 "Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі білоруської столиці відбуваються 2 акції. Жодна з них не була санкціонована владою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Учасники першої акції вишикувалися в кілька "живих ланцюгів" вздовж пр. Незалежності. На запитання про те, навіщо він сьогодні вийшов у центр Мінська, один з учасників протесту відповів: "Нема сил боятися, хай б'ють, хай заарештовують. Мирно ми не домовимося".

Друга акція відбувається на Жовтневій площі. Там зібралося близько 1000 осіб. Учасники протесту спробували піднятися на сходи Палацу Республіки, проте їм перегородили шлях люди в цивільному. Вони виштовхали протестувальників і журналістів зі сходів.

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На площі є лише декілька правоохоронців у формі. У мегафон закликають протестувальників розійтися. Під час штовханини з "людьми в цивільному" активісти скандували: "Ганьба! Фашисти! Незалежність! Хай живе Білорусь!"

Сьогоднішні акції в Мінську є найчисленнішими за останні кілька років.

Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.