговый документ готов.Стороны его только подпишут.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 9256
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"я вас раздавлю!!! ну... если допрыгну..."
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и тут пеця всерьез начал переживать за свои тортики в Магните
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А в это время будущий преЗЕдент совсем не переживал за прокат своих "шедевров" на паРашке и их производство за паРашкинские деньги , а также прикупленный во время войны особнячок в Крыму... Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9865
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И Пэтруха уши повесил, и взял передышку.
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Правильна відповідь на очевидний шантаж була - ну що ж, ми будимо битися до останнього. Але Пеця у пацанстві зростав у цукрових умовах, у дворових розбірках честі не приймав участі. Не повезло Україні, що таке було на чолі.
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А в это время ты, чмо, заводил свой боевой диван, а там как раз гравицапа сломалась, а так бы всех победил
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Между тем по мнению многих независимых аналитиков метаморфоза, произошедшая с Макроном во время одной из последних встреч с Путиным тет-а-тет без свидетелей, более прозаичная нежели высокие матери, переживание за мир и свою страну.

«В ситуации с Макроном, полюбившим Путина, дело не только в «желтых жилетах», исчезнувших с улиц Парижа, там речь может идти о компромате, которым его шантажирует Москва. Поскольку в таких случаях речь обычно идёт об интиме, то о Макроне страшно предположить, чтобы это могло быть», - пишет, в частности, российский адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.

А вот какую оценку неожиданной трансформации Макрона дал беглый российский политолог и многолетний критик Путина Андрей Пионтковский:

«Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: «украинские банды», «заноза в теле Европы».

И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии - Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США, но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.

Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об «успешно реализованном активном мероприятии», в рамках которого «до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа»

Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается».

Напомним, что сразу же после той встречи с Путиным без свидетелей Макрон также неожиданно разочаровался в демократии. Он объявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», что «власти и бизнес не в состоянии урегулировать проявления неравенства, которые сами же порождают» и что «деградировала сама система демократии».
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за шо мона уважать путинизм(совок), так это за подлость.... В этой царине, они перевершили всих ******.
но это из разряда - уважаю Сралина за 40млн. трупов.
Так что выпишем ка Путину награду - Заслуженный подлец Галактики(дай Аполлон шоб посмертно то))
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расея всю свою спионеренную историю такая... мерзкая, подлая, вороватая,... бандитско-вурдалакское недоразумение, оккупировшее 1\7 часть суши..ф топку только Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 2513 Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 5286
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Берем раньше и...... наши вопят: "да мы им принесли "веру"" ко-ко-ок....

Ты видишь? Это называется по-ихнему - отвечайте, падлы. Я понимаю почему это все. Просто нуна смотреть не на 50 лет взад то.
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1/6-1/7 це в далекому минулому 1854 році.
Зара територія росіїї становить 1/9 суші.
Разом з Бєлоруссієй.
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ссср кричала всегда про 1\6....14 отошло стран , ну где то 1\7 и осталась, плюс-минус...можна посчитать конечно площадь каждой вышедшей, сложить и вычесть...но лень Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7058...да и не так и важно это..
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1. Территория России в её конституционных границах составляет 17 125 191км²;
2. Общая площадь суши планеты Земля составляет 149 939 063,133 км².
149 939 063 км² / 17 125 191км²= 8,8 ≈ 9

ПЛОЩАДЬ россіі= 1/9 Земной суши.
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Нікому, нікогда нє вєрь.
Пєрєсчітай сам.

ПЛОЩАДЬ россіі= 1/9 Земной суши.
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17 125 191км это с оккупированным Крымом.Вот ты и попался кацабчег Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2934
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даже не сомневаюсь, что у плешивого на каждого "сильного мира сего" заведено личное дело. В 2913 году настольной книгой ***** было арестантское дело В.Ф. Януковича Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 2364. теперь пылится в дальнем ящике. У спец. служб расеи есть более достойные клиенты
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Просто мы заказывали ему жаб ибо он объелся сыра и просил вина, кто не верит - лапти тому в рот(из спича Машки Захаровой)
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Вот тебе, Макароша, ивропа аж до владивостока...
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Зєлєпузікі Шустера віря у це на всі 100%.
Кравчук і Саакашвілі закликал піти всім разом до Церкви, і молитись за це.
Але чи прислухається Господь до іуд.
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та если бы ***** даже сказало что подписывает полную капитуляцию раиси с выплатой контрибуций, порохоботы и в этом найдут зраду
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Те що Зеленський поїхав виконувати Мінські домовленності, які Порошенко не збирався виконувати, бо це було коли Меркель і Олланд змушували Порошенка, а ***** рівняло Дебальцево з землею і є зрада.
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Теперь понятно почему Макарон стал такой сговорчивый с ******. Шантаж как и с Трампом.
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почему это совсем не удивительно? суют свое рыло везде., а когда в пятак получат- вой на всю планету
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***** предложило французу съесть зеленую жабу вдвоем?
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Шатун................ кругом шатун............... Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 5068
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Світ став настільки цинічним, що витримав би любий шантажу. Тут щось інше
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Кого цим здивуєш. Он Макрон навіть обрав собі бути геронтофілом. Чим його або світ ще можна налякати?
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Неа. Там совсем все по другому. У них платонический брак. Без пошлого секса!
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тут скоріш за все проінформували, що вертуальна війна йде вже давно в країнах Північного Альянсу, і чорні хакери "правлять бал", що все давно за умовчанням ними керується. Макрон спробував не повірити, але останнім часом він постійно у сумнівах. Звідси і образа на НАТО.
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подбираются к переписке Энгельса с Каутским.
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Какие хорошие люди работают во французской газете Le Monde.
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и зарплата у них хорошая
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рашка воює з Європою.
а вони мямляють... ідіоти.
раз би задвинули, кацапи мовчали би років 20.
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европа такой всегда была. всю свою историю сопли жевала и в законность играла с вурдалаками, за что всегда и отгребала)))
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Как все вовремя !!!! Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3591
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Ай-яяй! Как нехорошо, читать чужие письма!
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Подарок Путина Трампу.
Раскалівает союзников..
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Французы сюсюкали с Гитлером и стали оккупированной территорией.
Теперь сюсюкают с Путлером...
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Макрон же лучший друг Путина..Он ему наверное разрешил..как и создание базы для шпионов в Альпах.. чего только не сделаешь для друзей Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8267
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В первую встречу Путина и Меркель, Вова ей положил на стол ее доносы в Штази времен комсомольской молодости. Ну так Саша Сотник утверждает такой инсайд. Макрона они видимо поймал на каком-то педофильском гомосексе.
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А кто же это кто же из наших так внедрился в ля Монд? Даже если слабая доказательная база---всё равно в нужное время! Пойдёт-покатит сюрпрайз макрону-патрону!
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.....обвинения беспочвенные (((( (стандартная несознанка москалей )
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