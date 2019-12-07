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 Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, бойових травм зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

  • двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новогнатівки - із СПГ і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

  • двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • чотири рази біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;
  • у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 6 грудня, бойових травми зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає, додали в штабі.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів 01
Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163987
 
 
 Топ коментарі
 
Думбаси почули ЗЕ і хочуть інтегрувати Україну в ДЬІРУ.
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Одужання травмованим пораненим на війні українцям.
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а Зе прагне прочитатати в хутінських очах бажання припинити війну.. Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина - Цензор.НЕТ 9993
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Думбаси почули ЗЕ і хочуть інтегрувати Україну в ДЬІРУ.
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После подписания договорняка с путлером - оно так и будет!
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а Зе прагне прочитатати в хутінських очах бажання припинити війну..
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Дев'ятого Зеленський підпише згоду вести перемови з лідерами ОРДЛО. Цим самим він офіційно, перед усім світом визнає ці новоутворення і визнає війну громадянською.
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А. Пионтковских правильно сказал: от норманиш - дерибаниш в любых комбинациях выигрывает путяра! В любых. Есть ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из этой тупиковой для нас ситуации: не ехать вообще никуда! Причина!? - 1) Дык...вот...СтрЫляют же!!! 2) КАК мы можем вести переговоры с открытой нараспашку границей с РФ-ией!? Пока не получим ПОЛНОГО контроля над СВОЕЙ границей - никаких встреч! Все!
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Одужання травмованим пораненим на війні українцям.
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???
эти пятаки и аксаны шо???
спать не ложаться???
карьеру блохеров делают))
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А ось і ґвалтівник малолітніх прокинувся.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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одужання пораненим, воїнам...
тихої днини по всій Україні
(ух, яке перемирря...аж дух забиває від такої "тиші"...тільки чутно хрип-скрип про "устойчівоє" )
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как мило. не "боевые ранения" а "боевые травмы"
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Теперь у нас воины не получают ранения а просто травмируются и не погибают а просто нейтрализовуются? Власть скрывает потери чтобы не сорвать капитуляцию Украины?
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Сдохните москали _бучи!!!
Братьям - скорейшего и полного выздоровления!!!
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