EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  14189  311
Все про:МВС (1428) Нацполіція (8617) протест (1043) Анна Коваленко (23) нормандська четвірка (763) Яровий (68)

 У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція

На 8-9 грудня в столиці заплановано 5 масових заходів, кількість учасників становить кілька десятків тисяч осіб. Порядок забезпечуватимуть 3000 правоохоронців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС.

У Головному управлінні Нацполіції напередодні відбулася координаційна нарада, присвячена масовим акціям.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 01

"Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція: усі вони мають не переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 02

Інформація про проведення 4 акцій надійшла в МВС від КМДА. Ще про одну правоохоронці дізналися з інтернету. Для забезпечення громадського порядку буде залучено 3000 співробітників МВС.

Дивіться також: "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

"Ми розуміємо стурбованість суспільства. Для України це справді важливі міжнародні переговори, які відбудуться 9 грудня у Парижі. Їх не було декілька років, тому це створює певний ажіотаж і різні бачення цього процесу. Ми це також враховуємо і віримо у відповідальність людей, які збиратимуться під Офісом президента. На випадок будь-яких загострень ситуації, я переконана, що Національна поліція та інші служби докладуть всіх зусиль, щоб все було мирно", - сказала на нараді в ГУ Нацполіції заступник керівника Офісу президента Ганна Коваленко.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 03

Читайте також: Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164006
 
   
 Топ коментарі
 
Народ дасть відповідь Зєкапітуляції. Зєля прислухайся до вимог народу. Допоки не пізно.
 показати весь коментар
 
Чому всі Зєлєботи валять на присутність Петра? Адже там будуть і Свободовці, і радикали , і учасники АТо, і всі кому не байдужа доля УКраїни?
 показати весь коментар
 
потому что зе-ботам кинули такую методичку .. мол, валить все на Пороха и на "проплаченность"..

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3685 Точь-в-точь как в декабре 2013 года
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
коментар відмічено як спам  
 
Помрій-помрій........... У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1668
Вас продажних недоумків - не більше восьми процентів. Навіть якщо наймете ублюдків - буде десять. Піндоси нині на "майдан" грошей не дають.
Так що - "сидіть на дупі рівно".
У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4533
 показати весь коментар
 
Не нервуйся так.
А то знову ведмедяча болячка нападе. У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 450
 показати весь коментар
 
Завтра на майдані буде в 13 годин велике віче, в 19 пікети біля офісу президента. Долучайтесь.
 показати весь коментар
 
 
Да, будет Юля, Палубий, Танька Чорновол, и Ляшко! Надо идти!
 показати весь коментар
 
Там не только они будут. Но неважно кто там будет, главное что Мы там должны быть. Хотя бы где-то скраю.
 показати весь коментар
 
 
Не смотря на то, что и мне все перечисленные вами люди не нравятся, многие из них очень не нравятся.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору