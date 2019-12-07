 "Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", - США напередодні зустрічі в "нормандському форматі"

Відповідну заяву розміщено на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - сказано в заяві.
У посольстві нагадали, що США з 2014 року надали 3 млрд доларів на підтримку безпеки та інших, не пов'язаних із нею напрямків.
"Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів", - сказано в повідомленні.
З точки зору Вашингтона, успіх і стійкість України залежать від її боротьби з корупцією і прихильності до реформ.
"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - додали в посольстві.
И только порохоботы со своим е@нутым политтехнологом переворачивают на злорадство.
Но то, что народ Украины (вдруг разочаровавшись в Зеленском) обратиться за спасением к мародеру Пете - утопия!
Ваши влажные женские мечты.
Порохоботы позиционируют себя элитой, бизнесменами и бизнесвумен, гигантами мысли и родителями украинской демократии.
Я знаю, что они сутками пишут за еду.
Даже Иран сбил беспилотник за почти 250млн. и Трам сглотнул.
Че вы лепите то? Че, в 32-33-х КТО поставлял Сралину заводы, 1500 штук, для агрессии на Европу?
"не знали"?
=
Рашка если бы не была такой лживой, то получше бы выглядела, чем твари, вооружившие до зубов Сралина.
Кого и как вы "поддержите" то? Узбекистану дали 300Мрапов, а нам еле дали 50 Хэмви бл.
1) Так розрахувалися за бази в Узбекистані, проміжні між Афганістаном.
2) Узбекистан -- в орбіті кацапії. Отже ця зброя не може загрожувати кацапам.
Отакі зараз США. А Ви вважаєте, що там за президента зараз Р.Рейґан?
Я вважаю шо навіть за голодомори не варто кричати, бо будуть сміятись з нації тєрпіл.
Я вважаю шо вирулити не зміг би хоч навіть Бонапарт.
Я вважаю шо потрібно з цього проклятого місця валити, і бажано подалі. Ну сам подивись - шо Вася, шо депутат - воно бреше, краде і заздрить тому хто краде більше. І так Європа х.з. чому ще не послала нас в, або на. Оце загадка. А то шо буде в кращому випадку "застій", мені відомо і без Ванги і нострадамусів.
Я - Борис Козлов(враг попов)
В субботу, 7 декабря, африканское командование ВС США заявило, что пропавший в конце ноября в воздушном пространстве Ливии американский беспилотник, не несший оружия, был сбит средствами ПВО российского производства и потребовало возвращения обломков аппарата, сообщает агентство Reuters.
Беспилотник неназванного типа был "потерян" армией США в районе Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства, которым управляли либо российские наемники, либо бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования, заметил, что "те, кто управлял средствами ПВО, не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь, однако теперь им это известно". При этом представители ЛНА откзываются вернуть БПЛА, утверждая, что не знают, где они. "Я им не верю", - заявил Таунсенд.
Официальный представитель Африканского командования полковник Кристофер Карнс, комментируя инцидент, в очередной раз повторил утверждения о находящихся в Ливии "российских наемниках". Этого же мнения придерживаются представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии также отметили, что за инцидентом могут стоять российские наемники.
В начале ноября Фатхи Башага, министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН правительстве национального согласия Ливии, заявил в интервью новостному агентству Bloomberg, что Россия "подливает масла в огонь", вмешиваясь в идущую в этой стране гражданскую войну.
"Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение", - цитирует издание слова министра, который привел в качестве доказательства такого вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК "Вагнер".
Глава МВД также заявил: "У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, они были надежным партнером в свержении прежнего режима и должны продолжать сотрудничать с ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности".
Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников - бойцов ЧВК "Вагнер".
Россия систематически отрицает свое участие в гражданской войне в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами, пишет ТАСС.
Украине нужно ТРЕБОВАТЬ соблюдения этого меморандума. Тогда это не будет филькина грамота
Не надо ля-ля - Все давно уже решено без нас - и Мы об этом позоре узнаем последними.. на жаль.
Побажання всім: "Стань краще і простір зміниться".