 У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій в Одесі

Про це під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська". За словами правоохоронця, повідомлення передадуть підозрюваним після узгодження в прокуратурі.
"Це - першочергові підозри. Я думаю, що в під час подальших слідчих дій буде оголошено про підозру ще кільком особам", - сказав Сергій Шайхет.
Імена підозрюваних він не озвучив, посилаючись на таємницю слідства. Всього зараз органи досудового розслідування допитали у цій справі понад 150 осіб, призначено два десятки судових експертиз.
"Огляд місця події триває безперервно, слідчі працюють позмінно, - додав Шайхет. - Особи двох виявлених загиблих поки не встановлені, у одного без експертизи неможливо визначити навіть стать.
Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,
то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.
Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.
Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
не иначе как она....
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
это хорошо.
Патамуша его Беня назначил презом.
А Труханов в Бениной партии.
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
ты из принципа в те комменты не пойдешь
открой комменты под статьёй о пожаре при Порошенко.
там нихрена про "опосредованно".
Там про то, что виноват во всём именно Порошенко.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.
особенно в детских учреждениях должно быть повышенное внимание..ибо дети беспомощны...и не предсказуемы в поиске, как им кажется убежища...
А не ФСБ-ки ли организовывают эти пожары в нужные моменты чтобы отвлекать людей.
Этот конкретно пожар - для отвлечения внимания от капитуляции Украины.
И потому как зе-ФСБ-ник организовал "минуту молчания" в зРаде - это подтверждение единой компании и единой режиссуры.
когда я говорю меньше спать - ето значит не спать совсем, а нести службу и бдеть.
Надо смотреть чертежи инженерных систем колледжа, нормы проектирования учебных заведений.
Хотя бы были пожарные краны на этажах, огнетушители.
Скорей всего быстрое возгорание и задымление, угарный газ СО (окись углерода). Это страшнее огня. Раз вдохнул и потерял сознание. Нельзя дышать, надо быстрей покинуть место пожара.
Одесса - город долбо%бов и распи%дяев
я прожил там 6 лет и подписываюсь