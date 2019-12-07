EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  3814  74
Все про:акція (671) Білорусь (874) майдан (561) ОУН (37)

 Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва. ФОТО

Близько 20 людей вийшли на Майдан Незалежності на знак підтримки білорусів, які протестують сьогодні проти об'єднання з Росією.

Організаторами акції є Рух солідарності "Разам" і Добровольчий рух ОУН. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Саме сьогодні Путін із Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Велика частина умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент. І це ще один крок до побудови Союзної держави, і це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі", - прокоментував прессекретар Руху солідарності "Разам" Олег Овчинніков.

Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва 01Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва 02

Загалом на акції зібралося близько 20 осіб. Деякі активісти стоять із прапорами Білорусі. Ситуація спокійна, правоохоронців немає.

Дивіться також: "Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти планують йти до посольства Білорусі. Вони планують влаштувати там пікет, під час якого буде знищено символи російської окупації Білорусі - російський прапор і портрети Путіна та Лукашенка.

Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва 03

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 7 грудня, в центрі Мінська відбуваються акції протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії.

Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.

Читайте також: Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164018
 
   
 Топ коментарі
 
До 30 Грудня кацапутін збере ссср_2.0. Білорусь -- сьогодні, Україну принесе коломИйський руками своєї мавпочки завтра.
 показати весь коментар
 
Украинцы воспринимают Белорусов как равных, и как близкий народ. Для кацапов что мы что вы, второй сорт! Подумайте как может быть равноправный союз с теми кто вас считает ниже себя? Только сами, не связывайтесь с кацапами!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До 30 Грудня кацапутін збере ссср_2.0. Білорусь -- сьогодні, Україну принесе коломИйський руками своєї мавпочки завтра.
 показати весь коментар
 
 
***** готовиться стать императором в 2024г. Дай Боже щоб воно скоріше здохло
 показати весь коментар
 
 
потрібно підтримувати вільну Білорусь без диктатора Лукашенка! Білорусь Незалежну та Самостійну!
 показати весь коментар
 
 
Ви якій його копії бажаєте смерти? Мордовській? У нього їх багато. Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7297
між иншим. Сьогодні в Сочі буде карельська копія, а на завтра до Парижу в оці хвилини в москві збирається комі-пермяцька копія путіна.

блаЗЄнський дуже хотів зустрітися з путіном. Але зустрінеться лише з його комі-пермяцькою копією. А сам путін вже давно ні з ким не зустрічається. Він весело провадить час на сотнях своїх резиденцій, в тім числі й на одному з Азорських островів. який він викупив цілком.
 показати весь коментар
 
Не Коломойский, а 73% малоросов которые его выбрали
 показати весь коментар
 
 
Так. Але це лише різниця в формулюваннях.
 показати весь коментар
 
Скажеш это тем бойцам на фронте, киоторые разговаривают на русском и приэтом защищают Украину!
 показати весь коментар
 
 
Ну так переезжай из рашки. Чего ты там в жопе торчишь?
 показати весь коментар
 
 
Таких малобюджетних акцій, по 20 учасників - там по кілька кожного дня. Акция солидарности с Беларусью проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 3283
 показати весь коментар
 
 
пацаны беларусы домой аккуратно так, ох и не любит же вас ваш бацька почему то....
 показати весь коментар
 
Но стало известно, что будет создан единый правительство и единый парламент.
В русском мире это песец Беларуси как государству.
 показати весь коментар
 
 
И нам тоже будет не сладко. Еще и со сороны Беларуси теперь оборонятся.
Если запад рашку не придушит, это все закончится 3-ей мировой
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли Бацька подпишется на это. Он свою власть никому не отдаст. Этот усач ещё тот жук. Он постоянно рашке что-то обещает чтобы выторговать скидку на газ, экспортные льготы, и так д. Это он много лет кацапов дурачит а не они его.
 показати весь коментар
 
 
Будем надеяться, что пока не сдаст. А там может и рашка развалится
 показати весь коментар
 
 
Очікую на коментарі громадян Білорусі під цією новиною.. Цікаво було б вислухати саме їхню думку про об'єднання з кацапами..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну, у нас давно союзное государство.
 показати весь коментар
 
