 Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом наразі унаслідок пожежі загинуло 5 осіб:
- 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні.
- 5 грудня о 17:40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт.
- 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох загиблих.
- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини.
Постраждала 31 людина (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб).
За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.
Загалом від початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій.
До робіт залучено 217 осіб і 40 одиниць техніки.
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.
Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Тим більше, що будівля була стара- мала бути протипожежна сигналізація
Просто треба дотримуватись норм протипожежної безпеки і мати сигналізацію з сиреною
Царство Небесне загиблим, найщиріші співчуття їхнім родинам..
как бы помог (ну хоть кого-то еще спасти) просто тревожный звонок по всему зданию...
понимаю тех кто в окна 9/11...
но тут еще и паника...
в такой ситуации заставить себя думать не каждый сможет.
горе, когда молодые умирают ето всегда горе...
Тобто повинно бути реальне рівноправ'я, відмінені антиконституційні статті законів про Конституційний Суд, Про Судоустрій, про органи влади, які надають тим, хто хоч якимось боком причетний до влади, антиконституційні пільги і привілеї. Повинні бути відмінені шахрайський Податковий Кодекс і тоталітарний КЗОТ, які протирічать Конституції в частині рівноправ'я громадян, навмисно створюють хаос в економіці.
Повинен бути терміново прийнятий новий ПКУ, який урівняє в правах всіх громадян і юр.осіб і згідно якого податки на брутто-доходи будуть платити громадяни України по одній для ВСІХ прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини, а зарплата оберете свій природний зміст - брутто-зарплата, яка є витратами для роботодавця і на яку він податків не сплачує, як і на будь-які інши витрати.
Зарплати бюджетникам (чиновникам) повинні бути прописані не в законі і не перевищувати в сотні разів зарплати інших громадян, а бути один раз і назавжди прив'язані до середньої зарплати по країні в виді вилки, наприклад, як в США: 1 - середня зарплата по країні 7- зарплата президента. Пенсії бувшого чиновництва теж повинні регулюватись загальним законом про пенсійне страхування, а не так як зараз прописані в законах підзаконних актах і перевищувати в десятки і сотні разів пенсії для звичайних громадян.
Податковий Кодекс повинен стати Малою Конституцією держави... і все нормалізується. Поступово станемо нормальною країною... а зараз поступово йдемо да загибелі