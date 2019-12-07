 Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає Цензор.НЕТ.
"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Нічого там робити президентам", - сказав Порошенко.
Він додав: "Щойно ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу - ви приречені на поразку".
"Україна не продається. Українською незалежністю не торгують. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається жодним комерсантам, ба більше, жодному Путіну. Це "червона лінія", яку точно перетинати не можна", - заявив п’ятий президент України.
Політик закликав усіх згадати, скільки разів Україна відчувала нищівну поразку унаслідок додавання газу в політичний порядок денний.
Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. У 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію, і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.
Порошенко також нагадав і про Харківські угоди. "Що було їхньою природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Крім того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки було підписано ці ганебні зрадницькі Харківські угоди", - зауважив він.
П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни "хотіли грати у ту саму гру" - восени "Газпром" припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти "Газпрому".
"Зрештою навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО "Газпром" на 15 млрд доларів", - зазначив Порошенко.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
..Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
у кацапов и зебилов - "достоверные источники" только на г+г и раша24... мышебратья они, кули))
"Украина не продается. Украинской независимостью не торгуются. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам===
Вот лживая истота. Первостатейный мародер, который наживался на армии, дает советы. Кстати, Порошенко, а куда девались 100 долларов надбавки на русский газ, который мы закупали в Словакии?
Тут навіть ніхто не знає куди дівається "військовий побор".
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.