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Все про:Лавров (775) нормандська четвірка (763) Помпео (168)

 Помпео і Лавров після "нормандського саміту" зустрінуться, щоб обговорити Україну, - ЗМІ

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 10 грудня, зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді США видання Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч має відбутися у Вашингтоні. Серед питань, які планують обговорити сторони, - ситуація в Україні.

"Держсекретар США Помпео і міністр закордонних справ Росії Лавров, як очікується, обговорять питання, що викликають розбіжності між двома країнами, зокрема Сирію, Україну, Венесуелу і контроль над озброєннями", - розповіло джерело.

Після переговорів заплановано спільну пресконференцію.

Читайте також: США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164008
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как это так что при клятом Порохе все переговоры о Украине шли только с участием представителей от Украины, а при зебиле всем пох на мнение тех кто сейчас представляют Украину?
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Якщо вже готується обговорення нормандського саміту з США ПІСЛЯ САМИХ ПЕРЕГОВОРІВ в нормандському форматі, а не до переговорів, то чекати прориву від переговорів не варто! За такої позиції росії Україна має зайняти вкрай жорстку позицію на нормандському саміті і відкинути всі пропозиції терористів та європлідерів і вимагати негайної деокупації ОРДЛО та Криму без будь яких попереднії умов терористів путіна! Чим ближче до переговорів, тим ясніше їх перспектива - війна без кінця! Але нас це не має лякати, бо саме такий шлях до миру!
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За що буде співати Помпео " За здравіє, чи за упокой" Норманського формату?
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Якщо вже готується обговорення нормандського саміту з США ПІСЛЯ САМИХ ПЕРЕГОВОРІВ в нормандському форматі, а не до переговорів, то чекати прориву від переговорів не варто! За такої позиції росії Україна має зайняти вкрай жорстку позицію на нормандському саміті і відкинути всі пропозиції терористів та європлідерів і вимагати негайної деокупації ОРДЛО та Криму без будь яких попереднії умов терористів путіна! Чим ближче до переговорів, тим ясніше їх перспектива - війна без кінця! Але нас це не має лякати, бо саме такий шлях до миру!
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Кому? Раше, Китаю, ЕС, Украине, Турции, или уже себе?
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Зебилы, а как это так что при клятом Порохе все переговоры о Украине шли только с участием представителей от Украины, а при зебиле всем пох на мнение тех кто сейчас представляют Украину?
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То ты просто нагло брешешь
12 июля 2018

Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине

Во время встречи в Брюсселе Помпео и Могерини обсудили важность реформ в Украине, ситуацию в Сирии и обеспечение полной денуклеаризации КНДР.
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Обсудили "важность реформ" - разве это судьбоносные решения, как сейчас ?
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Вся надежда на американцев. На *********** Зеленского надежды О со знаком минус.
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И ты веришь, что ты хоть капельку, нужен США?))))
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Я больше верю, что Америке Украина нужнее и важнее, чем ********** Зеленском, априори
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Вот именно. При Порохе все разговаривали с ним. А сейчас - судьбу Украины решают без её участия.
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В цей час у Вашингтоні , чи десь поблизу, обов'язково повинен з'явитися П. Рошенко - "нічого про нас без нас".
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обсудят и осудят украину без украины
субъектность полностью утрачена
вы за это голосовали, зебенята )))
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