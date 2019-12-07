 Зеленський проводить закрите засідання РНБО. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, відбувається в закритому режимі в Офісі глави держави", - йдеться в повідомленні.

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Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.