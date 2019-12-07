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 Політика України
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Все про:Зеленський (3807) РНБО (615)

 Зеленський проводить закрите засідання РНБО. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський проводить засідання Ради національної безпеки й оборони, скликане напередодні зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, відбувається в закритому режимі в Офісі глави держави", - йдеться в повідомленні.

Зеленський проводить закрите засідання РНБО 01

Читайте також: Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

Зеленський проводить закрите засідання РНБО 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164015
 
   
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у зебилов жлобские инстинкты зависть к бизнесмену к деньгам они завидуют ему и кацапский вкид разбухший нашими ватниками про мародер торговля на крови переросло в ненависть та масса голосовала не так за Зе как против пороха ведь судя по постам это идея фикс везде спрашивать когда посадят Порошенко а про настоящих врагов причастны к убийству майдана Портнову и Мертвечуку они относятся нормально даже заодно с Портновым так как он единого мнением с зебилами посадить в тюрьму патриотов пороха и других патриотических лиц и поэтому ни одного поста я не видел какрикатур осуждения Портнова, Мертвечука
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А де німб навколо свиночолої голови Гідранта? Недопрацьовуєш, анілінгер, недопрацьовуєш.
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Обсуждается план Б: хитрый Зеля смело проносит на встречу гранату и во время встречи с Путиным - х..як! В России и в Украине внеочередные выборы.
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...как зєльоному гомункулу луччє прікінуцца вєтошью і не сдать всє аналізи сразу
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Вибори це святе. Але спершу свято - порвані баяни і розхрєнячені бандури. Зеленський проводить закрите засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7425
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Кацапсина ты заблудилась. Это украинский, новостной ресурс
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Дурень лишнехромосомный,твои фейки даже не смешны.
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Звиздуй на болота вместе со своей срань.ua.
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Дубинский, перелогиньтесь, или ваС Сорос преследует?
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Решают,кто что должен взять из личных вещей на Ростов в эмиграцию.
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Я чуть не обосрался когда Сивохо высрал: ну, буду бла-бла-бла, буду "давать советы"......

Вдумайтесь только. Тупой шут-сепараст, в РНБО ..... "советы будет давать"(!)
Не побоюсь такого слова - "капец"(цензура), в обозримой истории такого позора походу не было.
Еще бы туда Мертвечука, да шоп на Пиплии присягнул служить(как Василю Стусу "послужил", ублюдок) народу Украины.
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А сивуха где？ еще после вчерашнего не отошел...не смог доползти？
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У сивухи корпоратив в масквабаде,сто пятьдесят тыщ рублев на дороге не валяются.
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Это смешно, но Путин был бы лохом если бы не завербовал этих сивух с зелями то.
там просто сыпануть в бокал 0.00001мг. "чего надо" и понаделать видео и фото.
и что делать теперь то?(риторически)
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Пукин будет знать его содержание сразу, после его окончания и подведения итогов... Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 3400
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Ошибаешься...там наверняка кто то из этого зеленого стада в прямом эфире все передает...
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Скорее всего "передатчик" - тот маленький зелёный лягушонок,что сидит во главе стола.
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Есть ещё вариант... Когда оно и же и ЦУ написало для 🤡... Как-то так...
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Сивохо не поместился в кадр? И ермак, наверно(не знаю его в лицо) присутствует. какое же тогда это закрытое заседание?
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Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 7965 Дорогой Я
Сивохо не поместился в кадр? И ермак, наверно...
Вони вже мабуть відбули до Франції на "розігрів" Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 9502
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Этим разогрев не требуется: с полпинка заводятся против Украины.
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Вигрібання лайна зі стаєнь , в котрі перетворили Україну обидва хряки..
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Через день, генеральное сражение, надо хорошо выспаться и поесть
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Твой лукашка уже сегодня генеральное сражение...вернее поражение дает...
Все нормальные белорусы вышли на протест...а ты полкацапник тут сереш...
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Так тут безопасно подленько срать,а там могут и по роже кацапской засадить😂
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Да ну, там птушники в основном. Серьезные люди фигней не занимаются.
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Вертолет и карту ростова подготавливают...
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....эх , если б НАШ зарядил бы хоть ОДИН подсрачник ПУЙЛУ на видео и фото камеры !!!! можно и на вторую КАДЕНЦИЮ оставлять )))))
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Если бы они вдвоём на пианино сыграли, но Путлер не умеет.
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Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 4490 василий граздич b3a8f0bc
....эх , если б НАШ зарядил бы... можно и на вторую КАДЕНЦИЮ оставлять )))))
Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 4850
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Евгений Булавка на своей странице в «Фейсбук» считает, что украинское общество банально водят за нос относительно повестки дня встречи лидеров стран «нормандской четверки». По мнению политолога, Украина уже дала согласие на прямые закупки газа у России. Косвенным подтверждением этому является намерение нынешней украинской власти уволить руководство Нафтогаза.

Поэтому можно не сомневаться, что Владимир Зеленский в Париже заглотит «газовую наживку», подготовленную Владимиром Путиным. Газовое соглашение «освятят» либо непосредственно в столице Франции, либо в контексте переговоров в нормандском формате. Также уже известно, что Зеленский и путин встретятся в формате один на один.

