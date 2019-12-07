 Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає Цензор.НЕТ.

"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Нічого там робити президентам", - сказав Порошенко.

Він додав: "Щойно ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу - ви приречені на поразку".

"Україна не продається. Українською незалежністю не торгують. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається жодним комерсантам, ба більше, жодному Путіну. Це "червона лінія", яку точно перетинати не можна", - заявив п’ятий президент України.

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Політик закликав усіх згадати, скільки разів Україна відчувала нищівну поразку унаслідок додавання газу в політичний порядок денний.

Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. У 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію, і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.

Порошенко також нагадав і про Харківські угоди. "Що було їхньою природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Крім того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки було підписано ці ганебні зрадницькі Харківські угоди", - зауважив він.

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П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни "хотіли грати у ту саму гру" - восени "Газпром" припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти "Газпрому".

"Зрештою навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО "Газпром" на 15 млрд доларів", - зазначив Порошенко.