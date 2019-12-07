 Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент

Про це повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Коли мене не було в Криму, робітники, що займаються ремонтом, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно виламали старі дерев'яні двері під виглядом того, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадено радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав", - розповів Климент.
За словами архієпископа Климента, це не перша спроба робітників украсти щось у храмі.
Священнослужитель звернувся в поліцію.
Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.
Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.
Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.
Похоже, что как отсидели россияне - так и в Крым, храмы обворовывать.
навіть Попа Римська вважала русинів і Орду за одне ціле.
так що мені ще неприємніші крики про вялічіє русі(нічого не нагадує?)
О, как укоренилось православие то на Руси, чтобы священников то посылать.
Сразу видно духовных, просветленных русский людей.
"По словам архиепископа Климента, это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.
Священнослужитель обратился в полицию." Источник: https://censor.net.ua/n3164007"
А я бы их просто прокляла с амвона.
Наслала на них "кары египетские", чирей там на *опы.
Они же неверующие, они же язычники вороватые, и потому очень суеверные.
Будут бояццца.
"на руси" тоже бесновались, Невзоров смачно рассказал о "огневом оскальплении"..... я бы эту "братию"...... ну, палец бы не дрогнул короче.
А кстати странно - "кацап" и "украл" - это не то шо синонимы, это одно целое)
Вот это называется обокрали,а Вы об какой-то китайской звукотехнике.