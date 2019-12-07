EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  646  16
Матеріали за темою:
Все про:злодійство (290) пограбування (427) архієпископ Климент (31) ПЦУ (480)

 Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент

Робітники, які займаються ремонтом у Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира й Ольги в Сімферополі, винесли з храму радіоапаратуру.

Про це повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Коли мене не було в Криму, робітники, що займаються ремонтом, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно виламали старі дерев'яні двері під виглядом того, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадено радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав", - розповів Климент.

За словами архієпископа Климента, це не перша спроба робітників украсти щось у храмі.

Священнослужитель звернувся в поліцію.

Читайте також: Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Читайте також: Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164007
 
 
 Топ коментарі
 
Ординець як не вкраде, то не дихне
 показати весь коментар
 
То ж нарот - бохоносець... Просто бох для них путєн, покровитель мародерів...
 показати весь коментар
 
Не дивує. Бережи Господь вас Отче, і ваших прихожан
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В российских СМИ пишут, что аншлаг туристический был в Крыму в этом году.
Похоже, что как отсидели россияне - так и в Крым, храмы обворовывать.
 показати весь коментар
 
вчора читав - пишуть шо західна Русь з ординцями мочила ляхів і литовців.
навіть Попа Римська вважала русинів і Орду за одне ціле.
так що мені ще неприємніші крики про вялічіє русі(нічого не нагадує?)
 показати весь коментар
 
Разом мочили ляхів під орудою Лева, то є правда але ординець і русин ніколи не були одним етносом, не бреши. І Орда московсько-татарська ніколи Руссю не була і не буде
 показати весь коментар
 
"Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", - рассказал Климент" Источник: https://censor.net.ua/n3164007

О, как укоренилось православие то на Руси, чтобы священников то посылать.
Сразу видно духовных, просветленных русский людей.

"По словам архиепископа Климента, это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.

Священнослужитель обратился в полицию." Источник: https://censor.net.ua/n3164007"

А я бы их просто прокляла с амвона. Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 2518
Наслала на них "кары египетские", чирей там на *опы.
Они же неверующие, они же язычники вороватые, и потому очень суеверные.
Будут бояццца. Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 2518
 показати весь коментар
 
То ж нарот - бохоносець... Просто бох для них путєн, покровитель мародерів...
 показати весь коментар
 
 
Гитары и барабан украли? Все эти храмы бесполезные. Еще не одного не воскресили, но угробили миллионы.
 показати весь коментар
 
 
особенно если почитать про инструменты инквизиции, то Ленин вызывает не такое отвращение.
"на руси" тоже бесновались, Невзоров смачно рассказал о "огневом оскальплении"..... я бы эту "братию"...... ну, палец бы не дрогнул короче.
 показати весь коментар
 
Не дивує. Бережи Господь вас Отче, і ваших прихожан
 показати весь коментар
 
 
о б*же, да будут "гореть вечно". А за то шо кацапы попа послали, то их Яхве будет еще и .... ну... Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 8810 Якименко знает это "табу" хорошо Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 3289

А кстати странно - "кацап" и "украл" - это не то шо синонимы, это одно целое)
 показати весь коментар
 
 
Да разве это обокрали?Уже давным давно даже мало-мальськи ценные церковные реквизиты уже в музеях кацапии или за бугром не говоря уже об бесценных реликвиях.Я уверен если провести экспертизу выданых музеями УПЦ МП культовые принадлежности для пользования в 99.9 процентов окажется подделками.
Вот это называется обокрали,а Вы об какой-то китайской звукотехнике.
 показати весь коментар
 
Боюсь огорчить, но в Крыму ещё нет храмов ПЦУ
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору