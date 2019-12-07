 "Дякую, що не викинули на вулицю", - Філарет відповів на створення в ПЦУ місії для забезпечення положення почесного патріарха

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Філарета.
У заяві зазначається: "Дякую предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію і Священному Синоду Православної церкви України, що ... проявили до мене милість: не викинули 90-річного Патріарха на вулицю, як збиралися це зробити, а залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії..."
Філарет заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".
Він зазначив, що за Київський патріархат "боротимуться до останнього".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Синод Православної церкви України вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.
так что лучше уж ПЦУ
но это точно не тот Бог
о котором рассказывают жирные попы, погрязшие в пьянках и педофилии
или католическая церковь
руки которой по горло в крови невинно убиенных
Попы Бога преподносят, как Емелю на печи
но мы то знаем
что даже песчинка это величайшее изобретение, где ионы, электроны, ядра и прочее работают по определенным правилам
которые кто-то придумал
Оказьіваецца весь твой сьір-бор из-за возможности пожизненно проживать в помещении патриархии?
Ето не про тебя Булгаков в свое время писал, что квартирньій вопрос делает из людей тебе подобньіх?
Получается, что не за независимость украинской церкви боролись , а за власть.
Дискридитируют Украину
пастве бы такое же....
Спать на сене в яслях и ездить на осле, как Иисус, нынешним пастырям не камильфо...
Им и хоромы-то не всякие подойдут...
По-нечетным - коров пасти?
Вот Филарет и зол за обман
1.Філарет не має права оспорювати рішень Синоду про Створення ПЦУ на базі УПЦ КП,УАПЦ і УПЦ РП
2.Церкву не ліквідовано,а "переформатовано"..
3.Якось вже все одно,що заявляє цей старий маразматик...