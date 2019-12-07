 Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку"

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми діємо винятково в інтересах народу України і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів українців, спираючись на українське та міжнародне законодавство. Немає жодних підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Навіть більше, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", - сказав Гончарук.
Зараз уряд співпрацює з НБУ в розробці законопроєкту, який заборонив би повернення колишнім власникам банків, які були визнані неплатоспроможними.
"Ці рішення покликані убезпечити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде прийнятий, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - пояснив прем'єр єр-міністр.
Гончарук розповів, що двічі зустрічався з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.
"(У Коломойського. - Ред.) не було ніяких специфічних побажань. Думаю, у нас з ним не такі відносини, щоб він висловлював якісь побажання", - сказав він.
Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/
Итак:
пятью пять - двадцать пять;
шестью шесть - тридцать шесть;
семью семь - сорок семь;
экономический рост - 40%;
зарплаты учителям - $ 4000.
Кажется, Год мозга опять откладывается..
16% - это где такое видано то? когда "экономика" в ЖЭ.
Так что не все добрые - не злые и не все очень злые не всего лишь втихаря добрые
Я х.з. где они потом будут скрываться - мы же попросим МИ-6 шоб их немножечко отстреливали, ведь так?
Это в интересах народа продать государственный банк, который приносит народу десятки миллиардов прибыли в год.
Всё будет кошерно
Источник: https://censor.net.ua/n3164025
Вона как, самокатчик беню, оказывается гоняет...😁
если бы не брехня
В Генпрокуратуре лежит моё заявление исх.№18-31 (3462) от 23.12.2018г.
о грабеже Приват банка
никто не отреагировал
включая менеджмент этого банка, что его грабя под моей фамилией
Товарищ майор, можете посмотреть.
Вы же меня знаете.
И Бутусов знает.
В предверьи лобызанний с царем параши - "законной наследницы СССР"- самое время бить челом за бабки совков, дидов и прочего зелохтората
Опа..значит деньги таки были реально потрачены, а не украдены баригой как визжали все ЗЕбилы.
Да уж постарайтесь голубчик,сделайте то,о чем говорите.Не забудьте еще о росте ВВП, промышленного производства и благосостояния простых граждан.Выполните свои обещания,и правьте хоть до "всрачки".
Получается правда все с точностью до наоборот.
А почему нельзя сказать "Мы через суд заставим Коломойского вернуть украденные деньги"??