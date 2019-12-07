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 "Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі людей вийшли в Мінську на акцію протесту проти "поглиблення інтеграції" Росії і Білорусі. Там відбуваються 2 несанкціоновані акції. Тим часом президент Білорусі Лукашенко прибув у Сочі на зустріч із Путіним.

У центрі білоруської столиці відбуваються 2 акції. Жодна з них не була санкціонована владою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Учасники першої акції вишикувалися в кілька "живих ланцюгів" вздовж пр. Незалежності. На запитання про те, навіщо він сьогодні вийшов у центр Мінська, один з учасників протесту відповів: "Нема сил боятися, хай б'ють, хай заарештовують. Мирно ми не домовимося".

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 01Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 02Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 03Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 04

Друга акція відбувається на Жовтневій площі. Там зібралося близько 1000 осіб. Учасники протесту спробували піднятися на сходи Палацу Республіки, проте їм перегородили шлях люди в цивільному. Вони виштовхали протестувальників і журналістів зі сходів.

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 05Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 06Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 07Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 08

Читайте також: Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього

На площі є лише декілька правоохоронців у формі. У мегафон закликають протестувальників розійтися. Під час штовханини з "людьми в цивільному" активісти скандували: "Ганьба! Фашисти! Незалежність! Хай живе Білорусь!"

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 09

Сьогоднішні акції в Мінську є найчисленнішими за останні кілька років.

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 10

Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.

Читайте також: Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко (оновлено)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164011
 
   
 Топ коментарі
 
Спершу в них відібрали їхню мову, а зараз відбирають свободу.
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молодцы, не отдавайте х**лу страну на ростерзание
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Ай да молодці!
Живе Беларусь! Живе вечно!
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это что получается, что обитатели микромордора не хотят больше жить в максимордоре? уже не хотят ********** и рузький с беларузьким братьянавек?
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А кто из БЕЛАРУСОВ хотел? Хотел и хочет, только "всенародноизбранный" и "хитрозачосанный" бывший председатель совхоза! Его преступления по отношению к Беларуси и беларусам - никто прощать не собирается! Вот он и пытается продлить своё "царствование". Смертную казнь в Беларуси пока не отменили, а у него уже лет на 10 расстрелов насобиралось ! "Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією - Цензор.НЕТ 1308
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Вот, кому интересно читайте и смотрите: https://charter97.org/ru/news/2019/12/7/358164/
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