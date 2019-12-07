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 Суспільство
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Все про:Філарет (246) Епіфаній (198) ПЦУ (480)

 "Дякую, що не викинули на вулицю", - Філарет відповів на створення в ПЦУ місії для забезпечення положення почесного патріарха

Почесний патріарх Філарет відреагував на рішення Синоду Православної церкви надати йому право довічного проживання в будинку на Пушкінській і створити релігійну комісію, яку він очолить.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Філарета.

У заяві зазначається: "Дякую предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію і Священному Синоду Православної церкви України, що ... проявили до мене милість: не викинули 90-річного Патріарха на вулицю, як збиралися це зробити, а залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії..."

Філарет заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".

Він зазначив, що за Київський патріархат "боротимуться до останнього".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Синод Православної церкви України вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163986
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж... Гордыня деда в Рай не приведёт.
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Зрозуміло, що він бореться лише за посаду Патріарха. А той факт, що при цьому він кидає тінь на ПЦУ його не бентежить😏
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Жаль, що Філарет продовжує сварки, які призводять до виникнення ненависті між українцями.
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да, но УПЦ - это Гундяевская

так что лучше уж ПЦУ
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Ти придурь,нема кращого,бо бога нема,це все наїдалово,шо від гундяя,що від Поці Порося.
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Сразу видно шо ты тролль от Зеленскогго. Тупой, быкующий, ж.щий и с...щий. Потешающийся над украинцами.
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Бог есть
но это точно не тот Бог
о котором рассказывают жирные попы, погрязшие в пьянках и педофилии
или католическая церковь
руки которой по горло в крови невинно убиенных

Попы Бога преподносят, как Емелю на печи
но мы то знаем
что даже песчинка это величайшее изобретение, где ионы, электроны, ядра и прочее работают по определенным правилам
которые кто-то придумал
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...Патриархия украинская не в Киеве решается, а в Фанаре, и если так случилось, что через Метрополию пройти нужно, как изначально исторически было. стало быть и через это пройти нужно к Ней. Окрепнет Церква, признается еще двумя старинными, будет и Патриархия, никакого сомнения даже нет. "На часи" сейчас другие проблеммы, внуренние, которые сплоченности требуют, а не раздрая... кацап только и ждет с кистенем за углом малейшей ошибки даже, чтобы ударить.....Филарету угомониться бы, да о вечном подумать, а не подножки всякие мелкие ставить...
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Філарет, тьі еще жив, курілка?!!!! )))
Оказьіваецца весь твой сьір-бор из-за возможности пожизненно проживать в помещении патриархии?

Ето не про тебя Булгаков в свое время писал, что квартирньій вопрос делает из людей тебе подобньіх?
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Мда, вроде такого масштаба разговоры были, а закончил так мелко
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...да Порошка не стало, толкать и регулировать некому, читаю иногда какие то все больше мелочные и непродуманные совсем заявления вроде празднования Рождества...
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Так парашенко вроде за отделение украинской церкви был. А этот после томоса за упц стал говорить
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...да игра слов и аббревиатур это....Филарет Томос на Патриархию хотел, и Порошок так эе хотел, но Вселенский решил Томос только на Митрополию выдать, какой она и была в средние века, и тут понеслось... Порошок с Митрополитом избранным новым Епифаном согласились, а Филарет уперся ...вот Дедушка и "воюет"...он же Патриарх давно, хоть и непризнанный Фанаром, а в Митрополиты на понижение идти не захотел...от и все..да, еще и название РПЦ в Украине, давно уже присвоила себе название УПЦ, чтобы под ширмой этой ,привлечь в себе больше народу, судятся за это теперь с государством, но нынешнему руководству как то одинаково, не до этого им ...вот все зависло пока..
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Но дедушкины амбиции теперь используют против украинской церкви. И раскалывают общество.
Получается, что не за независимость украинской церкви боролись , а за власть.
Дискридитируют Украину
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Дедушке простительно, борьба внутри себя. гордыня, ну не дал Вселенский Томос на Патриархию как всем хотелось, значит смирись и помогай чем можешь Церкви на ноги становится после 400 лет забвения, или почивай на Лаврах, мемуары пиши..))) не ймется однако...никто не воспринимает его нигде уже всерьез, так, гундяевцы вякнут чего иногда, но пустое все это..против церковных правил не попрешь, даже гундяй с пушниной своей немеренной не смог ничего отыграть))).. Церкви, они в долгую играют, 100 лет, что год...))
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имав би від людей та мирян подяку і гордий був за себе. А так виходить, що став як той сержант СА - "хохлом який лички хоче"
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...ну да..))..уже и Вселенский из-за него охладел слегка к ПЦУ, перестал работать с Церквями своими по признанию ими ПЦУ...а Деда знай буровит свое, куколь все хоцца поносить...)))
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вот так, человек почти 30 лет боролся за церковь, потом поверил сое. Киданули. Отправят в богадельню.
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Вы правы - человек 30 лет боролся за свою личную церковь - для этого человека важно быть патриархом, остальное - второстепенно.
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почетный член звание почетное в таком то возрасте.кремлевский кгбист прослужит еще 200 и тоже получит член
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не прибеняйся отец - все у тебя есть...
пастве бы такое же....
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У світі скрізь UOC,тобто УПЦ,а в них ПецінаЦУкерка для 8%-ої сої.В Томосі такої немає.
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Я думал, что выкинут. Может бы и стоило, но всё-таки большие молодцы наши ПЦУ и Епифаний. Вот по-христиански поступили.
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советское дерьмо не тонет и не горит под любым соусом с времен дедушки членина
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ты смотри... обиды... на паперти поди живет... посмотреть бы на его скит... не берусь судить о его заслугах .. но за чины по головам пойдет .. после его выбрыков думаю ему все одно как называется церковь или приход .. абы возглавить и не потерять власти
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Человек, истинно верующий, не нуждается в придуманной многоуровневой структуре посредников между ним и Богом. Ведь сказано: Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек - Христос Иисус. (Тим. 2.5). Всё остальное - чистая коммерция.
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Не очікував дідуля що так все обернеться............
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Пожаліли Філарета, а він нас не пожаліє.
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сракаславний сектант дурака корче...не нажерлося за роки керування
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Гординя його роз"їдає з середини, а це смертний гріх.
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Ігорьоха - а зебіли все і всюди про баригу
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Так в цій історії з ліквідацією Київського патріархату і продажем українських церков туркам - пряма "заслуга" бариги і його подільника "нарика".
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Ну как можно(?) - цельный перерукоположенный митрополит-недорукоположенный патриарх, во всей истории РПЦ второй местоблюститель Патриаршего престола, который не стал Патриархом, и единственный местоблюститель, вместо которого Патриархом РПЦ избрали другого (в первом случае Патриархом не стал никто в связи с началом 200-летнего Синоидального периода РПЦ). Короче, прокатили Фила, по всем статьям прокатили.
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надо было в психушку отправить или сослать в монастырь /отмаливать грехи гордыни и тщеславия/!
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Разве что на улицу возле павловской больницы ☝️☝️☝️на Кирилловской 🤔🤔🤔
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Та да...
Спать на сене в яслях и ездить на осле, как Иисус, нынешним пастырям не камильфо...
Им и хоромы-то не всякие подойдут...
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Нажаль, більшість коментаторів - або ідіоти, або адепти рпц. Якби не Філарет, не було б ніякої Української Церкви. Він вистояв у найважчі часи і створив УПЦ КП , на основі якої побудована ПЦУ. І якщо він у чомусь помиляється, то йому потрібно поспівчувати та помолитися за єдність нашої Української Церкви, а не лити бруд на достойну людину.
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По тихому чи ні, що це міняє? І до чого тут Порошенко?
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всё меняет, всё. Он почему то не справился со своей гордыней и на его высказываниях греют уши все кто против УПЦ . А за Порошенка я чётко написал , если не понятно , тогда ничем уже не помогу.
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Та й мать їх так, нехай гріють. Якщо не буде до чого присікатись, то рпц-фсб придумають привід, вони специ у цьому і хто ми такі, щоб судити Філарета? " Хто з вас без гріха, нехай першим кине камінь". Пам'ятаєте? Або. " Хто возлюбив багато, тому проститься багато" . А до чого згаданий Порошенко, видно без сторонньої допомоги мені не зрозуміти. Жаль, що відмовляєтесь пояснити.
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По-четным - Патриарх.
По-нечетным - коров пасти?

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Обманул Филарета Порошенко,как и всю страну
Вот Филарет и зол за обман
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Ага, спер Томас в Константинополе, ну или отжал силой... а наиМные обманулись чегоЙто, и Филарета маразматика еще главным не поставил))))
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Патриарха обижать, грех большой. Бог накажет.
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Гординя,властолбство, духовність у старця..Ох вже ці попи,імами,равіни,шамани "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха - Цензор.НЕТ 1926
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Україна до 1686 року завжди була, визнаною світом -- Київською метрополією Константинопольського Патріархату. Все інше від Лукавого. Ніяких визнаних патріархатів тут не було.Крапка.
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Так и Беларуси твоей никогда не было, а теперь есть. И шо? Ликвидировать, бо не було? Впрочем, наверное, скоро таки и ликвидируют.
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Ну мнить себя можно и Наполеоном, только никто из нормашьных всерьез это не восприймет.
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Ну з чого цьому дідугану кочевряжитись? Адже вислів БІДНИЙ, НАЧЕ ЦЕРКОВНА МИША, точно його не стосується! Але ж, ні! Хочеться володарювати і померти прямо на патріаршому престолі! Негоже це.
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на жаль... дуже шкода, що видно по всьому, не заспокоїться ця поважна людина (яка не хоче згадати про смиренність і покору (Богу), служіння (Богу) і дяку (Богу, за довгі роки життя)
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" Будет возглавлять религиозную комиссию". Миссия,комиссия,да какая разница для журналистов-шо он там будет возглавлять!
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Гордыня обуяла инока Филарета! Оставил он искание главного!
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Есть выражение , что нужно вовремя умереть. Это тот самый случай. Мог войти в историю героем, а войдет как мелкий склочник. Ну с этим все понятно, даже обсуждать нечего. У меня другой вопрос, а где же реакция главного виновника торжества ПП, это не томос туры проводить. А то как очередная церковь признает автокефалию УПЦ, то он тут же вылазит на авансцену СМИ, выпячивая свою персону. А вот когда блажит Филарет руша все что достигнуто, Пэти вообще не слышно, сразу уходит в подполье. ( за все время конфликта УПЦ и Филарета не было не одной реакции, как воды в рот набрал) Вот и вся правда , как победы, то вот он Я. Как чуть что ни так, и я ни я и хата не моя.
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Не завжди мудрість приходить разом зі старістю. Інколи старість приходить сама.
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А что у Филарета даже квартиры нету? Нужно купить ему квартиру, можно даже двухкомнатную.
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Філарет заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, додавши, що "церкву не можна ліквідувати"

1.Філарет не має права оспорювати рішень Синоду про Створення ПЦУ на базі УПЦ КП,УАПЦ і УПЦ РП
2.Церкву не ліквідовано,а "переформатовано"..
3.Якось вже все одно,що заявляє цей старий маразматик...
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