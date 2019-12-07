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 Політика України
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Все про:Коломойський (683) Приватбанк (353) Гончарук_Олексій (339)

 Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку"

А зміни в законодавстві дозволять заборонити повернення ексвласникам банків, які були визнані неплатоспроможними.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми діємо винятково в інтересах народу України і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів українців, спираючись на українське та міжнародне законодавство. Немає жодних підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Навіть більше, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", - сказав Гончарук.

Зараз уряд співпрацює з НБУ в розробці законопроєкту, який заборонив би повернення колишнім власникам банків, які були визнані неплатоспроможними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році має відбутися оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Гончарук

"Ці рішення покликані убезпечити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде прийнятий, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - пояснив прем'єр єр-міністр.

Гончарук розповів, що двічі зустрічався з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.

"(У Коломойського. - Ред.) не було ніяких специфічних побажань. Думаю, у нас з ним не такі відносини, щоб він висловлював якісь побажання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На завершення будівництва "Охматдиту" додатково виділено 200 млн грн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164025
 
 
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1431

Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8585
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А вы знаете, что, согласно решению правительства Гончарука, 2020 год объявлен Годом математики в Украине?
Итак:
пятью пять - двадцать пять;
шестью шесть - тридцать шесть;
семью семь - сорок семь;
экономический рост - 40%;
зарплаты учителям - $ 4000.
Кажется, Год мозга опять откладывается..
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Ліпше щось зробити не обіцяючи, аніж пообіцяти і не зробити!
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Потрібно посадити Коломойського і примусити його повернути вкрадені гроші!
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1431

Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8585
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А Ланос некоторые недоброжелаткели (но не я) называют "анус".
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беня уже все решил, как бы зеленые клоуны не хвалились, это уже бенин приват...
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Може краще нічого не робити ,бо банк і так нормальний прибуток дає ?
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Обещания это уже хоть какой то то прогрес ! 😁
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Безперечно. Тому бажаю зебілам більше обіцянок. Хороших і різних.
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Налогоплательщиков,это кому Ахметову,Пинчуку,Медведчуку и Коломойскому?
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гніда зовсім ухуїв ...де ви ...ляді "вернёте" 150 лярдів що Держава вбухала у Приват візьмете ...3,14здоболи
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А вы знаете, что, согласно решению правительства Гончарука, 2020 год объявлен Годом математики в Украине?
Итак:
пятью пять - двадцать пять;
шестью шесть - тридцать шесть;
семью семь - сорок семь;
экономический рост - 40%;
зарплаты учителям - $ 4000.
Кажется, Год мозга опять откладывается..
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Верни лучше людям льготы за газ. Ато сейчас газканторы поставили людям ультиматум или заплатят за газ или будут отрезать так как государство уже второй месяц не перечислило деньги льготникам.
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эпоха бедности закончилась. всем хватает денег заплатить за газ. не ври больше.
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Пох. на те деньги Приватбанк это уже принципиально.
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Гончарук вроде добрый(тем более шо православный), но Дубинский его смачно обсерает, особенно за облигации. Тут просто дефолт будет.
16% - это где такое видано то? когда "экономика" в ЖЭ.
Так что не все добрые - не злые и не все очень злые не всего лишь втихаря добрые Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 3454
Я х.з. где они потом будут скрываться - мы же попросим МИ-6 шоб их немножечко отстреливали, ведь так?
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Бенька обворовал банк при потрохе,гроське и гонтре - с них и спрос,конфисковать у этих деятелей имущество и компенсировать затраты налогоплательщиков.
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Лопушок а ничего что он украл в своем банке а потом его забрали и влили 5 миллирдов $ что он украл назад а теперь оно привело зе которое эму уже на 3 миллиарда гривен подлизало а теперь вопрос знатокам почему Гонтарева должна отвечать за то что Коломойский украл в своем банку ? Тогда ещё своем
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А беньку наградить медалью "За наглость при зашкваре"?
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Гончарук обещает сделать все ...перекладаю ...ні за що не відповідає
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Беня не дурак,он вначале банк заберёт,потом продаст кацапам, выручив свои 2млрд$,а государство останется с хером во рту😄
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ЗЕ-команда:
Это в интересах народа продать государственный банк, который приносит народу десятки миллиардов прибыли в год.
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Отлично! Как сказал В.Высоцкий - Козе баян,попу гармонь,икона папуасу.
Всё будет кошерно Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1873
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Нехай ще відмінить монетизацію пільг для ветеранів, тому що фактично відмінили пільги на комунальні послуги. Взагалі, навіщо це зробили, щоб комунальні служби процвітали ? Залиште монетизацію для субсидіантів. А пільга надана пожиттєво, і Закон зворотньої сили не має
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Тот, кто несёт шины на Майдан сегодня - намного ближе к победе, чем тот, кто угрожает сделать это завтра. Вассерман Железный.
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не было никаких специфических пожеланий. Думаю, у нас с ним не такие отношения, чтобы он высказывал какие-то пожелания", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3164025
Вона как, самокатчик беню, оказывается гоняет...😁
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Хорошая была бы новость
если бы не брехня
В Генпрокуратуре лежит моё заявление исх.№18-31 (3462) от 23.12.2018г.
о грабеже Приват банка
никто не отреагировал
включая менеджмент этого банка, что его грабя под моей фамилией
Товарищ майор, можете посмотреть.
Вы же меня знаете.
И Бутусов знает.
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Обіцяти зробити все, щоб повернути гроші, і обіцяти повернути гроші - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Гарантій жодних.
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А вернуть вклады совецкого народа в сбербанк ссср?
В предверьи лобызанний с царем параши - "законной наследницы СССР"- самое время бить челом за бабки совков, дидов и прочего зелохтората
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Бенька обворовал банк при потрохе,гроське и гонтре - с них и спрос,конфисковать у этих деятелей имущество и компенсировать затраты налогоплательщиков.
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они все вместе, свынячья шайка , свыня , беня сперли и поделили
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зебобік не гавкай на хазяїна беню, жрати не дадуть.
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иди лизни шоколада на палочке, но то окажется говном на палочке
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кто знает почему шариковы и швондеры отобрали этот банк?
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Хай Гончарук обіцяє,але не робить нічого...Бо та його робота обернеться лишніми лярдами для Коломоя і лесятками тисяч нових жебраків...
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чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка

Опа..значит деньги таки были реально потрачены, а не украдены баригой как визжали все ЗЕбилы.
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Хтось щось чув про еконосміста, фінансиста, господарника або взагалі успішного підприємця Гончарука до ЗЕгенератізму? Воно взялось ні звідки і туди ж зникне...
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Якщо почнеться двіжуха з Приватбанком, то клієнти почнуть втікати.
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Розумні й передбачливі давно забрали звідти свої гроші.
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Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.Источник: https://censor.net.ua/n3164025

Да уж постарайтесь голубчик,сделайте то,о чем говорите.Не забудьте еще о росте ВВП, промышленного производства и благосостояния простых граждан.Выполните свои обещания,и правьте хоть до "всрачки".
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" Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти" )
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Слишком много слов, Гончарук. А как известно, собака которая лает - не кусается.
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Чего только эта дурилка зеленая не обещает...

Получается правда все с точностью до наоборот.
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"мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка" - как-то очень обтекаемо. И Беню не задел и не пообещал. "Сделаем все возможное" - это пустой треп.
А почему нельзя сказать "Мы через суд заставим Коломойского вернуть украденные деньги"??
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Ога. Это вам, училки сраные, вместо зарплаты 4 тысячи баксов в месяц:
Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8042
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