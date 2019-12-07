 Терористи через тиждень після загибелі віддали тіло офіцера ЦСО СБУ Каплунова

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат від партії "Голос", ветеран Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Героя України, полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім, хто доклав зусиль!" - написав він.

Костенко пропонує розібратися з тим, яким чином тіло загиблого офіцера опинилося в руках ворогів. "Бо є правило: забороняється залишати убитих і поранених товаришів у розташуванні противника", - пояснив він.

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Двоє співробітників спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули під час виконання бойового завдання в зоні ООС 1 грудня.

6 грудня пресцентр СБУ повідомив, що терористи досі не повернули тіло Дмитра Каплунова.