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 Події, Суспільство
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Все про:суд (5745) вбивство (1981) Артемівськ (80) Мірошниченко Артем (1)

 Підозрюваний у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка та його адвокат просили в суді перекладача з української на російську

Студент педучилища, який побив бахмутського активіста і волонтера Артема Мірошниченка, що призвело до смерті останнього, вимагав у суді перекладача з української на російську.

Про це повідомила член Донецької обласної організації ВО "Свобода" Марія Чашка, передає Цензор.НЕТ.

"Покидьок, який вбивав людину, студент педучилища, в суді зажадав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української, і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу, оскільки у покидька ранімая душа. Тому і громадськість видворили із зали суду, а далі, мабуть, уже разом гаварілі на понятном язике, бо обрали запобіжний захід - домашній арешт", - написала вона.

Читайте також: Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Нагадаємо, 29 листопада в Бахмуті стався резонансний злочин: унаслідок нападу невідомих важких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мірошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваного впродовж доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Суд відправив його під домашній арешт. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який на момент скоєння злочину був поруч.

Підозрюваний у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка та його адвокат просили в суді перекладача з української на російську 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163999
 
 
 Топ коментарі
 
Самое интересное, что во ВСЕХ педагогических учебных заведениях Украины преподавание ведётся на украинском языке!!! Как же он сдавал вступительные экзамены и учился, если не знает украинского?!
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Затягиваю процесс, ищут края, шоб договориться.
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да перевести ему на язык был и помер....
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У нас майбутні педагоги вбивають людей за українську мову? Може потрібно перевірити всіх студентів педагогічних вузів та училищ на предмет лояльності до української мови?
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не, урод, считающий СТРАНУ, в которой живёт, врагом
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А они там все нелегальные эмигранты. Практически всё население там это отбросы из россии которых высылали и при царях и при большевиках подальше от городов России . Большевики те вообще гнали сюда весь криминальный сброд России на работу в шахтах,вербовали по колхозам молодёжь и естественно из колхозов отпускали самых не нужных,ленивых,пьяниц,воришек и так далее,короче на тебе боже что нам не гоже. Там до сих пор стоят бараки деревянные куда их расселяли. Там они женились и выходили замуж за себе подобных,рожали таких же и деток которые практически все шли "по стопам своих родителей". Бандитизм,преступность там всегда была самой высокой по стране и по СССР в целом. Недаром там практически нет ни одного поселения где нет тюремной зоны,их 38 штук.Я абсолютно ничего не придумал от себя и не клевещу ,это всё и намного больше вы можете найти в интернете если конечно захотите. Так что по сути там большая часть населения это действительно эмигранты.
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Самое интересное, что во ВСЕХ педагогических учебных заведениях Украины преподавание ведётся на украинском языке!!! Как же он сдавал вступительные экзамены и учился, если не знает украинского?!
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не секрет, що педи зараз - це відстойники контингенту, який не змогли більш нікуди приткнути на ближчі 3-4 післяшкільних роки
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Это точно... Товарищ преподаёт в педуниверситете зоологию. Рассказал - студентка на вопрос - "Чем отличаются природные условия Арктики от Антарктики?", удивлённо спросила: "А разве это - не одно и то же?"...
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та ну , такі перспективи відстойникам - учителям по 4000 доллярів
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Так у него же и в аттестате есть отметка, что изучал украинский язык. И в Педучилище отдельным предметом обязательно изучают украинский язык
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Не только в педагогических, а во всех ВУЗах викладання виключно українською
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Ну, я немного "заузил", для "непанимающих"... А то начнут тут вопить, что "в некатарых учебных заведениях, некатарые препадаватели читают некатарые темы на "абщепанятнам"...".
У меня случай был - в судебном заседании истец потребовал переводчика с украинского на русский - хотели усложнить рассмотрение дела.... Судья принял "соломоново решение" - задал вопрос, понимает-ли, сторона ответчика русский язык. Мы ответили утвердительно. Судья дал разрешение истцу, со своим представителем, давать пояснения на "абщепанятном"... Я даже предоставил в их распоряжение свой ноут, где имелись нормативные акты, на которые я ссылался, на "русском" языке...Не помогло... Дело они проиграли...
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Це давно відомий прийом, який користуються розвідники під час допитів та судових процесів. Скажімо совковий шпійон спалився у Штатах. Він досконало володіє англійською мовою, але просить перекладача щоби мати додатковий час для обдумування відповіді.
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дивні люди якісь, жорстокі... Просто на палю і все Підозрюваний у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка та його адвокат просили в суді перекладача з української на російську - Цензор.НЕТ 2967
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А слово КАПУТ они понимают, наверняка. Вот скажите им и срок. Больше понимать им не надо.
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Тваю ж ты $%^^&
Адвоката- лишить права на адвокатскую деятельность в Украине. Подонку- срок по максимуму за умышленное убийство на почве национальной ненависти.
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отаких зразу до пекла треба відправляти!!!!
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Єто же наш челавек. Як ця с.ка адвокатка ще й за державні гроші не розуміє державної, проб..лядь здавала ж іспити на свідоцтво держмовою. Нехай прокурор і суддя внесуть на неї подання в дисциплінарну комісію адвокатури. Малоймовірно - що прокурори що судді то хитрожопа сєпарня, ******* тільки українські гроші та пільги.
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Создать условия обоим для изучения украинского языка , пожизненно .
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Смоли киплячої у пельку- і йому, і "адвокату"
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Ну, при домашнем аресте его могут посетить на дому. Как там у Конан-Дойля
7-го. Посланы зернышки Мак-Коули, Парамору и Джону Свейну.
9-го. Мак-Коули убрался.
10-го. Джон Свейн убрался.
12-го. Посетили Парамора. Все в порядке.
Хотя кто посещать будет? Куда не глянь, одни полупроводники и почётные чистильщики оружия((
