 РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі журналістам за підсумками засідання РНБО в ефірі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв, який наразі буде втілюватися в життя як основний", - сказав Данілов.
Він також зазначив, що сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. "Ключові моменти, які сьогодні є в порядку денному, - це вже похідні від, скажемо так, визначених сценаріїв", - зазначив він.
Данілов нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які перебувають на території РФ, в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.
Він зазначив, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. За його словами, третім питанням, яке наразі розглядається, є повернення Україні контролю над кордоном, і потім вже питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Водночас він підкреслив, що ті п'ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які було затверджено 3 грудня на нараді у президента, поки що є закритими.
Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.
Тож цей у***людок, і на "Нормандському Саміті" так само легко кидоне вже всю Україну, як кидонув одну окремо взяту людину!
Я хотів би помилятися, але Єрмак не просто так заявив про необхідність перемовин саме з ОРДЛО. Саме про це п'ять років торочить *****.
Кінець епохи брехні (С)
ЗАСЕДАНИЕ РНБО ПРИ ПАРАШОНКЕ - БЕСЕДА ХОЗЯИНА С ХОЛУЯМИ И БЛИЗКО НЕПАХНУЩАЯ
КРУГЛЫМ СТОЛОМ, ГДЕ ДАЖЕ СРЕДИ ХОЛУЕВ ШЛА ГРАДАЦИЯ КТО С КАКОЙ СТОРОНЫ ОТ ХОЗЯИНА ИМЕЛ ПРАВО СИДЕТЬ, И НА КАКОМ МЕСТЕ ПРИБЛИЖЕНИИ К ХОЗЯИНУ. 😂😅😂
И ПОРНОХОБОТЫ И ИМ СОЧУСТВУЮЩИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЗАМЕЧАЮТ РАЗНИЦУ В ПОДХОДЕ. ХОЛУЯМ ПРИВЫЧНЕЕ КОГДА ОНИ ЗНАЮТ СВОЁ МЕСТО. 😂😅😂
Последний кусок земли в могилу кинут в понедельник.
Голобородько рулит.... в телевизоре,
а на фронте гибнут наши хлопцы
И теперь еще и мешает ее обезвредить не очень опытным сапёрам.
я не буду огорчен, если останки "сапера" после разговора с Хлом найдут висящими на Эйфелевой башне
І головне - нічого не переплутати, а то покарають.
"Если плюнуть в сторону власти обязательно попадешь в сценариста или артиста"
Він вже погодив всі умови з фуйлом ?
Люди пишуть, що особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі.