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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кравчук (180) протест (1043) Батьківщина (363) Голос партія (107) Європейська Солідарність (180)

 "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан

Перший президент України Леонід Кравчук не підтримує представників фракцій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", які закликали українців вийти на Майдан 8 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте Україні... Тут працює не інтерес допомогти Україні, а ненависть до того, що вони ("Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". - Ред.) не при владі", - сказав Кравчук.

"Якщо ви хочете допомогти процесу, то проти кого цей протест? ...Якщо ви хочете об'єднатися, то пишіть документи, які б об’єднували. А ви пишете документи, які роз'єднують, і говорите, що український народ хоче висловити свою волю", - сказав Кравчук.

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Він наголосив, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Емманюель Макрона їдуть на переговори, люди не виступають проти, а навпаки, їх підтримують.

"Є президент, йому доручено, обраний народом, він підписує. Якщо він приїде і зрадить, тоді ви виходите. Я сам проголосую проти, щоб його від влади усунули", - додав експрезидент.

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Зі свого боку, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який був одним із підписантів документа із закликом вийти на акцію 8 грудня, підкреслив, що вважає вихід на Майдан "виявленням громадянської позиції".

"Недаремно люди хочуть вийти і сказати свою позицію, не після, а заздалегідь, не вірячи, а для того, щоб показати ці "червоні лінії" і підтримати в певному сенсі (президента. - Ред.)", - зазначив Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164000
 
