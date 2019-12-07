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 Політика України, За кордоном
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Все про:газ (1109) Медведєв (1237)

 Україна нам нічого не нав'яже, прийнятне лише взаємовигідне рішення, - Медведєв про постачання і транзит газу

Врегулювання розбіжностей із питань поставок і транзиту газу через Україну можливе лише за "нульовим варіантом", рішення має бути вигідним для обох сторін.

Про це заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як казав відомий монтер у Ільфа і Петра, угода є продуктом непротивлення сторін. Неможливо щось нав'язати. Неможливо сказати, що у вас (у Росії. - Ред.) із наступного року транзитний тариф зріс уп’ятеро. (...) Ну не буде тоді нічого. Неможливо домовитися щодо газу і водночас сказати: "Знаєте, ви нам ще заплатите гроші за усіма судовими рішеннями", - сказав Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в суботу" (ВГТРК).

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"Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому разі необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вислів чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - наголосив прем'єр РФ.

Коментуючи заяву з Києва про те, що їм не потрібні прямі поставки газу з Росії, бо вони отримують все за реверсом, Медведєв не погодився, що такі висловлювання - привід не постачати газ через Україну. "Це неможливо з інших причин. Усе-таки ми маємо думати про європейських споживачів. Та, власне, і про наших українських колег теж маємо думати", - зазначив він.

Говорячи про постачання газу за реверсом, Медведєв наголосив:"Ми розуміємо, що це наш, російський газ, але отримує його Україна набагато дорожче, ніж могла б отримувати".

"Ми про це говорили українським колегам у різних форматах. Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися", - підсумував російський прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164009
 
 
 Топ коментарі
 
Поспішати Україні не варто, можна й почекати - зима в Україні нині дуже тепла, не замерзнемо..
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Как говорят мудрые люди, лучше с умным потерять чем с дураком найти. Лучше отказаться от газовой пуповины которая связывает Украину и кремль чем мы каждый день будем жить на условиях Хуйла. Ни одной копейки в карман простого народа етот транзит не принес. Зато все наши политики-олигофрены всю украинскую историю сидят на етой трубе и раскачивают каждый год в свою сторону
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а зачем потомкам газ???
да и сланцевого газа в украине лет на 1000..)))
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Должно быть хорошо не для шшидосвкой "экономики" Украины, а для украинских граждан !
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Вставте хтось клізьму цьому кацапові.
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Какие же жалкие кремлёвские мечтатели - мы уже давно платим уже не им,
развод уже произошёл, а они унижаясь, всё напоминают, что может быть дешевле.
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Словаки тут же переводят оплату от Украиньі на счет Газпрома , оставив часть денег себе , за трудьі. Красивая схема ?
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Будут катарский газ - будем покупать.
Будет американский - будем покупать.
У России покупать не будем.
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А транзит по завышенным тарифам до Словакии кто оплачивает, хотя никто этот газ туда не гонит! Красивая схема? Україна нам нічого не нав'яже, прийнятне лише взаємовигідне рішення, - Медведєв про постачання і транзит газу - Цензор.НЕТ 6660
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У раши не может быть никаких выгод в Украине.
Только Гаага
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Решение суда это документ, а договор с рашкой - кусок туалетной бумаги, которой кацапы могут в любой момент подтереться. Лучший вариант - заключить договора с европейскими потребителями газа, что бы те покупали газ на границе кацапстана и Украины, и сами оплачивали транзит Украине.
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медведка, пЯтрушка ты убогая, давай ещё, отливай нетленное!

Україна нам нічого не нав'яже, прийнятне лише взаємовигідне рішення, - Медведєв про постачання і транзит газу - Цензор.НЕТ 6218
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Та пішов ти у сра..у путіносос проклятий!!!
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Мышка **@нутый, зачем комуто шото навязывать. Есть международные какието нормы вот их и придерживайтесь. Ху@ло на**@т на капейки каго нибудь, а радуэтся **@нутый будто на милион доларов. От этих двух долбо@обов в росии людям одни беды.
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Совершенно очевидна простая вещь, отказываясь от решений судов Украина ничего по ним не получит. Всё. Дальнейшее можно не обсуждать. В чём же "взаимовыгодность" ?
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Вопрос еще сложней, на засыпку! Нахрена в Договорах писать пункт о "рассмотрении споров", если после суда не собираешься выполнять его решение, и блеешь про какие то нулевые варианты?
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Вот именно: Украина имеет полностью свой газ, а его добыча падае.
Укргазвидобування надо ********** во все дыры, а не по саммитам шляться.
Бандеры на этих добытчиков нет - он им позасовывал квоты куда надо.
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80% газа традиционной добычи находится в Харьковской и Полтавской областях. Новые разработки- только Полтавская обл. Землеотвод дает обл совет. Сотню раз и Коболев и Ветренко говорили, что облсовет не выдает УГВ разрешения, вместе с тем-частникам-пожалуйста, там же $$$. После выборов все лакомые кусочки уже раздали пархатым, Нефтегазу-ноль.
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Боюсь, что в данном случае ГОСТ обязывает иметь такой раздел.
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Зовсім хвірточку посунуло у Димка? Він мабуть забув, які санкції Підарашка отримає за непостачання газу європейським партнерам? Калькулятор в одне місце і спесивість відразу, як рукою зніме. ДЕбіл.
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Його ніхто не поплюжує, крім самого цього " народу", як казала моя бабуся своїм дітям( моїй матері)- " Дітки, майте смик до гори". А коли в голові безлад, то і в діях- повний безлад. Ті хто голосував за Зебіла- це не є ні українці по свому духові, ні Русічі або русини, я ких досить багато в Україні. Які хоча і розмовляють церковно- славянською мовою, але вони не менше ******* свою Батьківщину, і до речі- це не москальські прихвостні( малороси) або відверті кассапи! Саме вони і привели Зебілів до влади, бо згідно закуну "подобное притягивает себе подобное"- тому и виявляється. Що до берега річка прибиває як що не гівно, то тріска, від лісу, який рублять.
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А наши российские братья простили бы нам 70 млрд, за которые они судились, но получили контр-иск? Тут как-раз сработала старинная русская поговорка. Пошел по шерсть, да вернулся стриженный.
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