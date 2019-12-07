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 Політика України
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Все про:амністія (82) Зеленський (3807)

 Після виведення іноземних військ і ліквідації незаконних формувань на Донбасі ми зможемо говорити про амністію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що про амністію тих людей на Донбасі, у яких немає на руках крові за час війни, можна буде говорити після реального прогресу у врегулюванні ситуації, виведення незаконних збройних формувань і появи можливості проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Зеленський зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Закон про амністію було проголосовано у Верховній Раді України кілька років тому, його просто не було підписано. Тому якщо ми побачимо після "Нормандії" (зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ у Парижі), що у нас є можливість, виводяться війська, незаконні збройні формування, якщо у нас справді буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію, амністію для людей, у яких немає на руках крові", - сказав він.

Читайте також: 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163985
 
   
 Топ коментарі
 
Зеклоун, "иностранных войск".. это каких - марсиан что-ли?
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Зверніть увагу на те, що Зе говорить про іноземні війська, а не про російські окупаційні війська. Чому він так говорить?
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А у коготам руки в крови? Они все исключительно на блокпостах безоружными стояли.
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А у коготам руки в крови? Они все исключительно на блокпостах безоружными стояли.
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Цих візьмуть у нову "муніципальну поліцію"🐸
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Зеклоун, "иностранных войск".. это каких - марсиан что-ли?
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Амністія застосовується тільки до засуджених які відбули більшу половину терміну ув'язнення чи обмеження волі і які щиро розкаялись у скоєному злочині! Тому коли говорять про амністію потрібно додавати, що всі будуть засуджені і відбудуть більшу частину покарання і тільки тоді буде застосована до них амністія і тільки до тих хто щиросердно розкаявся!
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А российские войска не иностранные? Вы идиот, или провокатор?
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идиот это ты.
а моника манипулятор, "шутник"
поэтому и умные и требуют ТОЧНЫХ формулировок
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Да нет зе ссыкло это он.Да же биться назвать ,кацапских тварей и убийц агрессором.Примерно как с чурбаном дыр дыровым, пошутил ,а потом вымаливал прощения.
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Правый сектор у него видимо иностранные.
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Та до дупи то все. Про амністію бойовикам-вбивцям говорить людина, яка прагне посадити в тюрму волонтера і учасницю війни на боці ЗСУ Марусю Звіробій лише за слова проти своєї персони. Може тому, що йому ближча антиукраїнська ідеологія саме бойовиків, а не патріотів України?
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Распаливание противостояния в обществе, есть криминальное преступление. А это Звиробий именно этим и занималась.
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а зебельман - девственница-курсистка... шо ты-то лепишь? Забыл уже "мыих сделали"?????? Кого "сделали"? Кого "их"??? Но это вам, зеленому болоту, никак не выгодно поминать... молчал бы... твой перепуганный шут уж сам готов был бы откатить всё назад... но нет, его, дурочку закулисную, будут подставлять багдасики с трубами и еременками...
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А коли Голобородько у серіалі з двох столів парламент розстрілює, це що? Розпалювання ворожнечі? Інструкція покрокова теракту? Погроза? Що це?
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А яц що снаряди підносив..чі міни встановлював..це кров на руках чі як? ві же особисто не вбивав..то снаряд вбив..або постраждалий сам на міну наступив! тут як бути?
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так убивает пуля или осколок, а стрелки и бомберы нИпричем.))))
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Вивід бандформувань куди ? Туди куди й "ИНАСТРАНЫЕ ВАЙСКА" ? Серйозно? Й Кравчука трясе від злості , що якісь парубії заважають втюхувати це Україні?
Уявляю, як приїздить Шойгу й командує- БАНДИТЫ СТРОЙСЯ! Шагомараш! на Россию !
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Эти ублюдки и есть истинное лицо ВДВ и военных Русни, " геоев " Русни Буд анки и Шаманки. В этом нет ни малейшего сомнения. Не верите?! Смотрите ; https://www.youtube.com/watch?v=YKKAT1vki1E&feature=youtu.be ;https://www.youtube.com/watch?v=MHcvWPXN7Uc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n4bb-nBPO40&feature=youtu.be Эти три видео ролика для здравомыслящих людей. Первые два не для слабонервных.

...
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как зачем? это же мыролюбно - тамжынашилюди.
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Ну возможно они просто тупо стучали на украинских патриотов. Ведь у кацапни это в крови стучать, Сергей?
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А если без всяких возможно - об амнистии кому вообще идет речь? что вообще конкретно обсуждается?
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Зверніть увагу на те, що Зе говорить про іноземні війська, а не про російські окупаційні війська. Чому він так говорить?
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Не може. х**ло ж - дражайший калєґа, дзвонить йому не надзвониться, балакає не набалакається, скотина ! После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2711
пристайка тарабанила про потепління ...
Куди ж після цього про =москальські окупаційні війська= говорити ...
Хазяїн не дозволяють, та й воно саме так не вважає.
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Наверное потому что армия рф это и есть иностранные войска. У порохоботов всегда искаженная логика.
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там, кроме кацапских, еще какие то иностранные войска есть, зебанат, что зекретину надо так обобщать? Обтекай...
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Пам"ятаємо як йому боляче було, що про нього на Майдані ****** кричали, запитував вояків на фронті - ЗА ЩО? От він й розуміє що не треба справжнього ***** трамвувати - он у нас же нє лох, он псіхолух, а Єрмак єго международное Фсьо.
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бубочка!!начни с себя!!(любимого)ты точно под амнистию попадаеш!!как никак от четырёх повесток отпетлял!!(тебя ведь могли и убить)а то что сепары убивали!!так это как бы и ничего!!как известно ,,пуля дура" и кровь на руках не оставляет!!так что особый статус и поголовная амнистия!!(в кремле ведь наверняка тебе так и нашептывают)мерзость!! После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9966 После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2906
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И стал милостивый монарх милостиво раздавать амнистии.
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А вот у соевых зрада. Усьо пропало...
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Как у выборщика Порошенка у меня претензий к словам Зе нет. Очень надеюсь, что дела со словами не разойдутся
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как у выборщика парошенка... Это можно расценивать как клинический диагноз или как признак национальности?
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Признак национальности - украинец. А вот клинический диагноз - это избиратель Зеленского.
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ну все. как после такого заявления идти спать?
с него такой украинец как с русни славянин.
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Единственный здравый комментарий среди этого срача. Спасибо за это.
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Спасибо будет для Зе, если слова не разойдутся сделами.

Хотя, как уже заметили, тут и к словам вопросы. Какие такие иностранные войска кроме роисских там есть?
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Лахта теперь использует "выборщика Порошенко", чтобы оправдать херню, которую творит Зелемойский, которая не была подписана?
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як же зе боїться *****...кацапські війська Вова, при Пороху воювали з кацапами, при зе з якимись міфічними іноземними військами, скоро зе про громадянську війну заспіває
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Зечмолох трепло и гнида . Улыбочка при встрече с пукиным на фейсе наверняка ж будет . Посмотрим .
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БЛД , Как же надоела эта езда по ушам. Этот ублюдок и в правду думает , что срыгнет здоровым и целым отсюда?
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...стоял бы он на этом, уважуху получил бы большую с респектом....
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Какая блин амнистия?! Кому? убийцам?
Так сразу тюрьмы откройте и выпустите всех уголовников
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всё верно сказал.
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да. ты папуга, у тебя смена в 6 начинается. начинай кукарекать.
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"Закон об амнистии был проголосован в Верховной Раде Украины несколько лет назад, он просто не был подписан.
Источник: https://censor.net.ua/n3163985


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Ефір ще раз доказав тупорилість зе.А такий був шанс почву з під ніг у умовних "порохоботів" вибить.Варто було просто сказати,шо,мол,дякую шо збираєтесь 8-го для підтримки нашої країни,яку я буду представляти, у переговорах у Норм.форматі і пишаюсь цим.І всьо.А воно сцятись почало После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6137
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Алексей Арестович
16 ч. ·

- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.

Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)https://schojno.com.ua/piontkovskij-do-yuliyi-mendel-znajdit-v-arhivi-kopiyu-i-pokazhit-shefu-tse-mozhe-zminiti-hid-svitovoyi-istoriyi/?fbclid=IwAR3-*******************
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Корректировщик по Мариуполю Кирсанов он никого не убивал, он просто корректировал и не он убил 31 человека и еще 128 ранил. Кстати, где он?
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Ажіотажне "9 грудня" - останній штрих в "картинці" зе. Надалі "картинка" перестане діяти, вона вже перестає. З "відосиків" сміються навіть у перукарнях.
Ті, хто с тоїсть за зе-проєктом, припустилися однієї, але фатальної помилки - головний виконавець виявився, м'яко кажучи, занадто "артистом", щоб сприймати його всерйоз і падписані ним документи. А перебір - це програш.
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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Если нет крови на руках, то и амнистия не нужна... Зеленский что-то не договаривает...
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Не зовсім так. Якщо брали участь в бандформуваннях (а це вже є злочином), але не вчиняли тяжких злочинів, то можуть бути амністовані в індивідуальному порядку після відповідної перевірки.
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А чо? Кловун прав!
Повеситьколорадов на фонарных столбах стабличкой на груди "Путен -бох и раисся вперде!", а потом можно амнистировать.
Как гироив домбаса...
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Ясный пень. Клован будет предоставлять амнистию лунатикам после вывода войск марсиан. Вот зачем вы нам его выбрали. зетипиллы? Сидели бы вы и дальше в своем сарае, пили бы самогон , закусывали жомом….так нет. Вылезли и нагадили.
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Хто чув / читав Піхоту Мартина Бреста (Олега Болдирева) ...
А тепер є історії про Вєрочку і блазня.