   
 Топ коментарі
 
А Кравчук у свій час дуже Україні допоміг. Так допоміг, що досі допомогу відчутно.
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старое коммунистическое чмо вылезло из под дивана. Чувак, тебе черти прогулы пишут, а ты все по студиям скачешь
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Правильно он все говорит. Бабка не получила должность и мстит, свиночолоый боится что его посадят и расшатывает, чтобы не до этого было. Вакарчук просто о себе напомнить решил. За них всех вместе взятых проголосовало меньше трети граждан, с чего они взяли что у них есть право решать за большинство
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Пусть порохоботы вобьют себе в голову, что в Украине Майдан не возможен без поддержки ЕС и США, а они на стороне Зели!
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вот как ты запел? ты вскрылся лахта. только неукраинец может говорить что майдан возможен только при поддержке запада. чмо кудлатое
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мдааа.. как громко вскрылась кацапская консерва Игорь Д..
украинец никогда такого не сказал бы..
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Чем то они мне порохоботов напоминают.
Леонид Макарович?
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Пороходрянь(Юля Пеца Ляшко Вакарчук)ооочень обиделись что не у власти,ну из себя выходят и для них ничего святого нет,только вернуться к корыту
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Не расчесывай свою чмоньку, а то зеленку пить придетмя))
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ну, якщо "допомагати" - це те, що робив ти, то тоді краще нехай вони заважають
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Экспертишки, давайте выход из ситуации, если вы такие умные. Шоколадный Шатун с Танькой Автоматчицей предлагает воевать, так требуйте завтра. Только вспомните, кто попросил перемирие под Иловайском, что бы ПЭРЭДОХНУТЬ. Так можно и ЗДОХНУТЬ. Не, что бы поддержать, так только НАГАДИТЬ, вот удел ПОРОШНИ. Один пиз......... .
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Що ти особисто толкового зробив для України? Кравчучку винайшов?
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политики-рагули...пОцреоты, колхозные стратеги из западных областей и поросятина вот настоящие гниды
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каждий піздюк кончается на ук -кравчук ти як був шлюхою при совку так і залишився розуму не добавилося
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От же хитрий лис!!! Не дарма його так називали. Теж мені державний муж. Почав здавати ядерну зброю, хоча міг десятиріччя торгуватися і виторговували преференції для України.
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Гнида стара, віддала все кацяпам при розвалі СРСРу, ще й щось пятякає! Уже однією ногою Там, а все норовить Москві дупу підлизати! От що значить "стара партійна школа"!
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Кравчук советует Зеленскому снять блокаду с оккупированного Крыма.
Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем.
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"Вы не помогаете Украине, а мешаете НАМ ЕЁ ПРОДАТЬ", - Кравчук
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Старый маразматик выпросит ********* от "благодарных" граждан.. Мало ты, сволочь, наворовал, что сейчас путинские бабки отрабатываешь? На том свете карманов нет, мудило!
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У Старого пердуна і маразматика вже зовсім дах поїхав)
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Можно і помайданить,якщо кияни прокормлять.Бо заробітки скінчилися,не сезон.
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Ну раз сам Кравчук так говорить (блок неТак памятаємо), точно треба виходити.
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Леня дело говорит.
Отогнали от кормушки, вот и бесятся.
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Ты про 5 крсарей слугам народа в конвертах? Кормушка знатная сейчас у слуг.
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Старая партийная школа "людей которые умудряются всю жизнь пробегать между каплями дождя". И это первый президент независимой Украины. Да он ( если кто замечал) при любой власти служит подпевалой.. Он подпевал и Ющенко и Януковичу и Тимошенко и Порошенко а теперь и Зеленскому. Скоро это будет Путин. Что сказать, был у Украины один шанс из тысячи изменить свою судьбу, при первых выборах президента ( избери тогда Черновола, это шанс возможно бы был ), но не использовали. После этого и по сей день это только имитация процесса со сменами декораций.
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Был и второй шанс, а будет ли теперь третий?..
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Второй "шанс" был призрачным, нам в него просто хотелось поверить. Но реально это был просто самообман.
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Конечно- самообман, ведь Порошенко прсто мечтал, чтобы ***** у него половину состояния сп... украл.
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ты за луку рот свой открывай и за ваши бульбашские шансы , мусорок.
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Лахта, у тебя-то только один шанс - Боярышник с ягелем.
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Какие гарантии были по Будапештскому меморандуму, мыслитель?
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"мешаете" слугам непонятного народа добивать Украину? Старое комуняцкое продажное говно...
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сам весь у гівні по самі вуха, а робить вигляд, що це саме він у весь у білому, а інші в гівні
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перефразовуючи Жванецького, Льоня , что ви так кипятитесь, ви ж еще зо то не отсидели.
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комунізм не лікується. кравчук цьому живий приклад
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Та не було б ніяких мітингів "проти", як би наш нинішній Президент сів за круглий стіл з ЄС, Батьківщиною та Голосом. Так він тільки зі слугами віч-на-віч спілкується, а з іншими тільки через відосики.
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В 1992 році мокші БЕЗКОШТОВНО з подачі лиса Кравчі вивезли ТИСЯЧІ ракет з ядерними боєголовками ракет з радіусом ії до 5 тисяч км. І це чмо зараз повчає патріотів як любити Україну.
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Ще один доказ того, що перший блін - комом.
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После того как Парубий взял слово, поддержка зала показывала 3%.
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ты мало того что тупой ты еще и слепой
34 % поддержки зала при выступлении Парубия
вот поясни мне как так получается? за вазелина 96% но и за Парубия 34% как так то?
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Ты, игорек, яркий пример того, как низко может опустится человек.
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На встречу выделили два часа. Это значит что всё уже решено и осталось только подписать... 😎
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Слегка удивила активная и жесткая поддержка Зеленского со стороны Кравчука и Саакашвили.
То, что оба, мягко говоря, недолюбливают Порошенко - не секрет. Но звучавшая однозначная риторика по недопущению митингов «Нет капитуляции», в которые ПАП уже изрядно вложился - это довольно неожиданно. Самих митингов это, разумеется, не остановит, но вот желающих примкнуть может немного поубавится.
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Поубавится? С чего бы? Туда и так сторонники Саакашвили и, тем более, Кравчука (а такие существуют?) выходить не собирались. А кто собирался - тем по барабану эти два персонажа и их лепет.
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3,14дар - комуняка... Теж бажає відновлення совку??? Розтринькав гроші, які заробив на продажу ЧМП й тепер заробляє продажею Батьківщини...
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Вообще непонятны причины истерики... Ну выйдут люди "помолитьсч" в поддержку Зеленского, как просил Саакашвили и сам Зеленский. Зеленский не прогнулся под *****, сказал, что ***** должен убрать свои лапы из Донбасса и вернуть Крым и под овации и приветствия Зеленский вернулся в Украину. Люди, благодаря его за такую позицию разошлись. Или истерики, бо вы что-то знаете?
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Шоколадный бандит Порошенко даже всю свою избирательную кампанию строил на разделении общества, так же как это делал Янукович с оранжевыми и голубыми. Это российская технология. Мне очень удивительно почему на Порошенко за это еще не заведено уголовное дело!
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А шо Шоколадному Шатуну остается делать, да только ЛОХОТРОНОМ заниматься, да Я, да мы, а толку никакого. Только гадить. Его и на Западе уже воспринимают, как не уравновешанного истерика, посмотрите его выступления, просто фюрер.
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Косой, ты глазки напряги и сфокусируй. Просто фюрер в выступлениях - это слуга народа Потураев.
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И ещё. Ичтерички форумные. Вас же 73%. Выйдите завтра и разгоните ту кучку 8%-ных. Делов-то?! Или из Лахты в Киев добираться неудобно?
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Мальдивско-офшорный барыга, мародер и вор свинопетя, очень расстроенный тем, что не дали до конца выработать ресурс под названием "Украина", устраивает хаос и беспредел по всей стране, сея ненависть, агрессию и раздор в социуме. Отвлекая таким образом от своих пакостных делишек. Теперь стадо не обсуждает украденные им миллиарды из бюджета нищей и воюющей страны, а нападает как стая шавок на действующую власть. Продажные подпевалы типа святой йули и "мощного политика" славика готовы вновь стравливать граждан ради достижения своих меркантильных и амбициозных интересов. Свезут профессиональных "активистов" и псевдо-патриотов, которые за денежку уверенно так выступают на различных митингах, вылезет часть тупого плебса, которому от скуки захочется драйва - и вот очередной майдан! Зачем, за кого, за что?!..... Много все-таки наворовал петюня, если у него долго не кончается бабло на подобные подлые делишки. Но наступит день, когда мы увидим в клетке это алчное существо с развитыми хватательными рефлексами в компании его банды
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Порохоидиоты ждут чуда, а пока ничего не произойдет. Это будут РОЗГЛЯДЭНЫ, как на первом свидании, они считают, ШОКОЛАДНЫЕ ИДИОТЫ, шо на первом свидании сразу надо просить , что бы дала. Даже настаивать, ну, отморозки.
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Ты уже помог Украине с ЯО, помощник ****...
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В будь-якому випадку мирні акції для держави корисні і підтримку у людях віри, що вони на щось впливають!!!
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Срочно! Срочно подогнать на этот майдан погрузчик. У петиной морды должок остался перед его ковшом. А вообще то - все закончится как всегда, когда за делои берется барыга - т.е. ничем. Лучше пусть собачьи будки строит. Или рукавицы на зоне шьет.
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любопытно, кого интересует мнение поеденного молью и присыпанного нафталином политического трупа Кравчука.. как человек и как политик он полный "ноль" и посредственность..
Кравчук может вызывать только раздражение своими заявами..
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