 
Ось ти особисто - вважаєш цей проект успішним?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В чем то да, в чем то нет. На мне это отражается очень мало. Хотя можно все порвать и закупаться ресурсами в других местах, подороже. Хотя умные люди(немцы) рекомендуют брать подешевле.
 показати весь коментар
 
А в чому конкретно "да", і в чому конкретно "нет" ? Просто цікаво які плюси і мінуси цього бачать самі громадяни білорусі..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Любой беларус может ехать в РФ учиться, работать , вести бизнес и тд(как собственно и украинцы). Рынок сбыта наших товаров , хотя они и сами неплохо производят. Минусов особо вообще не видно. Хотя если бы был молодой, с удовольствием посидел в мокром окопе и кишки друзей пособирал.
 показати весь коментар
 
Любой беларус может ехать в РФ учиться, работать , вести бизнес и тд

...
Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5244
 показати весь коментар
 
 
Так что, все те "подвиги" в т.н. ВОВ, на которых вас " заело", только благодаря загранотрядам? На самом деле вы - холопье у того, кто больше в ржавую миску кинет объедков? Чему там твои дети в лаптестане выучатся? Лизать верхнему и топтать нижнего? Не страна на 99%, а прокладка. Какого хера ты тут топчешься, раб лаптеногих?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну, беларусы победили Германию без заградотрядов(это факт). При чем тут обьедки, мы сами продовольствие экспортируем , в том числе и в Украину.
 показати весь коментар
 
та ресурсы сами кацапы своему населению продают дороже чем на экспорт. Как только объединитесь сатанеете родом без племени, будете платить по полной и хер сможете даже пикнуть. Вы для кацапов второй сорт, не забывайте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Родоплеменной строй остался только в глухой Африке.
 показати весь коментар
 
я думаю ты прекрасно понял о чем я хотел сказать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да плевать на РФ. Нам главное, что для украинцев мы высшего сорта.
 показати весь коментар
 
А хто керманич цієї держави люди хоча б знають?
 показати весь коментар
 
За время независимости Беларуси выросло целое поколение, для которого суверенитет не пустой звук. Есть конечно и вата, ждущая манны небесной и халявы от РФ.
Путин хочет дожать Лукашенко - для пролонгации своего правления и для поддержания шовинистического имперского угара внутри РФ
В любом случае все идет к закономерному итогу - бункеру для путена и позорному концу его гауляйтеров.
Сдача суверенитета вызовет массовый социальный взрыв и открытое противостояние
Сохранение единоличной власти Лукашенко - полное обнищание, дефолт и такой же взрыв.
 показати весь коментар
 
 
Якщо завтра Лукашенко не стане - що буде з Білоруссю?
 показати весь коментар
 
 
Все рычаги власти пока у семьи узурпатора. Уровень авторитаризма таков, что демократические преобразования только через революцию.
Но прогнозировать дело неблагодарное - возможно открытое вмешательство РФ по примеру Украины. А возможно зассыт - реакция мирового сообщества на этот раз не заставит ждать. Думаю этот злой карлик всем уже порядком поднадоел.
 показати весь коментар
 
 
Яким на Вашу думку є вплив росії на армію та КГБ Білорусі? Чи впевнені особисто Ви, що армія , МВД та КГБ виконають свою функцію по захисту Білорусі у випадку прямої агресії зі сходу?
 показати весь коментар
 
Не думаю, что там много патриотов - люди подбирались по принципу личной преданности. Но последние кадровые изменения похожи на отстранения явных пропутинских. Но все это на уровне конспирологии и домыслах - режим то наглухо закрытый. Просто у Лукашенко чутье звериное - под путиным ему тоже карачун ("инфаркт микарда")
 показати весь коментар
 
 
На мой взгляд, все плохое, что может произойти после этого, будет мгновенным, случись это сейчас.
 показати весь коментар
 
Невже гірше, ніж у нас в 2014? Невже нічого не було зроблено , дивлячись на те , що діється проти України?
 показати весь коментар
 
