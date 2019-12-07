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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (141) Зеленський (3807) Путін (12070) нормандська четвірка (763)

 Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним стане "протверезінням" для Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв'ю програми "Ваша свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, чому було багато запитань, чи буде, чи не буде цієї зустрічі. Звичайно, що буде. Крім того, будуть окремі зустрічі і Зеленського з Меркель окремо, і з Макроном, де будуть координувати позицію. Але справді перша зустріч із Путіним буде важливою. Я думаю, що це буде "зустріч протверезіння". Нарешті наш президент поховає наївні ілюзії про те, що достатньо поговорити з Путіним і ми всі питання вирішимо", - сказав Єлісєєв.

Він переконаний, що Зеленському потрібно бути напоготові, бо перед ним сидітиме "цинічна, дуже досвідчена людина з певних структур, яка  знає, як розмовляти з такими людьми".

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За його словами, Путін буде "по-дружньому поводитись, плескати по плечу, говорити Зеленському, яка він геніальна людина".

"Не забуваймо, що Росія вже вивчила психотип нашого президента. Повірте мені, всі психологи вже опрацювали його психологічні портрети. І будуть застосовані такі слова і такі висловлювання, і такі аргументи, які дозволять Путіну показати, що можна через президента Зеленського вирішувати питання", - зазначив Єлісєєв.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163996
 
   
 Топ коментарі
 
А на Майдані завтра синоптики обіцяють чудову погоду. Зєля приходь, поговори з людьми, наберися мудрості.
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Никаких переговоров не будет, лапоть. Какие "переговоры" могут уместиться в 2-3 часа ?
Это просто церемония подписания акта о капитуляции.
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сомневаюсь. в германии точно виразилися-баран у владі
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Какие три главных задачи стоят настоящие порохоботы перед Зелей в Париже?

1. Купить жене настоящие французские ДУХИ.
2. Убедить Меркель и Макарона в том, что ихний мирный план не даёт выполнить Путин
3. Соответственно добиться сохранения/углубления санкций.
Всё прочее - детали. Новый план, старый план, разведение, выборы....
Вы серьёзно уверены, что например в Харьковском горсовете меньше ваты, чем её выберут в Донецкий горсовет?
КСТАТИ!
Предлагаю для сильных разумом тут
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/220#comment_72240653

написать прогнозируемый вами результат нормандских посиделок - будет интересно!
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можливо, що шмаркля настільки дурнувата та настільки не готова займати посаду Президента, що навіть така зустріч його нічому не навчить і воно продовжить бути наївним дурником та блазнем...
наприклад, тих 73 відсотки імбецилів, інфантилів та просто ідіотів нічого ж не навчили ні перший Майдан, ні другий, ні те, що відбувалося при Овочу, ні весь попередній досвід, ні війна рашистів проти України,
не навчили,бо вони малограмотні, недалекі ідіоти, що не вміють робити елементарних висновків та постійно плутають в причинах та наслідках, нічого нормально не знають та не хочуть знати.

Якщо людина блазнем та недолугими ідіотом була до 42 років, то мало ймовірно, що далі все щось зміниться.. Б-же, боронь Україну!
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Украина никогда не признает, что Крым - не украинский.
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Это Украина должна похоронить иллюзии насчет способностей жабурыння. Все остальное от лукавого.
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Сливной бачок позвонил Зеленскому: "Мы не агрессоры"
https://youtu.be/NJfgdQp__XU
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Єдиним позитивом для зебіла, буде отриманя нової методички від ху@ла по знищені України. Зебіл ніякий не патріот України, він хреновий актерішка підлі наміри якого, ще до виборів президента зрозуміли четверть українців.
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