В этой связи возникает вопрос - а что же будут обсуждать президенты? Судя по всему, обговаривать они будут некие стратегические вопросы, которые пока держат втайне от украинского общества. Вывод здесь напрашивается самый печальный - Украина будет менять свой внешнеполитический курс. Не стоит забывать, что Зеленский очень хотел, чтобы встреча в нормандском формате состоялась. Но при этом он не употреблял таких слов, как «агрессия», и достаточно туманно говорил о перспективах Донбасса. Это может означать только одно - содержание данной встречи уже давно известно кругу посвященных лиц. Читайте также: «Переговорные ловушки»: Вакарчук предупредил Зеленского о трудностях на нормандской встрече.
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Эти слухи и домыслы развеются через 2 дня. Зеля привезёт из Парижа мир на наших условиях. Всё будет Украина!
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Саме так як ви написали: "Украина". Але не Україна.
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Так і є. Зважаючи на запланований формат переговорів з питання, яке має високий рівень складності, існують два варіанти: або ніхто нічого не збирається вирішувати зараз, або все вже вирішено. Зважаючи на заяву Пескова про те, що Путін не бажає приймати участі в переговорах, якщо немає рішення, і на заяву Зеленського, що він очкує на прийняття рішення, - варіант із можливою зустріччю без рішень відпадає. Тож, все вирішено. А оскільки слова Пристайка за цієї влади не збігаються з реаліями через те, що він необізнаний із ситуацією, склад рішень треба шукати в словах реального керівника зовнішніми зв'язками Єрмака.
Я гадаю, що Зеленські будуть блокувати розголошення справжніх результатів і видавати їх малими порціями, тестуючи реакцію суспільства. - Так як вони це роблять постійно.
Нажаль, на моє думку суспільство вже програло це протистояння, через те, що воно не буде здатне реагувати достатньо потужно на це дозування. А, відповідно, ОП буде просувати рішення в життя. Прикро про це казати, але війну Україна програла, через вибір населення.
Я лише сподіваюсь, що це ще не кінець Історії.
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Собралась банда предателей Украины и решают втихаря как бы еще лучше помочь х.уйлу избавиться от санкций, протолкнуть сюда свой газ, пустить воду в Крым....и заодно, как бы все это обставить, чтоб их не вынесли вперед ногами.
Других причин собираться у них нет.
Зебилы, *****, кого вы выбрали!!!!???
5 лет мы с кровью и с потом отбивались от х.уйла и его русского мира и сделали невозможное возможным.
А эти имеют дедлайн от ху.йла до Нового года и аж усираются, чтобы успеть продать Украину!!!!
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Нарід голосуючи по приколу, не розумів, цо вибирає не президента, а напрямок руху країни.
Вибрали по приколу, їжте, не заляпайтесь.
Люмпен, він і в африці люмпен.
Піднси до морди обличчя кавалик моркви, воно і потягнеться.
Чому так? Воно неосвічене (з кожним роком все більше), воно хоче хліба та....
А на державному рівні робиться все для створення керованої, ЗЕбільної більшості, з нею НЛП працює на 100 відсотків.
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А прикольно казяться порохосмоктунці. Зеленский проводит закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 8559
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Всего лишь несколько фраз, сказанных Зеленым в Париже в присутствии Кутина, Макрона и Меркель, всего лишь несколько обещаний, данных этим трем мудакам, всего несколько подписей, поставленных под бумагами, заботливо составленными помощниками этих собеседников, отделяют российскую дипломатию и внешнюю политику от грандиозного триумфа, Украину - от череды неконтролируемых событий, за которыми - хаос, паралич власти, возобновление войны и даже, как наихудший сценарий - распад государства.
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пнх черт зеленый (или пес рошеновский) - я просто смотрю на вещи трезво и без иллюзий... просто демоны и ликвидаторы Украины создают нам проблемы по новой... и решать если че придется их опять нам как Мы решали их с 2014-го и по сей день - а ты дятел будешь так-же стучать по клаве как и сейчас !!! Слава Украине !!!
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ПС ))))) П*ять рочків було у бариги ліпецького .щоб вичистити цю ригомоскальську нечисть !? Зеленський проводить закрите засідання РНБО - Цензор.НЕТ 553
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да было время... но он поставил все на паузу и занимался только личным обогащением, и все бегал на внутренней и международной полит-арене между каплями дождя !!!
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с кем проводит с Сивохой и Королевской? которая отказалась говорить что Мордор напал на Украину вот видео https://www.youtube.com/watch?v=v_nbjXClanI и эту суку нужно депортировать на ее родину в ЛуХанск к оркам на ПМЖ
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Интересно, о какой обороне они больше думают - от России или украинцев?
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По некоторым пунктам Минских соглашений мы предложим провести "модернизацию" самих пунктов и изменение по времени их выполнения. По газу и по искам пока не понятно.
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***
Осел, козел, проказница мартышка,
Песец, орел да косолапый мишка…
Барсук и жук, тигренок и волчица,
Хомяк, паук, котенок и тигрица,
Лиса, коза да две коровы
Затеяли играть оркестр…

А дальше было все, как у Крылова,
Но более нестройно и хреново…
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охорона цього сцикла(!!! ахтунг!!!) "головнокомандувача" вчора роззброїла охорону генштабу, коли ця криворізька гнида приїхала туди для вручення нагород військовим!!!! Це сцикло сцить наших воїнів!!!! А в цей час Порох відвідав наших поранених героїв у шпиталі! Що ж ви наробили, недоумки??? Проміняли справжнього гетьмана на сцикливого бєніного цуцика!!!! Зас*рали вам мізки брехнею, яку ви чавкали з каналів бєні!!!
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На Ростов вещи уже собрал? Аеродромы под охраной?
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надеюсь Королевскую с Сивухой не забыли позвать?
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Как без них - это ж светочи разума в СНБО! Зеленський проводить закрите засідання РНБО - Цензор.НЕТ 6331
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Загипнотизировать ЗЕгенерата и дать ему парабелум... Європа с облегчением выдохнет...
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наприкінці засідання шапіто-рнбо радник сивухо запропонує зеленому важдю запровадити нове свято. 9 грудня - день національної ганьби... тьху, дивитися гидко на це збіговисько
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