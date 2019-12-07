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 Політика України
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Все про:газ (1109) Зеленський (3807) Порошенко (10179) Путін (12070) нормандська четвірка (763)

 Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів

Росія завжди використовувала поставки газу як інструмент політичного тиску на Україну. І зараз Путін намагається змусити українську сторону обговорювати поставки газу разом із питаннями про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає Цензор.НЕТ.

"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Нічого там робити президентам", - сказав Порошенко.

Він додав: "Щойно ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу - ви приречені на поразку".

"Україна не продається. Українською незалежністю не торгують. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається жодним комерсантам, ба більше,  жодному Путіну. Це "червона лінія", яку точно перетинати не можна", - заявив п’ятий президент України.

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Політик закликав усіх згадати, скільки разів Україна відчувала нищівну поразку унаслідок додавання газу в політичний порядок денний.

Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. У 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію, і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.

Порошенко також нагадав і про Харківські угоди. "Що було їхньою природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Крім того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки було підписано ці ганебні зрадницькі Харківські угоди", - зауважив він.

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П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни "хотіли грати у ту саму гру" - восени "Газпром" припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти "Газпрому".

"Зрештою навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО "Газпром" на 15 млрд доларів", - зазначив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164012
 
   
 Топ коментарі
 
Петя правий на всі 100.
Просто Зеля і Беня хочуть вторгувати газу в обмін на наш суверенітет.
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Де докази ?Він прийняв Україну в стані війни .Без золотовалютних запасів ! І що ж він вкрав ? хочу почути .А зе дурачок просрав багато чого з того що було зроблено до нього ! Що це чмо накерувало ?
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Петро розповідав про відвідини Київського госпіталю, наших хлопців.
Виявилось, що майже всі поранення відбулись у зонах відведення.
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Опять хряк чо-то прохрюкал. Когда уже власть проявит волю и посадит свиночола ?
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Они в сговоре,падлошенко и коломойша,так что даже не надейся
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Тлрговый партнер путена Падлошенко что то разошелся в словесном поносе
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торговые партнеры путина - они такие:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
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и - такие:
..Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.


Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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Намагання деяких інформаційних ресурсів реанімувати політичний труп петі, котрий вже смердить і розкладається - марна справа.. Адмін - це я не про Цензор, це я про 5-тий та "прямий"..
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Если что.
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лёня, а теперь шо нибудь про реанимацию трупа изика каломыйского поведай нам.
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Время для других, куда лучших вариантов, было безнадежно упущено за период правления псевдопатриота Петра ПРошенко.
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украинская земля не продается никаким коммерсантам,Источник: https://censor.net.ua/n3164012 ......Прошло более двух лет с момента публикации расследования "Царское село Порошенко" программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый"), о сомнительной схеме получения Порошенко этой земли. Теперь участок, фактически полученный за бесценок продают за 85 миллионов гривен.
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Поця вкрав у України п"ять років.
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Питюньчику 5 лет не хватило победить и выставитьультиматумы кремлёвскому Вурдалаку.Палитический никчема пытаеться сучить ногами,як немовля.Вгамуйся, нероба!
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Ему не хватило еще 3-4 срока президента , как Лукашенко,Назарбаеву и *****.Вот и хочет .... "помочь".
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Порошенко - Зеленскому: Заберите у Путина "газовый" кнут, которому не место в диалоге президентов - Цензор.НЕТ 4244OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COMЛондонский суд сковал одной цепью Коломойского и ЗеленскогоМарк Гордиенко В общем стране ПЗДЦ. Вот причина по которой Зе и Ко будут ненавидеть друг друга, но держаться вместе. Я и раньше был уверен, что в махинациях Коломойск...
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Достоверный источник, петеботом клянусь.
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Поважаєш таки порохоботів, ну не сциклом брехливим тобі ж клястися.
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для кацапов и зебилов - ни ФБР, ни лондонский суд, ни суд в Делавэре - не являются достоверными источниками Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 983..
у кацапов и зебилов - "достоверные источники" только на г+г и раша24... мышебратья они, кули))
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Я тоже против понижения тарифов и закупки дешёвого газа.Бо ми цього варті.
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я бы перефразировал:мы не настолько богаты,чтоб покупать дешевый газ. Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 5715
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И против снятия санкций с РФ, и против отказа от средств РФ, выигранных в международных судах, и против того, что в один очень морозный день РФ отключит газ, т.к. кремлю что-то приснилось, и против того, что через полгода они откажутся от транзита газа, т.к. передумали или пошутили и т.д.
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Очередной высер от свинопедро. Поучает нас, дураков, как жить, при этом нагло и цинично набивая свои карманы на миллиарды из бюджета нищей и воюющей страны. Порохососы, не забывайте пресмыкаться и чавкать из кормушки, петюня все оплатит за ворованное бабло. Пока это алчное существо с развитыми хватательными рефлексами и пафосным популизмом не окажется в клетке, не будет покоя в многострадальной Украине
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В среднем на митинг против капитуляции мародер и рыжий потратят 40 лямов. гривен, если соберут как обещает 20000 биотуалетов. Кто виноват, что этот мусор свозят со всей страны? Я считаю Зеля и его мягкая политика к ворам и мародерам которые работали 5 лет
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Точно. Зеленский мягок с мародером
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Про свои минские не желаешь рассказать, особенно про амнистию бандитам?
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Можно будет у фрау реверс попросить, подороже, из сп-2
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Зеленський баризі - та пішло ти на................. зі своїми тупими порадами. Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 4697
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===Он добавил: "Как только вы начинаете торговать нашей независимостью, нашу безопасность ценой газа - вы обречены на поражение".
"Украина не продается. Украинской независимостью не торгуются. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам===

