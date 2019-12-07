 Помпео і Лавров після "нормандського саміту" зустрінуться, щоб обговорити Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді США видання Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч має відбутися у Вашингтоні. Серед питань, які планують обговорити сторони, - ситуація в Україні.

"Держсекретар США Помпео і міністр закордонних справ Росії Лавров, як очікується, обговорять питання, що викликають розбіжності між двома країнами, зокрема Сирію, Україну, Венесуелу і контроль над озброєннями", - розповіло джерело.

Після переговорів заплановано спільну пресконференцію.

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