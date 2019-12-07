 Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва. ФОТО

Організаторами акції є Рух солідарності "Разам" і Добровольчий рух ОУН. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Саме сьогодні Путін із Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Велика частина умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент. І це ще один крок до побудови Союзної держави, і це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі", - прокоментував прессекретар Руху солідарності "Разам" Олег Овчинніков.
Загалом на акції зібралося близько 20 осіб. Деякі активісти стоять із прапорами Білорусі. Ситуація спокійна, правоохоронців немає.
Активісти планують йти до посольства Білорусі. Вони планують влаштувати там пікет, під час якого буде знищено символи російської окупації Білорусі - російський прапор і портрети Путіна та Лукашенка.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 7 грудня, в центрі Мінська відбуваються акції протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії.
Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.
між иншим. Сьогодні в Сочі буде карельська копія, а на завтра до Парижу в оці хвилини в москві збирається комі-пермяцька копія путіна.
блаЗЄнський дуже хотів зустрітися з путіном. Але зустрінеться лише з його комі-пермяцькою копією. А сам путін вже давно ні з ким не зустрічається. Він весело провадить час на сотнях своїх резиденцій, в тім числі й на одному з Азорських островів. який він викупив цілком.
В русском мире это песец Беларуси как государству.
Если запад рашку не придушит, это все закончится 3-ей мировой
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Путин хочет дожать Лукашенко - для пролонгации своего правления и для поддержания шовинистического имперского угара внутри РФ
В любом случае все идет к закономерному итогу - бункеру для путена и позорному концу его гауляйтеров.
Сдача суверенитета вызовет массовый социальный взрыв и открытое противостояние
Сохранение единоличной власти Лукашенко - полное обнищание, дефолт и такой же взрыв.
Но прогнозировать дело неблагодарное - возможно открытое вмешательство РФ по примеру Украины. А возможно зассыт - реакция мирового сообщества на этот раз не заставит ждать. Думаю этот злой карлик всем уже порядком поднадоел.
"Тут - помню, тут - не помню"(с)Вот это вот тут верю, тут не верю...Трудно это и для понимания, и для объяснения
Ситуация на тему мовы. Теоретически почти все согласны, что надо бы..., а практически: только не сейчас, только не нашему поколению: "мы - русскоязычные и ничего в этом плохого нет"(с) и т.д. и т.п. по всем вопросам. Ну, и, конечно же, "во всем виновата Америка".
Не хочется писать в темах о Беларуси. Нечего...Вот я украинцев жизни не учу, как Вы могли заметить. И это- не только черта характера либо принципиальная позиция, но и понимание того, что происходит ДОМА......
Білорусь набагато успішніша країна аніж ми.
Яка різниця?