 Терористи через тиждень після загибелі віддали тіло офіцера ЦСО СБУ Каплунова

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат від партії "Голос", ветеран Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Героя України, полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім, хто доклав зусиль!" - написав він.
Костенко пропонує розібратися з тим, яким чином тіло загиблого офіцера опинилося в руках ворогів. "Бо є правило: забороняється залишати убитих і поранених товаришів у розташуванні противника", - пояснив він.
Двоє співробітників спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули під час виконання бойового завдання в зоні ООС 1 грудня.
6 грудня пресцентр СБУ повідомив, що терористи досі не повернули тіло Дмитра Каплунова.
Давай, Вовочка, подпиши с террористами мир. Украина ждёт.
40% ВСУ - русские. Это им намёк что в случае поражения ВСУ, первыми будут расстреляны именно те кто носят русские фамилии.
На паРаше вообще у четверти населения украинские фамилии, у половины татарские и все типа "русские", зато у каждого второго бурята с якутом имена Тимофей Иванов, Илья Петров и тд, видать это те самые русские и есть.
По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с "той стороны" на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.
После взрыва мины группу уж точно бы обнаружили - почему не подстрелили третьего? А он еще и раненого тащил.
Когда на дело шли, где стоят мины, знали. А когда обратно, то уже не знали.
Для обнаружения станции РЭБ послали 3-х полковников СБУ. Почему не 4-х генералов?
(співчуття родині)
2 год ·
Пишуть на фронті двоє травмованих : у одного бійця опік ворожим лазером сітківки ока, терміново відправлений в Дніпровський центр офтальмології , у другого воїна акубаротравма, ЗЧМТ СГМ, забій тканин І гематоми, тобто важка форма контузії .
Але тепер це травма, щоб президент не чув, що є поранені.
Вы или сообщайте "погибли при исполнении особого задания", что понятно из соображений секретности, или пишите толком!
А то их миномёт накрыл, то на неизвестном устройстве подорвались, то снайперы в засаде, теперь на вражеской территории оказались.... Совсем ни к чему такая неприятная путаница!