Ну, что можно сказать о массовом раздвоении личности?...россия против Украины - геополитика. россия против Беларуси /аннексия/ - да не может быть. "Тут - помню, тут - не помню"(с) Вот это вот тут верю, тут не верю...Трудно это и для понимания, и для объяснения
 показати весь коментар
 
 
Щасти Вам , Ларисо.. Може ще якось все минеться й владнається.. Дуже б хотілося щоб Білорусь та білоруси збереглися.. Незалежно від того, який у Вас зараз уряд і президент..
 показати весь коментар
 
 
Дзякую. Але пакуль ёсць такi сусед, заспакоiцца не давядзецца...
 показати весь коментар
 
 
Леонид, хотелось бы написать хоть что-нибудь мало-мальски утешительное...для себя. Но.....То, что я слышу от своих сотрудников, оптимизма не внушает. В нашем коллективе нет никого со средним образованием /все - с высшим/. Это, конечно, не показатель, но все же может претендовать на что-то усредненное по стране. Большая часть отрицательно относится к президенту /и это еще мягко сказано/. Обсуждается только то, над чем можно посмеяться. Зато к другому отношение более, чем благосклонное. И намертво в головы вбито "нам без россии никак". И ничто не повлияло на умы: ни война в Украине /при всем понимании причин/, ни Чечня, ни Грузия. Ничто другое. Никакие аргументы не работают, бессмысленно. И это не потому, что не понимают, а потому что ничего не хотят слышать. Любая беседа заканчивается агрессией сторон /и я - в подавляющем меньшинстве/.
Ситуация на тему мовы. Теоретически почти все согласны, что надо бы..., а практически: только не сейчас, только не нашему поколению: "мы - русскоязычные и ничего в этом плохого нет"(с) и т.д. и т.п. по всем вопросам. Ну, и, конечно же, "во всем виновата Америка".
Не хочется писать в темах о Беларуси. Нечего...Вот я украинцев жизни не учу, как Вы могли заметить. И это- не только черта характера либо принципиальная позиция, но и понимание того, что происходит ДОМА......
 показати весь коментар
 
 
Дякую, Ларисо, за відповідь.. Вихід якийсь бачите ? Що буде з Білоруссю після татуся Лукашенко - його синочок Коля?
 показати весь коментар
 
Думаю, что это наименее вероятно /Коля/. Или ставленник москвы, или "крым №2".
 показати весь коментар
 
Лукашенко сдает Беларусь в лапы московской орды.
 показати весь коментар
 
 
Как думаете, ето случайность что 8 декабря ***** принимает капитуляцию у Беларуси а на следующий день 8 декабря у Украины? Думаете совпадение и даты чисто случайно совпали или все же ***** набирает себе рейтинги на Рашке как собиратель земель?
 показати весь коментар
 
 
це модератор між коломИйським та його блаЗЄнською мавпочкою.
 показати весь коментар
 
 
неее)) куйло хочет увеличить поголовье в растовских ******, Витёк заскучал, ждет у себя на даче гастроли 95 квартала всем составом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тут хоча б зі своїми проблемами розібратись.
Білорусь набагато успішніша країна аніж ми.
 показати весь коментар
 
 
Поменять границу с Белорусью на границу с кацапией? ДУМАЙ!
 показати весь коментар
 
Границы с кацами 2295 км. и ты предлагаешь добавить еще 1084,2 км Белорусской ? Ты полный Дебил.
 показати весь коментар
 
 
А хто більш успішний і чому - Ізраїль, чи Білорусь?
 показати весь коментар
 
Що бацька творить, вже продався рашці і нам додається ще велика кількість кілометрів кордону з рашкою, а що ж білорусі, невже погодились.
 показати весь коментар
 
Украинцы воспринимают Белорусов как равных, и как близкий народ. Для кацапов что мы что вы, второй сорт! Подумайте как может быть равноправный союз с теми кто вас считает ниже себя? Только сами, не связывайтесь с кацапами!
 показати весь коментар
 
 
Смотрел видео где порвали портреты *****. Не кто не бросил бумажки на землю чтоб не мусорить, все собрали, сложили в карманы. Вот этим вы и отличаетесь от кацапской орды
 показати весь коментар
 
 
Твоё лицо, когда в Минске кричишь "Россия вперёд"

Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 470
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору