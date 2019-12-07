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Все про:корупція (2750) посольство (344) США (5941) нормандська четвірка (763)

 "Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", - США напередодні зустрічі в "нормандському форматі"

Сполучені Штати напередодні зустрічі в "нормандському форматі" запевняють у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Відповідну заяву розміщено на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - сказано в заяві.

У посольстві нагадали, що США з 2014 року надали 3 млрд доларів на підтримку безпеки та інших, не пов'язаних із нею напрямків.

"Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів", - сказано в повідомленні.

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З точки зору Вашингтона, успіх і стійкість України залежать від її боротьби з корупцією і прихильності до реформ.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - додали в посольстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164017
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцем Зєля стане коли в Ростові напише правдиві мемуари, як він зливав Україну.
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Очень мужественный поступок - в сложное для своей страны время свалить в другую страну и оттуда критиковать свою страну и рассказывать, шо это "проклятое место". Я тут жил, живу и буду жить и гордиться тем, что я Украинец. А это "проклятое место" - это Украина, наша страна. По-этому иди нахуй овца трусливая.
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молодец ЗЕЛЕНСКИЙ
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Молодцем Зєля стане коли в Ростові напише правдиві мемуари, як він зливав Україну.
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У той сраки, что слева - у самОй пердак горит.
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між двох половинок срак зажате це сцикло...разом з бєніною охороною, яку він, напевно, навіть в койку до Лєнки з собою в ліжко кладе...щоб Лєнка секстеракт з ним не вчинила...Тьху, наволоч парашинська...коксоїд загребучий!!!
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Мир видит Зеленского (читай Украину) в тяжелой экономической и политической ситуации - между агрессором путеным и безответственным (как минимум) Трампом. Об этом статья в Time.
И только порохоботы со своим е@нутым политтехнологом переворачивают на злорадство.
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а вот нефиг переть в президенты воюющей страны,грабить и вести ее в сраку - жалеть эту никчему зеленую мы не собираемся
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Вы это кто - разгромно проигравшая выборы, бездарно просравшая доверие народа бывшая власть?
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как минимум,даже судя по зеопросикам нарисованным,пол Украины )
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скажем, нам не понравилось )и мы это исправим,кстати зебоба очень нам в этом помог
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Что вам не понравилось отстранение от корыта - это понятно
Но то, что народ Украины (вдруг разочаровавшись в Зеленском) обратиться за спасением к мародеру Пете - утопия!
Ваши влажные женские мечты.
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у всех было время понять что зебеня настоящий мародер)поэтому для непонятливых к власти придут военные и доходчиво им все разьяснят...ну и голоса всю вату лишим,как в странах Балтии...
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"Военньіе" , типа Нади С.? Что-то от вас портянкой тхнє , мамзель...
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да эта вонючка сидит в подвале на бывшей "карла маркса", пачкает интернет за "соелапки" и лижет ноги мародеру.
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Я это знаю - просто подыгрываю.
Порохоботы позиционируют себя элитой, бизнесменами и бизнесвумен, гигантами мысли и родителями украинской демократии.
Я знаю, что они сутками пишут за еду.
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вот и бойся нас больше кацапов,зебанат,потому что мы рядом с тобой...а кацапы на войне,на какую тебя ,зесцикло,не затащишь)
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Что ты вонючка обо мне знаешь?!! Тварь ты подвальная. Сиди в своей рошеновской норе и не гавкай. А попробуешь высунуть нос, получишь такой писты что шоколапки не помогут.
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люблю зерыгокацапские истерики) особенно когда сама к этому причастна "Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", - США напередодні зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5035
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Это потому что ты никому не нужная одинокая бл...дь.
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Ты и такие как ты-это пустой гугл аккаунт,управляет которым моральный урод ,не имеющий не имени,не пола,не Родины.
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CША должны помочь нам скинуть проху*ловского преЗЕдента
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У США самих прокацапський президент. Тому їхнє "стояти" означає, що стоятимуть на боці кацапії.
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Добре, що США це не лише Трамп. З таким союзником все таки полегше протистояти мокшам.
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Правильно, кто-то должен присматривать за Зелей.
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Дочка Трампа вийшла заміж за єврея-хабадника і сама прийняла іудаїзм секти Хабад, центр якої знаходиться в Дніпрі. Туди відноситься і Коломойський, і Зеленський, їхнє оточення а також головний раввин Росії, друг Путіна Берл Лазар та численні євреї в путінському колі. Америка - маріонетка наших поневолювачів. Дуже вони вам напрісматрівают.
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Америка не маріонетка, а Трамп в ній не цар. Поруч з невиразними Макроном і Меркель підтримка США буде не зайвою.
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Та вы обосрались с "будапештом".
Даже Иран сбил беспилотник за почти 250млн. и Трам сглотнул.
Че вы лепите то? Че, в 32-33-х КТО поставлял Сралину заводы, 1500 штук, для агрессии на Европу?
"не знали"?
=

Рашка если бы не была такой лживой, то получше бы выглядела, чем твари, вооружившие до зубов Сралина.
Кого и как вы "поддержите" то? Узбекистану дали 300Мрапов, а нам еле дали 50 Хэмви бл.
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Узбекистанові дали, бо
1) Так розрахувалися за бази в Узбекистані, проміжні між Афганістаном.
2) Узбекистан -- в орбіті кацапії. Отже ця зброя не може загрожувати кацапам.
Отакі зараз США. А Ви вважаєте, що там за президента зараз Р.Рейґан? "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 3455
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Я вважаю шо ми капєц як обісрались зі своїм інфантилізмом.....
Я вважаю шо навіть за голодомори не варто кричати, бо будуть сміятись з нації тєрпіл.
Я вважаю шо вирулити не зміг би хоч навіть Бонапарт.
Я вважаю шо потрібно з цього проклятого місця валити, і бажано подалі. Ну сам подивись - шо Вася, шо депутат - воно бреше, краде і заздрить тому хто краде більше. І так Європа х.з. чому ще не послала нас в, або на. Оце загадка. А то шо буде в кращому випадку "застій", мені відомо і без Ванги і нострадамусів. "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9254
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Я також кажу розумним молодим людям (а не тим, для яких кумиром є "пірожков"), що з цього вічного совка треба переїжджати. Бо тут це навічно. А життя в людини лише одне. Утім, спостерігаючи зараз за Європою та США у мене також песимістичні настрої. Але тікати треба.
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Очень мужественный поступок - в сложное для своей страны время свалить в другую страну и оттуда критиковать свою страну и рассказывать, шо это "проклятое место". Я тут жил, живу и буду жить и гордиться тем, что я Украинец. А это "проклятое место" - это Украина, наша страна. По-этому иди ***** овца трусливая.
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та это прокси ибо вчера забанили.
Я - Борис Козлов(враг попов) "Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", - США напередодні зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8996
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це вже всі твоі вваження, чі нам ще чекати серію 2?
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Yuriy Smith,лучше поясни нам,почему ето кацапы стыдятся своей триколорной тряпки и заходят сюда под чужим флагом?
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б*же, та ж я написал то. у тя же тоже флаг КНДР, ты Ким пень Ынъ шоле?

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Було б більше користі - якби ви відійшли як найдалі і не втручались у внутрішні справи України.
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ну так вставьте зебобе кляп ,оденьте его в смирительную рубашку и приставьте санитаров - тогда может его и пронесет как нибудь
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Угу. Будут поддерживать морально сидя за дверью? Почему то подписывали Будапештский меморандум одни а на переговорах сидеть будут совсем другие.

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лучше дедушку ***** отправить к дедушке ельцину
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Самое главное никто до сих пор так и не сказал какая Украине выгода будет от етих *переговоров*. Фактически Украина в лице Зелупы едет стать на колени перед ******.
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Я так вірю в підтримку Трампа...майже як і в фуйла.
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Африканское командование ВС США: беспилотник, пропавший над Ливией, могли сбить российские наемники





В субботу, 7 декабря, африканское командование ВС США заявило, что пропавший в конце ноября в воздушном пространстве Ливии американский беспилотник, не несший оружия, был сбит средствами ПВО российского производства и потребовало возвращения обломков аппарата, сообщает агентство Reuters.

Беспилотник неназванного типа был "потерян" армией США в районе Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства, которым управляли либо российские наемники, либо бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования, заметил, что "те, кто управлял средствами ПВО, не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь, однако теперь им это известно". При этом представители ЛНА откзываются вернуть БПЛА, утверждая, что не знают, где они. "Я им не верю", - заявил Таунсенд.
Официальный представитель Африканского командования полковник Кристофер Карнс, комментируя инцидент, в очередной раз повторил утверждения о находящихся в Ливии "российских наемниках". Этого же мнения придерживаются представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии также отметили, что за инцидентом могут стоять российские наемники.
В начале ноября Фатхи Башага, министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН правительстве национального согласия Ливии, заявил в интервью новостному агентству Bloomberg, что Россия "подливает масла в огонь", вмешиваясь в идущую в этой стране гражданскую войну.
"Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение", - цитирует издание слова министра, который привел в качестве доказательства такого вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК "Вагнер".
Глава МВД также заявил: "У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, они были надежным партнером в свержении прежнего режима и должны продолжать сотрудничать с ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности".
Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников - бойцов ЧВК "Вагнер".
Россия систематически отрицает свое участие в гражданской войне в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами, пишет ТАСС.
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Так Америке же предлагали присоединиться к переговорам. И что?? Поддержки на словах не достаточно . Тем более подписывали Будапештский меморандум
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Будапештский меморандум - это филькина грамота, абсолютно пустой и ни к чему не обязывающий документ
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Филькина грамота?! Ок. Ну, тогда и Украина не обязана соблюдать статус страны без ЯО.
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не обязана. Но Украина не сможет создать ЯО, потому что 1)дорого 2)нет технологий и специалистов 3)задавят санкциями
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А санкциями по несоблюдению филькиной грамоты??
Украине нужно ТРЕБОВАТЬ соблюдения этого меморандума. Тогда это не будет филькина грамота
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Санкциями за нарушение ДНЯО. А чего собственно требовать по БМ? Там нет никаких гарантий! И ЯО Украина отдала не по БМ, а потому что присоединилась к ДНЯО. Тут дело еще вот в чем: в этом мире правит сила, право сильного выше международного права и так было всегда, ничего с этим не поделать. А Украина к сожалению к сильным государствам не относится, а потому и требовать ей многого не дадут.
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К сожалению - это даже не филькина грамота, а обычная эпитафия.
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Помогать и быть бок о бок с Украиной - это типа подтаскивать Зеленого на кукан Куйлу?! "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6543
Не надо ля-ля - Все давно уже решено без нас - и Мы об этом позоре узнаем последними.. на жаль.
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Ватного идиота Трампа нужно отстранить от власти и выбрать нормального Президента и можно с американцами дружить. А в будущем внести изменения в нашу Конституцию и разрешить американцам построить военную базу с 5 тысячным военным контингентом и разместить систему ПРО в Украине. И наблюдать как враг (кацап/моксель) будет истерить и биться в припадке.
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Нормального президента? Это какого? Байдена аки Обаму №2? А не Обама ли "перезапустил" отношения с РФ? Не Обама ли позволил отобрать Крым, в ответ на агрессию против Украины ласково "призывая" к миру? Очнитесь, Америка умерла давно. Демократы ходят под евреями, точно так же и "ястребы" республиканцы. Если что-то будет не выгодно евреям, Америка это что-то не сделает. Украина - это лакомый кусочек для мирового капитала, в частности, для еврейского, который уже запланировал из нас Новый Иерусалим делать.
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США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины. Да вот ваш прокремлёвский през.. не очень то поддерживает Украину. А наш эксклоун - ...резидент - капитулянт то тому слуге кремля важнее это не помощь в деоккупации временно оккупированных украинского Крыма и Донбасса а капитуляция Украины на милость лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши.
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...суверенитета Украины в Донбассе"(с). А про Крым уже стыдливо помалкивают?
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Завжди пишу таке побажання воїнам: "Покладіться на себе та бережіть один одного".
Побажання всім: "Стань краще і простір зміниться".
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Потрібно за Байдена топить. Кацапи від нього скаженіють.
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Они на цензоре лагерем стали) я уже притомился их тут дрючить
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Не советую этим заниматься,это равносильно ковырянию в дерьме.Пускай они сами в нем плавают.Хотя,честно говоря иногда хочется ковырнуть и посмотреть как они суетятся
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А порошенкоботы нож в спину вставят.
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