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Думаю, наша медицина з цим може легко впоратись.
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И этих тварей мы хотим интегрировать?? Правнувов нквдшников нахер на колыму к своим пращурам!!!
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это питух зеленый хочет амнистию им...выборы и пр.
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Ты предлагаешь Бахмут тоже отдать ? Главной целью Украины должно быть возвращение территорий . А разговоры про " вернуть людей " - это только разговоры . Кто захочет , перевоспитается , вернётся . А остальные потеряны навсегда .
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Я не предлогаю отдать Бахмут, я предлогаю подонков любящих рашку и ненавидящих все украинское, высылать принудительно, даже с освобождённых территорий! Я из Николаева, в основном русскоязычного города и таких тварей у нас полно, но даже здесь за дискриминацию украинского языка русскоязычные бандеровцы навчать любити батьківщину чи закриють їхні погані рти назавжди!
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Мы страшно хотим им еще и пенсии выплачивать, не получая от них налогов.
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Порошенковские суды и судьи. Зеленский - это малая какашечка на этом торте из дерьма.
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Лахта, суды, созданные Портновым, планировалось реформировать в 2020 году, теперь Портнов их будет реформировать...
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Чому ж...За логікою Зєлєнского,-не хочеш бути вбитим за вживання української-вчи русскій. Нам же цінне життя кожного громадянина ?
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За убийство домашний арест?? Это конечно строго.. очень строго... А почему не выговор?
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потому что человек был оскорблен телячьей мовой - это нужно понять и простить!
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И это только начало...
В дыре всегда верещали, что фашизды их убивают за русский языг - это обычный перенос на себя, то что они всегда мечтали сделать с "биндеровцами", т.е. с людьми со свободной Украины, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ!
Запомните это, не будьте тупым скотом, толерастным, которого постоянно ведут на убой!
Мы видели их с самого начала, мы видели как все начиналось - только сила! только боль!
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мирко то шо ты запостил приемлемо к жителям вновь освобожденного лугандона в будущем.....
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За нормальних обставин, неволодіння державною мовю є підстава для позбавлення адвоката ліцензії на заняття адвокатською діяльністю, а майбутнього підагога виключення з навчального закладу.
І "Свобода", мала-б не інформаційні кіпіші влаштовувати, а звернутися з відповідними зверненнями і позовами до суду, на предмет дотримання норм і законів учасниками процесу.
Тим більше що там є таке юридичне світило, як тягнибидловської свірбіди член махнацький...
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а шо этот "россиянец" никак не пймёт шо ему совсем не в тамбове а на зоне украинской сидеть придется? и шо он себе думает этот поц? ведь - ку ка ре ку на всех языках звучит одинаково!!!!
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Наглый фарс и больше ничего. Рашкин почерк отчётливо чувствуется.
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Совершил жестокое преступление, теперь глумится над судом... Что-то не так в этой стране. Если мы так будем под сепаров ложиться, то еще очень долго не будет порядка.
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Думбас мая твая ніпанімай. Ну шо, інтегруємось, нє?
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А вот это и есть пример безхребетной, антиукраинской политики Зеленского и подрывной деятельности филиала ФСБ. Если украинци будут продолжать бездействовать и сидеть сложа руки, их уничтожат.
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если бы ты написал 3-м пунктом - в рф гораздо большие зарплаты и пенсии, документ бы был завершен полностью. ты никогда не думал о том что если бы бамбасянам предложили присоединится скажем к Нигерии и пообещели огромные пенсии и зарплаты в баксах, они бы не задумываясь сделали это!!!
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Все это ерунда. Среди волонтеров есть много здоровых ребят. Пусть пару человек зайдут на квартиру и немного потрясут его голову. Он даже арабский вспомнет.
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Это что за студент педучилища незнающий украинского языка ?! Отчислить нах , и проверить весь педсостав на коллаборационизм. Всех учащихся прогнать через диктант !
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То что ПТУшник не понимает украинский юридический язык и имеет право требовать переводчика я ещё понимаю. Но то что гос защитник не соответствует квалификационным требования - то это ФАКТ!
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"ПТУшник не понимает украинский юридический язык"... а русскій юрідічіскій язик він панімаіт...
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Родичі - потерпілі та прокурор мусять терміново подати в суд ( тільки не в Бахмутський) на адвоката за порушення закону і ОБМАН судді - адвокат мусить знати українську, бо отримала українську ліцензію. Те саме до покидька- підсудного - надурив суддю, що не розуміє українську - бо навчання за законом в педучилищі відбувається українською.
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Только полная зачистка и фильтрация сепаров спасет Украину от сепарского гавна!!!00
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Студент педучилища, не понимающий украинского языка?
Это КАКОГО, мать вашу, педучилища?
Рязанского?
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Гаденыша скорее на зону! А там его за деньги патриоты переведут на нужную зону где это будут насиловать с утра до вечера!!! И даже ночью. Скорее тварь на зону
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Государственного адвоката лишить лицензии, аннулировать диплом. Об этом убийстве на почве ненависти к украинскому языку заказать статьи во всех топовых мировых изданиях и с ето пихнуть в нос Венецианской комиссии. Дальше полный запрет российского языка и послать на*ер все европейски либералов!
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Ну шо либерасты? Во всём воинствующее меньшинство виновато?
Услышь Донбасс!!!
https://youtu.be/L0R_XSTb4Rs
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Если этого пид орченка не посадят, то патриоты соберут экспедицию по выявлению и воспитанию этих подонков. Слова орал и анал станут для него обыкновенными
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Ні, ми ж не кацапи якісь. Просто на палю, щоб не мучився...
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Толерантність до ворогів України,приводе до смерті українців. Ну,та ***** воно таке всралося?
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Треба точне ім'я, прізвище, дані того урода. Якщо за мову убивать, так убивать
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сивохо ничего еще не высрал по поводу "агрессивного меньшинства"?
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Оксана Медвідь
42 хв. ·

