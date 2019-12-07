 Військові йдуть зі служби, бо не бачать перспектив кар'єрного росту, - Міноборони

Про це заявила в ефірі "Громадського" заступник міністра оборони Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас за ці роки (конфлікту на сході України. — Ред.) сформувався цілий пласт людей, які пройшли війну, які є професійними воїнами. На жаль, ми не змогли всіх їх втримати в армії… Люди говорять про нерозуміння свого кар'єрного зростання. Тобто вони не розуміють, що з ними буде завтра, і це дуже сильно демотивує", — розповіла Фролова.
За її словами, військові не розуміють принципів ухвалення рішень про підвищення чи переведення на інші посади.
"Саме це є завданням, яке треба вирішити насамперед. Те, що називається професійна військова кар'єра, — це наше завдання номер один", — запевнила чиновниця.
За її даними, 60% сержантів перейшли в офіцерство, тому що "не розуміли своєї подальшої кар'єри". Через це у Міноборони планують доукомплектувати сержантський корпус.
Окрім того, у відомстві планують повернути до армії колишніх військовослужбовців.
"Незадоволення бюрократією, незадоволення кар'єрними перспективами, але лояльність при цьому до армії дуже велика. І ми можемо повернути багато досвідчених людей, якщо ми надамо їм умови, які дадуть їм можливість розвиватися", — додала заступниця міністра оборони.
1. Договоритися в Парижі з Путлєром.
2.Без пригод добратися до Ростова.
У Барыги забрали?
По некоторым слухам с Украины ежгодно уплывают 12 млрд.долл
Не даремно перше ж рішення Зелі було скасувати парад. Тобто принизити значення та вагу армії.
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак занимается сведением личных счетов, игнорирует закон и способствует оттоку из армии квалифицированных кадров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полковник Виктор Шидлюх.
Свой пост военный назвал «Месть за защиту армии». По его словам, сегодняшние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины у него отзываются болью в сердце, а настроение не праздничное, поскольку в настоящее время сотни офицеров увольняются.
а вже 7 місяців минуло
А що на це скажете?
"...я подав документи і виграв конкурс на посаду доцента кафедри стратегічних комунікацій Національного університету оборони України, тобто, за напрямом, яким я займався пять років.Але, особисто пан Хомчак не підписав документи..."
А 98% хохломордих недоукраїнців голосують за кацапомовну жидо - комуну, а потім сваряться який жид кращий.
Тільки Коліївщина, швидка та безжальна, може змінити становище в Україні.
У вас на роисе сержант - говно на палочке. Но у вас и офицеры - тоже говно.
Охорону земель Сороса будуть нести приватні військові компанії, Academi-Blackwater.
ЗСУ не потрібні більш.