Вот лживая истота. Первостатейный мародер, который наживался на армии, дает советы. Кстати, Порошенко, а куда девались 100 долларов надбавки на русский газ, который мы закупали в Словакии?
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Про що мова? Які 100 баксів?
Тут навіть ніхто не знає куди дівається "військовий побор".
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Пять лет их фракция во главе с оффшорным олигархом Порошенко грабила Украину. Танцевала под дудку Ахметова и Фирташа. Сделала Украину самой бедной страной Европы. Уничтожила гривну. Уничтожила промышленность Украины. Проиграла войну и допустила разгром армии в многочисленных котлах. Новому парламенту и новому президенту приходится исправлять все, что они натворили за пять лет.
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Что то не спешит "новый" ********** что то исправлять и я так понял и не собирается,Сабаков и предатель хомчак подтвердят.
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оффшорные грабители - они такие: Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 4106
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Петя иди переоформляй сотни своих фирм на сына , а не давай советы . Не успеешь .
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Тим паче, 1 січня 2020 року - вже не за горами. Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 9107
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А можно сжиженный газ монополию на который получил кум ***** -Мертвейчук при тебе Порося тоже забирать?
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Петро, а с Онищенко сесть в тюрьму за кражу газа на 2,5 млрд, не желаешь? А придется! Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 6157
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Опять вылез. Вроде кроме Витренко и Коболева никто о газе не говорил. Уйди уже, упоротое.
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Уходя уходи! Этими советами бывалого он, - Порошенко, - прикрывает свою враждебность любому успеху Украины без него! Такая себе злая и жестокая свекровь... в нашей українской и без того Кайдашевой семье. - Кума, а шо в тебе смердить? - Та то ж невістка! - Так вона ж полі!? - Так отож !
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Брехло и циник, нефть, газ и ядерное топливо всегда были и будут инструментом не просто политики, а геополитики. Петька это изучал в институте но писсит как всегда с наглой рожей. Впрочем развод касается только тупых порохоботов которых и так уже мизер осталось.
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Зеленский об ультиматуме оппозиции: Мне нравится, что Порошенко не согласен с тем, что именно он и подписал Порошенко - Зеленському: Заберіть у Путіна "газовий" батіг, якому не місце в діалозі президентів - Цензор.НЕТ 7079
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