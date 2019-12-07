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 Суспільство
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Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) Нацполіція (8617)

 Двом людям збираються вручити підозри в справі про пожежу в одеському коледжі

Поліція встановила двом підозрюваним у справі про пожежу в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Їм готуються вручити підозри. Згодом кількість підозрюваних може зрости.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі за результатами вже проведених слідчих дій готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротші терміни їх буде направлено в прокуратуру Одеської області і після узгодження повідомлені самим підозрюваним. Однак це тільки попередні результати. Під час подальшого розслідування підозрюваних може стати більше", - заявив він.

Він також зазначив, що наразі правоохоронці допитали понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз. Починаючи з 5 грудня безперервно триває огляд місця події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упізнано тіла двох людей, які загинули під час пожежі в одеському коледжі, - Нацполіція

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із рятувальників, які ліквідовували пожежу в одеському коледжі, перебуває в комі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164023
 
 
 Топ коментарі
 
Завгосп Петрович та прибиральниця Микитівна?
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Першими мають бути на лави підсудних інспектори пожежної охорони.Зайдіть в любе сусідній будинок із засобами пожежної безпеки та попробуйте активувати її і в 99.9 процентів вона неспрацює хоча по данним інпекторів та їхнім актам вона буде в робочому стані або будуть приписи її відремонтувати які були складені ще рік або два роки тому назад.
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по старой нарідной традиции виновны Президент и премьер
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Мера Одеси Труханова потрібно давно посадити, це вже третя пожежа з масовими жертвами, за які мер несе пряму відповідальність! Якби було опалення в будинку коледжу - цієї пожежі просто не було б!
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Вернёмся к традициям !

Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,

то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.

Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.

Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Ага-а,тай то що помер два роки назад від старості.
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"По-простому, по-рабочему": хто останній проходив десь повз, той і цап-відбувайло.
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я бы уборщицу заподозревал.
не иначе как она....
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а дворник? тоже надо сказать личность подозрительная... хотя.. и сторож... так себе
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
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Я б ще запропонував Локі та Суртра.
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
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то замовникі.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
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Штахет нашел слесаря Васю который в 1985-м плохо прикрутил розетку, так как спешил на демонстрацию дагагого Лианита Ільича Прежнего?
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В 1985 г. на демонстрацию Леонида Ильича он уже спешить не мог... немного опоздал
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А, тогда уже подох этот старый развалин?
это хорошо.
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О. И тут зрадофилы нарисовались. Виновные, по списку - мэр, губернатор, директор коммунального предприятия, отвечающего за тепло и директор колледжа. Всё.
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А очолив список Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій.

Патамуша его Беня назначил презом.

А Труханов в Бениной партии.
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А кто Труханова назначил?
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
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Та к ты же во время прошлого пожара вопил, что Труханова Порошенко назначил
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В комментах во время пожара при Порошенко
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да не обсудим.

ты из принципа в те комменты не пойдешь
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И в принципе, какая разница. Объясни. Аааа. Для зрадофилов важно. Кто, когда, кем и т.д. А лично тебе. Ты идиот. Погибли люди. И в первую очередь несет ответственность директор колледжа с его замом, который отвечает за противопожарную безопасность. И не Труханов и не Зеленский, в первую очередь!!! Запомни. Остальные люди несут ответственность опосредованно.
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так я именно про это "опосредованно" и пишу.

открой комменты под статьёй о пожаре при Порошенко.

там нихрена про "опосредованно".

Там про то, что виноват во всём именно Порошенко.
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Мне пофиг, кто что писал. Скрины с моими комментами!
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Першими мають бути на лави підсудних інспектори пожежної охорони.Зайдіть в любе сусідній будинок із засобами пожежної безпеки та попробуйте активувати її і в 99.9 процентів вона неспрацює хоча по данним інпекторів та їхнім актам вона буде в робочому стані або будуть приписи її відремонтувати які були складені ще рік або два роки тому назад.
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P.S.Згадайте як згоріли діти в таборі те були тільки приписи але ніхто не заборонив експутувати та ніхто із інпекторів так і не прийшов перевірити виконання приписів.
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P.S пысля P.S.Другим має йти відповідальний за пожежну безпеку закладу так як він по обовязках своєї посади мав знати період регламентних робіт по заміні сенсорів задимленості так як вони з часом засідають пилюкою і не реагують.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
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Про пожар при Порошенко ты, чувырло, писало то же самое

или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
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Извините но Вы убогий дебил,да да номерной Дебил так как вину конкретных организаций ты пытаешся перевести в политическое русло.Таких как ты надо бить возможно и ногами.
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Он убогий на 100%. Я ему выше написал. А он на политику пеняет.
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Да все номерные за свои высеры получают на свой счет определенную сумму от заказчика вот по этому они никогда не называют себя ни никами ни именами так как заказчик не будет знать куда пересылать деньги не видя их работы.
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Ух,ты какой резкий! А знаешь ли ты что проверки отменены,и в нашей стране сначала открываются,а уж потом спрашивают,плюя на требования пожарный,ШТРАФ 51 грн(дохрена!)Кто отвечает? РУКОВОДИТЕЛЬ этого уч.заведения,так что не гони пургу
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Вот именно что 51гр+ конверт из энной суммой и конечно гораздо меньшей за максимальный штраф.Вот поетому я написал что зарплата инспектора должна зависеть от наложенного штрафа,я образно взял 15 процентов.
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в каждом учебном или офисном здании есть (виртуальные или натуральные) ответственные за противопожарное состояние....
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
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Была бы моя воля то я дал бы инспекторам пожарной безопасности минималку а остальное хоть и 15 процентов от наложеных ими штрафов на нарушение пожбезопасности и отменил бы регламентированую периодичность проверок.И пускай инспектор зарабатывае и миллион мне жаль не будет и тогда таких трагедий не будет да и со временем и его зарплата уменьшится.
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.
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но (добавлю) обоснованных наказаний и штрафов ( а не абы пристебаться)
особенно в детских учреждениях должно быть повышенное внимание..ибо дети беспомощны...и не предсказуемы в поиске, как им кажется убежища...
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Наша беда в том что в любых нарушениях у нас есть наказание ОТ и ДО а должно быть за каждое нарушение конкретное и без уговорочное наказание и должно суммироваться и точно так же и за преступления.
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Если 25 лет ни хрена не делать, а только прибыль подсчитывать, то в конце концов что-то ломается, течет, горит. И самое интересное, зайдите в любое учреждение, на видном месте висит плакат - ответственный за противопожарное состояние - конкретная фамилия, но при пожаре плакат сгорает (какая досада) и "ответственных" не найти.
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Діти пішли вчитись в коледж і не повернулись ,хто відповість за злочин ?Як би були зроблені висновки з пожежі в дитячому таборі ,де загинули діти і пожежі в хостелі влітку цього року де також були загиблі ,треба комусь відповідати, хоч не відкидаю що могла бути і диверсія,дуже жаль ,що гинуть невині ,а негіники живуть як нічого і не сталось .
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В нормальних країнах все набагато простіше - підписується Угода з управляючою компанією, і вона все робить сама, включно з страхуванням. А страховики не підпишуть Угоду, якщо щось буде не так!
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Потому как нагнетается вопрос и потому как это стало традицией для Одессы возникает вопрос:
А не ФСБ-ки ли организовывают эти пожары в нужные моменты чтобы отвлекать людей.

Этот конкретно пожар - для отвлечения внимания от капитуляции Украины.

И потому как зе-ФСБ-ник организовал "минуту молчания" в зРаде - это подтверждение единой компании и единой режиссуры.
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назначить ответственным за технику безопасности старшую горничную
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