Я читаю цю історію і мені так болить. То болюча тема для мене, яку часто використовували політики для рейтингів.
Але мені завжди було безпечно, я говорила укрвїнською, мені відповідали російською і я старалася це приймати. Потім у моєму житті появилося багато крутих, патріотичних, проукраїнських російськомовних друзів і моє прийняття збільшилося.
Але приходить той момент, коли мені страшно. Їздила на фронт, заходила в магазин щось купувати, говорила українською, а мені могли там проламати череп?! Що твориться?
На одній із останніх великих психотерапевтичних груп відбувалася дискусія, що російськомовних прижимают україномовні. І в той момент із півтори години, 80% часу висловлювались російськомовні...
В таких історіях, як з Артемом, я ненавиджу толерантність. Вчіть люди українську мову, якщо Вам не підсилу, зробіть це для своїх дітей. Ви ж хочете, щоб вони жили в іншій країні, кращій, а там буде потрібна українська мова.
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Марта ГосовськаСтежити

1 год

Вчора в лікарні помер Артем Мірошниченко. Його побили двоє підлітків за те, що він посмів говорити українською в Бахмуті. Перечитайте це ще раз: вбили за те, що він розмовляв в себе вдома своєю рідною мовою. Мозок відмовляється це сприймати. Але так є і від цього не сховаєшся.
Мені ніколи не було страшно, незручно чи соромно говорити рідною мовою. Я без задньої думки кажу в Києві, Одесі і Донецьку "доброго дня". І усміхаюся.
А мені у відповідь - часто поблажливо, часто зверхньо, часто з нерозумінням "зачєм?" - кажуть здрастє. Усмішку економлять, суплять брови. А одного разу, в Донецьку, багато років тому, коли революцією Гідності ще й не пахло, на моє питання, як пройти до зупинки автобуса, українською, звісно, бо чого б це я у своїй країні зверталась до мого співгромадянина якоюсь іншою, старший пан, віку мого тата, промовчав, а потім з усієї сили штовхнув мене в спину.
Я впала. Гепнулась на коліна і подерла колготи. До мене підбігли люди, сказали, що то "дібіл, рібьонка обідив", втішили, пожаліли і посадили в той злощасний автобус.
Образили не мене. Зреагували не на мене. В мені нема нічого тригерного для старшого пана, крім мови. Вона так скалкою в оці всім, кому "говори на нармальном язике". Я вмію, на шести. Але в своїй країні хочу своєю, рідною.
Хочу, щоб не треба було задумуватися де я і до кого звертаюся перш, ніж привітатися з людьми "здрастє" чи "привіт".
Я не хочу тої толерантності "какая разніца", бо різниця є. У Львові станьте навпроти ратуші і переспівайте хоч весь КиШ, ще й грошей кинуть, бо ж музика старається. Не експериментуйте і не виходьте співати Плач Єремії у Бахмуті, бо для оздоби і кулаків іноді досить одного слова, сказаного пошепки.
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"... а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского". Державний адвокат Карл, ДЕРЖАВНИЙ!!!
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Вон нах цапів з України,бо ці потвори переб'ють всіх українців по одному.
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