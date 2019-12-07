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 Суспільство
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Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) Нацполіція (8620)

 У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій в Одесі

Поліція готує повідомлення про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки в згорілому будинку Асвадурова двом фігурантам.

Про це під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська". За словами правоохоронця, повідомлення передадуть підозрюваним після узгодження в прокуратурі.

"Це - першочергові підозри. Я думаю, що в під час подальших слідчих дій буде оголошено про підозру ще кільком особам", - сказав Сергій Шайхет.

Імена підозрюваних він не озвучив, посилаючись на таємницю слідства. Всього зараз органи досудового розслідування допитали у цій справі понад 150 осіб, призначено два десятки судових експертиз.

"Огляд місця події триває безперервно, слідчі працюють позмінно, - додав Шайхет. - Особи двох виявлених загиблих поки не встановлені, у одного без експертизи неможливо визначити навіть стать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упізнано тіла двох людей, які загинули під час пожежі в одеському коледжі, - Нацполіція

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164023
 
 
 Топ коментарі
 
Завгосп Петрович та прибиральниця Микитівна?
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Першими мають бути на лави підсудних інспектори пожежної охорони.Зайдіть в любе сусідній будинок із засобами пожежної безпеки та попробуйте активувати її і в 99.9 процентів вона неспрацює хоча по данним інпекторів та їхнім актам вона буде в робочому стані або будуть приписи її відремонтувати які були складені ще рік або два роки тому назад.
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по старой нарідной традиции виновны Президент и премьер
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Мера Одеси Труханова потрібно давно посадити, це вже третя пожежа з масовими жертвами, за які мер несе пряму відповідальність! Якби було опалення в будинку коледжу - цієї пожежі просто не було б!
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Вернёмся к традициям !

Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,

то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.

Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.

Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
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Труха в своей воровской команде...я считаю поджог умышленный прикрытый на 100% преступной халатностью...и тут либо лояльность с большим откатом либо реальный наезд со снятием ... Скорее всего пихают ставленника Днепра продолжая наезд Шоколада токо уже под себя
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Ага-а,тай то що помер два роки назад від старості.
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Якби трапилось вночі тоді да дід Панас, а так прибиральниця Микитівна.
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"По-простому, по-рабочему": хто останній проходив десь повз, той і цап-відбувайло.
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я бы уборщицу заподозревал.
не иначе как она....
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а дворник? тоже надо сказать личность подозрительная... хотя.. и сторож... так себе
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
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Я б ще запропонував Локі та Суртра.
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
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то замовникі.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
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Виноваты будут женщины с бухгалтерии, которые камином электрическим грелись. Вот увидишь. Может, еще электрик какой.
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Знаешь, я год назад был свидетелем именно такой истории. Учебное заведение, не топили, на 1 этаже женщины включили мощнейший обогреватель, проводка не выдержала...но детей вывести успели, правда, весь стояк с кабелями, щитовая и т.п. в хлам, но обошлось только задымлением. На следующий же день экономия закончилась, включили котельню, свою же! Правда, ребята говорили, особо никого не наказывали, хотя нагреватели запретили.
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тетка старалась мыла-убирала ну и как ее не заподозревать?
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Подозреваемые то есть, а людей скольких уже нет...тут сгорели, там разбились, здесь убили...нам и войны не надо, сами себя добьем...
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Штахет нашел слесаря Васю который в 1985-м плохо прикрутил розетку, так как спешил на демонстрацию дагагого Лианита Ільича Прежнего?
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В 1985 г. на демонстрацию Леонида Ильича он уже спешить не мог... немного опоздал
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А, тогда уже подох этот старый развалин?
это хорошо.
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О. И тут зрадофилы нарисовались. Виновные, по списку - мэр, губернатор, директор коммунального предприятия, отвечающего за тепло и директор колледжа. Всё.
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А очолив список Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій.

Патамуша его Беня назначил презом.

А Труханов в Бениной партии.
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А кто Труханова назначил?
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
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Та к ты же во время прошлого пожара вопил, что Труханова Порошенко назначил
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В комментах во время пожара при Порошенко
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да не обсудим.

ты из принципа в те комменты не пойдешь
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И в принципе, какая разница. Объясни. Аааа. Для зрадофилов важно. Кто, когда, кем и т.д. А лично тебе. Ты идиот. Погибли люди. И в первую очередь несет ответственность директор колледжа с его замом, который отвечает за противопожарную безопасность. И не Труханов и не Зеленский, в первую очередь!!! Запомни. Остальные люди несут ответственность опосредованно.
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так я именно про это "опосредованно" и пишу.

открой комменты под статьёй о пожаре при Порошенко.

там нихрена про "опосредованно".

