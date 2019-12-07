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 Політика України
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Все про:Данілов (23) РНБО (615) нормандська четвірка (763)

 РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що на закритому засіданні РНБО в суботу під головуванням президента України Володимира Зеленського було затверджено один із сценаріїв розвитку подій у зв'язку з майбутньою зустріччю в "нормандському форматі", який буде втілюватися в життя як основний.

Про це він сказав у коментарі журналістам за підсумками засідання РНБО в ефірі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв, який наразі буде втілюватися в життя як основний", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. "Ключові моменти, які сьогодні є в порядку денному, - це вже похідні від, скажемо так, визначених сценаріїв", - зазначив він.

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Данілов нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які перебувають на території РФ, в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

Він зазначив, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. За його словами, третім питанням, яке наразі розглядається, є повернення Україні контролю над кордоном, і потім вже питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Водночас він підкреслив, що ті п'ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які було затверджено 3 грудня на нараді у президента, поки що є закритими.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164022
 
   
 Топ коментарі
 
кацпап предлагает сдать фуйлу и лечь под расею?? ЭТО у зебилов - головне?)
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Мост на Станице моника зе!лох уже восстановил.. боевики со всех сторон поставили свои блок посты, захватив территорию - ранее удерживаемую ВСУ - ни одного флага Украины!
СНБО принял основной сценарий развития ситуации по Донбассу, - Данилов - Цензор.НЕТ 6265
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Во бред, всю страну в шоу по сценарию превращают. Государство живёт только по законам и ответственности за их невыполнение, а сценарии только в выступлениях артистов и кино, что к государству не имеет никакого отношения.
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*********, вони вже і в РНБО пишуть сценаріїї, плять... мабуть Лєнка або Шифер який-небудь..
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К чему эти мнимые многочисленные варианты презика по достижению мира на Донбассе? Ведь изначально ясно было, вся их "ссуть" в том, чтобы поднять руки перед рашистами! И сразу наступает т.н. полный мир! А потом и в Р-н/Д не нужно ехать!
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На сайті ДЗ надруковано інтерв"ю з фермером який в жовтні прорвався на зустріч із Зеленським. Кому цікаво, почитайте як його кидонув янеЛох із законом про землю, обіцяючи прислухатись до порад... Ця зустріч відбулася, до прийому "закону" про землю в першому читанні!
Тож цей у***людок, і на "Нормандському Саміті" так само легко кидоне вже всю Україну, як кидонув одну окремо взяту людину!
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Дев'ятого на мамі світу з'являться дві офіційно визнані Україною республіки і війна РФ проти України перейде в розряд громадянської, внутрішньої.
Я хотів би помилятися, але Єрмак не просто так заявив про необхідність перемовин саме з ОРДЛО. Саме про це п'ять років торочить *****.
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Мене цікавить чи мама Рімма та Єлєна з напівкровками ще в Україні, чи вже полетіли кудись?
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Держат общество в неведении и напряге,а виноваты певні політичні сили.Выйди,расскажи,что думаешь и спи спокойно.Нефиг в темную играть.
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Ой... А тут якісь інші українці, мабуть, були опитані, так?
Кінець епохи брехні (С)
РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 2947 РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3631РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6374
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ЗАСЕДАНИЕ РНБО ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ ЭТО КРУГЛЫЙ СТОЛ ГДЕ РАВНЫЕ ГОВОРЯТ С РАВНЫМИ.

ЗАСЕДАНИЕ РНБО ПРИ ПАРАШОНКЕ - БЕСЕДА ХОЗЯИНА С ХОЛУЯМИ И БЛИЗКО НЕПАХНУЩАЯ
КРУГЛЫМ СТОЛОМ, ГДЕ ДАЖЕ СРЕДИ ХОЛУЕВ ШЛА ГРАДАЦИЯ КТО С КАКОЙ СТОРОНЫ ОТ ХОЗЯИНА ИМЕЛ ПРАВО СИДЕТЬ, И НА КАКОМ МЕСТЕ ПРИБЛИЖЕНИИ К ХОЗЯИНУ. 😂😅😂
И ПОРНОХОБОТЫ И ИМ СОЧУСТВУЮЩИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЗАМЕЧАЮТ РАЗНИЦУ В ПОДХОДЕ. ХОЛУЯМ ПРИВЫЧНЕЕ КОГДА ОНИ ЗНАЮТ СВОЁ МЕСТО. 😂😅😂
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чєта луценків, а особєнно присмєрті больна жєнщинатрєтєготисячілєтія, передають фсєм прівєтік з Китаю! і благадарим фсєх пороботів ви найкращі!))

РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6648
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Тибетская медицина имеет мировое признание. В чем проблема?
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Плохо видно ваш без сомнения важный текст. Можете повторить, чуть увеличив шрифт?
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Але всеодно трава у вас забориста щоб таку хрінь видати.
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Ну да! Я всегда говорил,что шлюха Королевская,что алкаш Сивохо,что клоун Зеленский,что их сторонники -рвань и жлобъё!
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если говорят что эсть 5 планов то нет нечего все ето развод для лохов
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Зе.уйло и его шобла сегодня похоронили Украину "одноголосним рішенням".
Последний кусок земли в могилу кинут в понедельник.
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Когда уже снбо решит, что одна из основных угроз и враг Украины, некий петр свиночолый должен сидеть за преступления против Украины ?
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СНБО принял основной сценарий развития ситуации по Донбассу -

Голобородько рулит.... в телевизоре,
а на фронте гибнут наши хлопцы РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 190
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Порошенко, подписав Минские соглашения, подложил нам бомбу с часовым механизмом.
И теперь еще и мешает ее обезвредить не очень опытным сапёрам.
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тебе напомнить как подписывался Минск-2 ?

я не буду огорчен, если останки "сапера" после разговора с Хлом найдут висящими на Эйфелевой башне РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3182
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Справжній сценарій - оголосять кукловоди.
І головне - нічого не переплутати, а то покарають.

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Народная примета:

"Если плюнуть в сторону власти обязательно попадешь в сценариста или артиста" РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1680
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А чому ЗЕ впевнений, що буде саме цей сценарій ?
Він вже погодив всі умови з фуйлом ?
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ось що за сценарій сьогодні на війні:подивимось що у звіті буде...
Люди пишуть, що особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі.
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