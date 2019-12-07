 Військові йдуть зі служби, бо не бачать перспектив кар'єрного росту, - Міноборони

Про це заявила в ефірі "Громадського" заступник міністра оборони Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас за ці роки (конфлікту на сході України. — Ред.) сформувався цілий пласт людей, які пройшли війну, які є професійними воїнами. На жаль, ми не змогли всіх їх втримати в армії… Люди говорять про нерозуміння свого кар'єрного зростання. Тобто вони не розуміють, що з ними буде завтра, і це дуже сильно демотивує", — розповіла Фролова.

За її словами, військові не розуміють принципів ухвалення рішень про підвищення чи переведення на інші посади.

"Саме це є завданням, яке треба вирішити насамперед. Те, що називається професійна військова кар'єра, — це наше завдання номер один", — запевнила чиновниця.

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За її даними, 60% сержантів перейшли в офіцерство, тому що "не розуміли своєї подальшої кар'єри". Через це у Міноборони планують доукомплектувати сержантський корпус.

Окрім того, у відомстві планують повернути до армії колишніх військовослужбовців.

"Незадоволення бюрократією, незадоволення кар'єрними перспективами, але лояльність при цьому до армії дуже велика. І ми можемо повернути багато досвідчених людей, якщо ми надамо їм умови, які дадуть їм можливість розвиватися", — додала заступниця міністра оборони.

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