Там про то, что виноват во всём именно Порошенко.
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Мне пофиг, кто что писал. Скрины с моими комментами!
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Все учебные заведения ,детские садики в подчинении городского совета .Студенты которые живут в общежитиях со своего кармана оплачивают все и там тоже калатун. Кушать готовят на своих печках.
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Першими мають бути на лави підсудних інспектори пожежної охорони.Зайдіть в любе сусідній будинок із засобами пожежної безпеки та попробуйте активувати її і в 99.9 процентів вона неспрацює хоча по данним інпекторів та їхнім актам вона буде в робочому стані або будуть приписи її відремонтувати які були складені ще рік або два роки тому назад.
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P.S.Згадайте як згоріли діти в таборі те були тільки приписи але ніхто не заборонив експутувати та ніхто із інпекторів так і не прийшов перевірити виконання приписів.
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P.S пысля P.S.Другим має йти відповідальний за пожежну безпеку закладу так як він по обовязках своєї посади мав знати період регламентних робіт по заміні сенсорів задимленості так як вони з часом засідають пилюкою і не реагують.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
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Про пожар при Порошенко ты, чувырло, писало то же самое

или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
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Извините но Вы убогий дебил,да да номерной Дебил так как вину конкретных организаций ты пытаешся перевести в политическое русло.Таких как ты надо бить возможно и ногами.
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Он убогий на 100%. Я ему выше написал. А он на политику пеняет.
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Да все номерные за свои высеры получают на свой счет определенную сумму от заказчика вот по этому они никогда не называют себя ни никами ни именами так как заказчик не будет знать куда пересылать деньги не видя их работы.
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Ух,ты какой резкий! А знаешь ли ты что проверки отменены,и в нашей стране сначала открываются,а уж потом спрашивают,плюя на требования пожарный,ШТРАФ 51 грн(дохрена!)Кто отвечает? РУКОВОДИТЕЛЬ этого уч.заведения,так что не гони пургу
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Вот именно что 51гр+ конверт из энной суммой и конечно гораздо меньшей за максимальный штраф.Вот поетому я написал что зарплата инспектора должна зависеть от наложенного штрафа,я образно взял 15 процентов.
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в каждом учебном или офисном здании есть (виртуальные или натуральные) ответственные за противопожарное состояние....
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
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Была бы моя воля то я дал бы инспекторам пожарной безопасности минималку а остальное хоть и 15 процентов от наложеных ими штрафов на нарушение пожбезопасности и отменил бы регламентированую периодичность проверок.И пускай инспектор зарабатывае и миллион мне жаль не будет и тогда таких трагедий не будет да и со временем и его зарплата уменьшится.
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.
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но (добавлю) обоснованных наказаний и штрафов ( а не абы пристебаться)
особенно в детских учреждениях должно быть повышенное внимание..ибо дети беспомощны...и не предсказуемы в поиске, как им кажется убежища...
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Наша беда в том что в любых нарушениях у нас есть наказание ОТ и ДО а должно быть за каждое нарушение конкретное и без уговорочное наказание и должно суммироваться и точно так же и за преступления.
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Да, Вася, мама рассказывала, в войну у них в деревне сгорела соседняя хата, так там дети, двое, которые и подожгли, от огня спрятались в печке.
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Боюся що ти б зостався без роботи після такого дозволу.
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В нормальній країні НІ,даже в африканській де піулуються про людей теж не вилетів би з роботи.Це ж не Україна.
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Ще один манкурт найшовся. Скільки ж розвелося вас.
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Если 25 лет ни хрена не делать, а только прибыль подсчитывать, то в конце концов что-то ломается, течет, горит. И самое интересное, зайдите в любое учреждение, на видном месте висит плакат - ответственный за противопожарное состояние - конкретная фамилия, но при пожаре плакат сгорает (какая досада) и "ответственных" не найти.
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Діти пішли вчитись в коледж і не повернулись ,хто відповість за злочин ?Як би були зроблені висновки з пожежі в дитячому таборі ,де загинули діти і пожежі в хостелі влітку цього року де також були загиблі ,треба комусь відповідати, хоч не відкидаю що могла бути і диверсія,дуже жаль ,що гинуть невині ,а негіники живуть як нічого і не сталось .
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В нормальних країнах все набагато простіше - підписується Угода з управляючою компанією, і вона все робить сама, включно з страхуванням. А страховики не підпишуть Угоду, якщо щось буде не так!
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Потому как нагнетается вопрос и потому как это стало традицией для Одессы возникает вопрос:
А не ФСБ-ки ли организовывают эти пожары в нужные моменты чтобы отвлекать людей.

Этот конкретно пожар - для отвлечения внимания от капитуляции Украины.

И потому как зе-ФСБ-ник организовал "минуту молчания" в зРаде - это подтверждение единой компании и единой режиссуры.
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назначить ответственным за технику безопасности старшую горничную
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Одна довга драбина,35м,і жодного батуту на мільонне місто,завіса,і роздерибанені на фейкові ремонти мілліони
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это для вас новость? Открою "военную тайну". В самом Киеве всего два 90-м коленчатых подъемника. На весь Киев.
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Дык знамо кто виноват - дворник и уборщица. Кипятильники небось у ведро совали
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меньше спать и будет всем счастье....
когда я говорю меньше спать - ето значит не спать совсем, а нести службу и бдеть.
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Какой был ремонт в колледже, возможно пластик. Быстрое возгорание. Могли задохнуться от дыма. Должна была сработать противодымная вытяжная вентиляция для удаления дыма, но скорее там ее не было. Противопожарная сигнализация ...

Надо смотреть чертежи инженерных систем колледжа, нормы проектирования учебных заведений.
Хотя бы были пожарные краны на этажах, огнетушители.
Скорей всего быстрое возгорание и задымление, угарный газ СО (окись углерода). Это страшнее огня. Раз вдохнул и потерял сознание. Нельзя дышать, надо быстрей покинуть место пожара.
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Элетрик который не заменил проводку хозяев за свой счет и сантехник который не поменял пожарный водопровод У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій в Одесі - Цензор.НЕТ 9672 Обоих к расстрелу
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короче
Одесса - город долбо%бов и распи%дяев
я прожил там 6 лет и подписываюсь
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