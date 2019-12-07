 Помпео і Лавров після "нормандського саміту" зустрінуться, щоб обговорити Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді США видання Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч має відбутися у Вашингтоні. Серед питань, які планують обговорити сторони, - ситуація в Україні.
"Держсекретар США Помпео і міністр закордонних справ Росії Лавров, як очікується, обговорять питання, що викликають розбіжності між двома країнами, зокрема Сирію, Україну, Венесуелу і контроль над озброєннями", - розповіло джерело.
Після переговорів заплановано спільну пресконференцію.
Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем...
12 июля 2018
Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине
Во время встречи в Брюсселе Помпео и Могерини обсудили важность реформ в Украине, ситуацию в Сирии и обеспечение полной денуклеаризации КНДР.
субъектность полностью утрачена
вы за это голосовали, зебенята )))