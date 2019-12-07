EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4248  32
Все про:Одеса (2232) пожежа (1904) смерть (3677) ДСНС (2163)

 Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Станом на 6:30 7 грудня тривають заходи з ліквідації наслідків пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом наразі унаслідок пожежі загинуло 5 осіб:
- 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні.
- 5 грудня о 17:40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт.
- 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох загиблих.
- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини.

Постраждала 31 людина (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб).

За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Загалом від початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій.

До робіт залучено 217 осіб і 40 одиниць техніки.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

Читайте також: Пожежа в одеському коледжі: Кабмін створив комісію з розслідування причин трагедії

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163988
 
 
 Топ коментарі
 
В Україні діють протипожежні норми , котрі є одними з найжорсткіших у світі - у нас заборонено будувати будівлі з площею протипожежного відсіку , котрі давно будуються й перебувають в експлуатації в США, Європі та й на росії.. Але в Україні є один з найлояльніших до порушень щодо кількості та стану шляхів евакуації пожежний нагляд. Доводилось бачити пластикове оздоблення в коридорах, котрі є шляхом евакуації , в управлінні ДСНС в Дніпропетровській області на Короленко.. " Нас нікому штрафувати" - була відповідь на моє зауваження одного із чиновників цієї установи.. Стан шляхів евакуації для людей - це те, що ні за яких обставин не повинно бути компромісом для власників будівель та інспекторів протипожежного нагляду.
Царство Небесне загиблим, найщиріші співчуття їхнім родинам..
 показати весь коментар
 
Будинок ще дореволюційний. Перекриття з дерева, внутрішні стіни з використанням очерету. Горіло як солома. До того ж навкруги стояли припарковані автомобілі, не даючи рятувальникам під"їхати ближче щоб подати рятувальні драбини врятувавши більше людей.
 показати весь коментар
 
Не смішіть,пожежна сигналізація в 98 процентах ніде не працює і тільки одиниці підключені до пожежного оповіщення та пульта управління.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Напевно. Якесь середньовіччя - там не було протипожежної сигналізації
 показати весь коментар
 
 
Будинок ще дореволюційний. Перекриття з дерева, внутрішні стіни з використанням очерету. Горіло як солома. До того ж навкруги стояли припарковані автомобілі, не даючи рятувальникам під"їхати ближче щоб подати рятувальні драбини врятувавши більше людей.
 показати весь коментар
 
 
Люди на верхніх поверхах не знали про пожежу і не виходили з будівлі. Тому що там не було елементарного сигналу небезпеки.
Тим більше, що будівля була стара- мала бути протипожежна сигналізація
 показати весь коментар
 
Мер Одеси Труханов має бути арештований! Ця трагедія сталась через бездіяльність мера Одеси! Не було підключене опалення і тим не менш будівля працювала, люди вмикали електроприлади для опалення і проводка не витримала! За стан проводки відповідає мер, за відсутність опалення в навчальному закладі відповідає мер, за відсутність систем безпеки, пожежної сигналізації та за банальну парковку машин під бордюром, яка не дозволила пожежним вчасно під'їхати і почати евакуацію людей з верхніх поверхів і ліквідацію пожежі - відповідає мер!
 показати весь коментар
 
 
Це вже третя пожежа в Одесі яка призвела до трагедії і кожна наступна пожежа забирає більше життів одеситів! Дитячий табір Вікторія, побудований мером всупереч забороні будувати двоповерхові дитячі дерев'яні споруди - загинуло двоє дітей, чудом не згоріли всі діти! Готель Токіо Стар, організований в приміщенні трамвайного депо всупереч всім санітарним та протипожежним нормам, з дозволу мера - дев'ять людей загинули! Тепер пожежа в старій частині міста, загинуло 15-16 людей і дивом не згорів цілий квартал старої Одеси! Бог показує одеситам що мера потрібно терміново знімати, поки Одеса вся не згоріла!
 показати весь коментар
 
Я Думаю что дело в евроремонте и использовании дешёвых розеток и удлинителей!Ведь дерево начинает гореть с 400*С а облицовачный пластик начинает плавится и гореть с 130*С с кучей ядовитого дыма!!!!!Кроме того сейчас в основном продаются розетки из литьевой легковоспламеняющейся пластмасы,а не прессовочной(которая только обугливается) и у провода у кдлинителей делают меньшего диаметра,чем надо!!!!!!И при включении в розетку нескольких электроприборов идёт быстрое воспламенение и её и шнура!По этой причине были пожары и у моих соседей и в городском отделении приватбанка и в пенсионном фонде!!!!!
 показати весь коментар
 
