 Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Новогнатівки - із СПГ і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

чотири рази біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;

у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 6 грудня, бойових травми зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає, додали в штабі.



