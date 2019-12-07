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Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) кома (7) ДСНС (2163)

 Один із рятувальників, які ліквідовували пожежу в одеському коледжі, перебуває в комі

Співробітник ДСНС, який зазнав травм під час гасіння пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, досі перебуває в комі, його стан оцінюється як вкрай важкий.

Про це журналістам повідомила заступник директора комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1" Інга Назімкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Він залишається  непритомним, у комі на ноотропній підтримці. У нього важка черепно-мозкова травма, множинні забої головного мозку, перелом кісток черепа", - сказала вона.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають, також ліквідовуються осередки тління, які досі виявляються в завалах.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

Наразі кількість загиблих під час пожежі становить 5 осіб, зниклих безвісти - 10.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164019
 
 
 Топ коментарі
 
Отож... В этом трагическом событии основная вина местной власти. Начиная с того что в колледже не было никакой противопожарной безопасности, и заканчивая тем что у нас пожарные и спасатели не обеспеченны всем необходимым для безопасной работы.
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Знали б вы, что при такой то работе, пожарники вынуждены сами себе покупать обувь шлемы и прочую защиту, ибо ту которую выдают, ну никуда не годится из за разности размеров, рваное и вообще ужасное.
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Во первых не пожарники, а пожарные. Во вторых-не свисти!!!! Прошлой зимой через 4 дома горел флигель, бухарик заснул с сигаретой. Я обалдел от того, что приехали уже через 6 минут после звонка, а от техники, оборудования и обмундирования просто ауел! Все на 5+++
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Редкий случай добросовестного человека? Соболезнования и его родным!
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Знали б вы, что при такой то работе, пожарники вынуждены сами себе покупать обувь шлемы и прочую защиту, ибо ту которую выдают, ну никуда не годится из за разности размеров, рваное и вообще ужасное.
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Отож... В этом трагическом событии основная вина местной власти. Начиная с того что в колледже не было никакой противопожарной безопасности, и заканчивая тем что у нас пожарные и спасатели не обеспеченны всем необходимым для безопасной работы.
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А может и вина властей что не работает центральное отопление и люди вынуждены греться каминами и т.п.
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Во первых не пожарники, а пожарные. Во вторых-не свисти!!!! Прошлой зимой через 4 дома горел флигель, бухарик заснул с сигаретой. Я обалдел от того, что приехали уже через 6 минут после звонка, а от техники, оборудования и обмундирования просто ауел! Все на 5+++
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Не зрозумів: а чому вони не звільняються? Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме - Цензор.НЕТ 8583
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Та нормально все у дснс. Знайомий працює там- задоволений.
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