в том древнем здании какую не вставь, все будет гореть.
 показати весь коментар
 
Не смішіть,пожежна сигналізація в 98 процентах ніде не працює і тільки одиниці підключені до пожежного оповіщення та пульта управління.
 показати весь коментар
 
 
Не смішно але так є насправді,пожежна сигналізація тільки для галочки що вона є так як і не смішно те що всі закривали очі на порушення законів давши дозвіл на відкриття ресторану біля коледжу.
 показати весь коментар
 
середньовічча, що така будівля ще існувала, тай ще й в експлуатації.
 показати весь коментар
 
 
А якого віку будівлі в Європі ?? І нічого функціоеують, працюють в них люди.
Просто треба дотримуватись норм протипожежної безпеки і мати сигналізацію з сиреною
 показати весь коментар
 
то ти не бачив, як Європа зносить будинки. у нас в таких досі живуть.
 показати весь коментар
 
Знаю, що людини живуть, ще й задорого. Тому і незрозуміле ваше здивування
 показати весь коментар
 
В Україні діють протипожежні норми , котрі є одними з найжорсткіших у світі - у нас заборонено будувати будівлі з площею протипожежного відсіку , котрі давно будуються й перебувають в експлуатації в США, Європі та й на росії.. Але в Україні є один з найлояльніших до порушень щодо кількості та стану шляхів евакуації пожежний нагляд. Доводилось бачити пластикове оздоблення в коридорах, котрі є шляхом евакуації , в управлінні ДСНС в Дніпропетровській області на Короленко.. " Нас нікому штрафувати" - була відповідь на моє зауваження одного із чиновників цієї установи.. Стан шляхів евакуації для людей - це те, що ні за яких обставин не повинно бути компромісом для власників будівель та інспекторів протипожежного нагляду.
Царство Небесне загиблим, найщиріші співчуття їхнім родинам..
 показати весь коментар
 
 
У нас не діє навіть Конституція і закон про Конституційний Суд прямо порушує її норми про рівноправ'я громадян України в ст.27, бо це було вигідно в момент прийняття можновладцям. А ви хочете щоб у нас така дрібничка як протипожежні норми працювали...
 показати весь коментар
 
Эх, Леня, сказано давно, лет 200 с лишком назад и не нами, иностранцами "строгость законов Российской империи смягчается абсолютно не обязательным их исполнением". Как видим, ничего же не изменилось, хоть и империя уже и развалилась, и страны новые на ее месте, а люди те же.
 показати весь коментар
 
 
у всіх навчальних (і наукових) закладах мають бути (обов'язково і не дивлячись на рік побудування будівлі) протипожежні сигналізатори (не системи гасіння (це космос) , а хоча б сигналізатори задимлення) , ще - доступний другий - запасний вихід, ще - карти-схеми вихода-евакуації ...і особливо в учбових (дитячих) установах якась система оповіщення - чи автоматична сирена чи тривожний дзвоник (безперебійний)...тобто щоб усі-усі, в усіх закутках зрозуміли, що щось не так і бігли до виходу ( і запасного виходу)...а там.?. а там????
 показати весь коментар
 
 
Вася, все, что ты описал и даже больше, было у меня на сооружении...но в армии, в далекие 80-тые года! И шикарная СГПТ даже была, и ИПешки. И учения противопожарные шли несколько раз в месяц, бойцы замахались с огнетушителями бегать и откачивать один одного. Но и пожара не было ни одного за несколько лет, хотя кругом радиоэлектроника, вычтехника, киловатные нагреватели по несколько штук на помещение и много еще чего. За всю службу один раз только потоп был, на холодилке и все. Можем, если хотим, но увы.
 показати весь коментар
 
 
Вы знаете, пусть оно лучше никогда не пригодиться и висит как бы ненужным "украшением" чем ...когда надо а его нет...
как бы помог (ну хоть кого-то еще спасти) просто тревожный звонок по всему зданию...
 показати весь коментар
 
 
Так и я о том же! Стоит копейки, а жизнь спасти может. Меня в армии хорошо научили, на всю жизнь. Сколько с бойцами набегались по пожтревоге, мама, не горюй! С Огнетушителями, ИПешками, на время! У меня в отделе был маленький, типа автомобильного, а бойцы на входе в сооружение таскали громадный, на колесиках, как в аэропортах, забыл уже марку. Нельзя расслаблятся - аксиома.
 показати весь коментар
 
 
какой долбаный ужас когда у тебя выбора тока два или сгореть или в окно разбиться...
понимаю тех кто в окна 9/11...
 показати весь коментар
 
 
И не говори, даже подумать страшно. Но что меня удивляет, так это отсутствие на здании противопожарных лестниц. У меня в 2-х моих школах -были, причем здания очень старые, в институте, где учился, была и есть до сих пор и в рабочем состоянии, с торца здания. Я бываю иногда в альма-матер, там все на месте и указатели, куда бежать, и пожарные рукава, и огнетушители, последние, конечно, под присмотром, и правила поведения при пожаре, схема эвакуации. Короче,есть все. И город вроде поменьше, чем Одесса, и вуз не слишком богат.
 показати весь коментар
 
 
наверное у них тоже висели графики и выходы по пожарным лестницам,
но тут еще и паника...
в такой ситуации заставить себя думать не каждый сможет.
горе, когда молодые умирают ето всегда горе...
 показати весь коментар
 
Тільки співчуття ..чому скільки зниклих що не зможуть знайти що плани євакуації..тільки на щитках все прогнивше будівлі ..і держава не акцентую яка влада в планшет вони хочуть будуйте і міняйте але що потрошенко що зелений толку немає ..
 показати весь коментар
 
 
перекрьітя деревянньіе, сложились как тетрис. не удивительно. 10 оставшихся лежат где-то там в груде дров.
 показати весь коментар
 
Да кто бы ни стал президентом, даже пусть самый порядочный и честный человек, в стране ничего не изменится, потому что все остальные останутся теми, кто они есть...МЕНТАЛИТЕТ это, просто менталитет.Все в этом колледже знали ситуацию с пож.безопасностью,преподаватели,студенты и их родители ,и думаю говорили на эту тему после пожара в "Виктории"....ну кухнях...А вот если бы родители не пустили своих детей в этот колледж, и педагоги не вышли на работу в знак солидарности, если бы начали отстаивать свою собственную безопасность ЗАСТАВИЛИ бы государство сделать всё необходимое - сейчас все были бы живы. Так что "крайние",как сказала ваш Зе ,это не только проверяющие чиновники и директорат колледжа, но и все, кто в нём учился и работал. И это суть беды...менталитет: безразличие к собственной судьбе и даже жизни...надежда на авось.
 показати весь коментар
 
 
Бред сивої кобили. Менталітет у нас нормальний. Не гірше ніж у людей в демократичних країнах. Але риба гниє з голови і цю голову давно треба змінити, щоб стати не мафіозно-феодальної клоакою, а нормальною демократичною країною, як це проголошено в ст.1 Конституції України.

Тобто повинно бути реальне рівноправ'я, відмінені антиконституційні статті законів про Конституційний Суд, Про Судоустрій, про органи влади, які надають тим, хто хоч якимось боком причетний до влади, антиконституційні пільги і привілеї. Повинні бути відмінені шахрайський Податковий Кодекс і тоталітарний КЗОТ, які протирічать Конституції в частині рівноправ'я громадян, навмисно створюють хаос в економіці.

Повинен бути терміново прийнятий новий ПКУ, який урівняє в правах всіх громадян і юр.осіб і згідно якого податки на брутто-доходи будуть платити громадяни України по одній для ВСІХ прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини, а зарплата оберете свій природний зміст - брутто-зарплата, яка є витратами для роботодавця і на яку він податків не сплачує, як і на будь-які інши витрати.

Зарплати бюджетникам (чиновникам) повинні бути прописані не в законі і не перевищувати в сотні разів зарплати інших громадян, а бути один раз і назавжди прив'язані до середньої зарплати по країні в виді вилки, наприклад, як в США: 1 - середня зарплата по країні 7- зарплата президента. Пенсії бувшого чиновництва теж повинні регулюватись загальним законом про пенсійне страхування, а не так як зараз прописані в законах підзаконних актах і перевищувати в десятки і сотні разів пенсії для звичайних громадян.

Податковий Кодекс повинен стати Малою Конституцією держави... і все нормалізується. Поступово станемо нормальною країною... а зараз поступово йдемо да загибелі
 показати весь коментар
 
Одна пожежна драбина на 1000кв.м пожежі,цікаво що на це скажуть МЧСники та мерія міста?
 показати весь коментар
 
Судя по фотографиям, где от здания остались только наружные стены на всю высоту здания и отсутствия межэтажных перекрытий, то все сгорело и рухнуло, похоронив под собой тела погибших. Теперь при послойном разборе будут извлекать тела. Ужас. Вот такая вот беда для людей. Среди белого дня, в учебном заведении и вот такое. Опять поговорят, опять проверки и бумажные циркуляры. Потом забудется до следующей катастрофы. Увы.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору