EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  4736  9
Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) похорон (732)

 Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк. ФОТОрепортаж

7 грудня у дворі будинку на вулиці Академіка Заболотного в Одесі родичі, студенти і колеги попрощалися з 43-річною викладачкою Ганною Бортюк, яка загинула під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua.

Зазначається, що в день трагедії Ганна Бортюк виводила студентів з охопленого полум'ям будинку, а коли повернулася туди знову, то більше не вийшла.

Її тіло під завалами на попелищі знайшли першим увечері 5 грудня. Попередньо, отруїлася продуктами горіння. Її упізнав чоловік, який працює рятувальником. Помчав до коледжу, щойно дізнався, що горить будівля, де працює дружина. Весь час був там, поки її не знайшли.

У Ганни Бортюк залишилися син і дочка.

Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк 01
Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк 02
Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк 03
Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк 04
Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк 05

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, під час пожежі в Одесі загинуло 5 осіб, 10 вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: Упізнано тіла двох людей, які загинули під час пожежі в одеському коледжі, - Нацполіція

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164024
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Герої не вмирають! Ця жінка - справжній Герой!
 показати весь коментар
 
Співчуття рідним та близьким.
Винуватці мають бути покарані!
 показати весь коментар
 
 
Герой с Большой Буквы. Пусть земля будет пухом.
 показати весь коментар
 
 
Преподаватель-женщина , погибшая , спасая своих студентов не "все" ...
Есть некоторые носители яяек в штанцях , при минимальном задымлении проталкиваются к выходу давя детей и стариков ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору