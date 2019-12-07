 "Дякую, що не викинули на вулицю", - Філарет відповів на створення в ПЦУ місії для забезпечення положення почесного патріарха

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Філарета.

У заяві зазначається: "Дякую предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію і Священному Синоду Православної церкви України, що ... проявили до мене милість: не викинули 90-річного Патріарха на вулицю, як збиралися це зробити, а залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії..."

Філарет заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".

Він зазначив, що за Київський патріархат "боротимуться до останнього".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Синод Православної церкви України вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.