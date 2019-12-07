 Підозрюваний у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка та його адвокат просили в суді перекладача з української на російську

Про це повідомила член Донецької обласної організації ВО "Свобода" Марія Чашка, передає Цензор.НЕТ.
"Покидьок, який вбивав людину, студент педучилища, в суді зажадав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української, і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу, оскільки у покидька ранімая душа. Тому і громадськість видворили із зали суду, а далі, мабуть, уже разом гаварілі на понятном язике, бо обрали запобіжний захід - домашній арешт", - написала вона.
Нагадаємо, 29 листопада в Бахмуті стався резонансний злочин: унаслідок нападу невідомих важких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мірошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.
Поліцейські затримали підозрюваного впродовж доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Суд відправив його під домашній арешт. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який на момент скоєння злочину був поруч.
У меня случай был - в судебном заседании истец потребовал переводчика с украинского на русский - хотели усложнить рассмотрение дела.... Судья принял "соломоново решение" - задал вопрос, понимает-ли, сторона ответчика русский язык. Мы ответили утвердительно. Судья дал разрешение истцу, со своим представителем, давать пояснения на "абщепанятном"... Я даже предоставил в их распоряжение свой ноут, где имелись нормативные акты, на которые я ссылался, на "русском" языке...Не помогло... Дело они проиграли...
Адвоката- лишить права на адвокатскую деятельность в Украине. Подонку- срок по максимуму за умышленное убийство на почве национальной ненависти.
7-го. Посланы зернышки Мак-Коули, Парамору и Джону Свейну.
9-го. Мак-Коули убрался.
10-го. Джон Свейн убрался.
12-го. Посетили Парамора. Все в порядке.
Хотя кто посещать будет? Куда не глянь, одни полупроводники и почётные чистильщики оружия((
Так даже ССовцы не поступали !!!
В дыре всегда верещали, что фашизды их убивают за русский языг - это обычный перенос на себя, то что они всегда мечтали сделать с "биндеровцами", т.е. с людьми со свободной Украины, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ!
Запомните это, не будьте тупым скотом, толерастным, которого постоянно ведут на убой!
Мы видели их с самого начала, мы видели как все начиналось - только сила! только боль!
І "Свобода", мала-б не інформаційні кіпіші влаштовувати, а звернутися з відповідними зверненнями і позовами до суду, на предмет дотримання норм і законів учасниками процесу.
Тим більше що там є таке юридичне світило, як тягнибидловської свірбіди член махнацький...
Это КАКОГО, мать вашу, педучилища?
Рязанского?
Услышь Донбасс!!!
https://youtu.be/L0R_XSTb4Rs
42 хв. ·
Я читаю цю історію і мені так болить. То болюча тема для мене, яку часто використовували політики для рейтингів.
Але мені завжди було безпечно, я говорила укрвїнською, мені відповідали російською і я старалася це приймати. Потім у моєму житті появилося багато крутих, патріотичних, проукраїнських російськомовних друзів і моє прийняття збільшилося.
Але приходить той момент, коли мені страшно. Їздила на фронт, заходила в магазин щось купувати, говорила українською, а мені могли там проламати череп?! Що твориться?
На одній із останніх великих психотерапевтичних груп відбувалася дискусія, що російськомовних прижимают україномовні. І в той момент із півтори години, 80% часу висловлювались російськомовні...
В таких історіях, як з Артемом, я ненавиджу толерантність. Вчіть люди українську мову, якщо Вам не підсилу, зробіть це для своїх дітей. Ви ж хочете, щоб вони жили в іншій країні, кращій, а там буде потрібна українська мова.
1 год
Вчора в лікарні помер Артем Мірошниченко. Його побили двоє підлітків за те, що він посмів говорити українською в Бахмуті. Перечитайте це ще раз: вбили за те, що він розмовляв в себе вдома своєю рідною мовою. Мозок відмовляється це сприймати. Але так є і від цього не сховаєшся.
Мені ніколи не було страшно, незручно чи соромно говорити рідною мовою. Я без задньої думки кажу в Києві, Одесі і Донецьку "доброго дня". І усміхаюся.
А мені у відповідь - часто поблажливо, часто зверхньо, часто з нерозумінням "зачєм?" - кажуть здрастє. Усмішку економлять, суплять брови. А одного разу, в Донецьку, багато років тому, коли революцією Гідності ще й не пахло, на моє питання, як пройти до зупинки автобуса, українською, звісно, бо чого б це я у своїй країні зверталась до мого співгромадянина якоюсь іншою, старший пан, віку мого тата, промовчав, а потім з усієї сили штовхнув мене в спину.
Я впала. Гепнулась на коліна і подерла колготи. До мене підбігли люди, сказали, що то "дібіл, рібьонка обідив", втішили, пожаліли і посадили в той злощасний автобус.
Образили не мене. Зреагували не на мене. В мені нема нічого тригерного для старшого пана, крім мови. Вона так скалкою в оці всім, кому "говори на нармальном язике". Я вмію, на шести. Але в своїй країні хочу своєю, рідною.
Хочу, щоб не треба було задумуватися де я і до кого звертаюся перш, ніж привітатися з людьми "здрастє" чи "привіт".
Я не хочу тої толерантності "какая разніца", бо різниця є. У Львові станьте навпроти ратуші і переспівайте хоч весь КиШ, ще й грошей кинуть, бо ж музика старається. Не експериментуйте і не виходьте співати Плач Єремії у Бахмуті, бо для оздоби і кулаків іноді досить одного слова, сказаного пошепки.