Мартин Брест
16 hrs ·

#Верочка
Девять утра: клянусь, даже утренние пробки не ломают прекрасного настроения - истошные сигналы, совающиеся холодные туши машин, тёплый выхлоп и слишком жарко одетые толпы на переходах. Серое здание, центральный вход в которое последний раз открывался полгода назад, стоит на склоне одного из знаменитых киевских холмов, стоит недвижимо и тихо - только издалека слышны обязательные крики под НБУ и шелест купюр платного митинга.
На четвёртом этаже, в приемной президента Украины, за светло-коричневым столом сидит Верочка. Ну как - сидит: Верочка откинулась в кресле, положив длинные красивые ноги на стол, и лениво клацает в телефоне, покачивая ступнёй и напевая под нос «… але вііін чакає на неїїїїї…»
Верочка одета в белую футболку, любимую мужскую красную фланелевую рубашку и светло-синие джинсы, волосы распущены и локонами падают на плечи. На столе, рядом со стареньким макбуком, на белом блюдце стоит чашка кофе, и в этом же блюдце дымится сигарета.
На столе хрипит старый селектор.
Голос из селектора: Веро… Ве… чка… Мля, да шо з… кноп… нные!.. Верочка!
Верочка (неторопливо откладывает телефон, наклоняется к советскому чудовищу): Владимир Александрович, это вам не айфон, это селектор! Не тыцайте! Нажмите танге… нажмите кнопку, скажите, а потом отпустите!
Голос из селектора: Идиотизм какой-то! Верочка! Ээээ… вы не видели мой серый пиджак?
Верочка: А он что, пропал? О Господи. Это наверняка стара влада знищила, як ситуативную комнату.
Голос из селектора: Блин, ну перестаньте! Ну облажался тогда Данилюк, ну бывает… Я просто вещи складываю в Нормандию, и пиджак не могу найти. Гляньте там в шкафу, может под пальтом висит?
Верочка (вздыхает): Под «пальто», Владимир Александрович. Нет, там нет, я знаю. А чего так заранее собираетесь, вам в Париж только на понедельник же!
Голос из селектора: Да хочу пораньше уехать, до восьмого числа…
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается и выключает селектор.
Верочка: Я. На связі. Героям Слава! Дяка. І тебя тоже с праздником, товарищ полковник! Да, Адам, дорогой, да, и про аттестацию знаю, тоже охренела. Люблю тебя, не расстраивайся, родной! Понад усе! Обняла (кладёт трубку).
Голос из селектора: Это меня?
Верочка: Нет конечно, кому вы… В смысле - нет, это меня. С праздником поздравляют.
Голос из селектора: Блин, вот футболка розовая, а я её ищу… Интересно, шо она в столе делает… А шо за праздник, Верочка?
Верочка (чуть не поперхнувшись кофе): Эээээ… Ну как вам сказать… День независимости Финляндии!
Голос из селектора: Серьёзно?
Верочка (тихо): *****.
Распахивается дверь в коридор, входит Галина Третьякова, глава парламентского комитета по соцполитике и защите прав ветеранов. Галина тут же плотно закрывает за собой дверь и для надёжности подпирает её плечом.
Верочка (отпивает кофе): Здравствуйте, Галина Николаевна. Вы пиджак Владимира Александровича не видели? Серый такой. Хорошо смотрится с розовой футболкой.
Галина (переводит дух): Какой пиджак? Причём здесь пиджак? (осторожно приоткрывает дверь и выглядывает) Фуууух. Вроде нема.
Верочка (лениво): А кого боимся?
Галина: Да тут Лиза решила на приём к Президенту попасть. Высказать свои, так сказать, ценные мысли. Хорошо, шо она не читает то, что выше глаз, поэтому табличек не видит. Бегает сейчас по этажам, в двери ломится…
Верочка: Агонь! Даже в охрану звонить не буду, нехай развлекается.
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается.
Верочка: Я! На связі! Героям Слава! Ай, Яночка, привет, родная! С праздником, товарищ полковник! Понад усе! Обняла (кладёт трубку)!
Галина (подозрительно): У вас сегодня праздник какой-то, да? День Рождения?
Верочка (тихо): *****, вы серьёзно? (Вслух) Нуууу… можно и так сказать. Да, почти день рождения.
Голос из селектора: Есть! Я понял! Я нагуглил, шо за праздник!
Верочка (с интересом): Да? И какой?
Голос из селектора: Шестого декабря Колумб открыл остров Гаити! Иесссс!
Верочка: *****!
Голос из селектора: Поняли, поняли, да? Вот так вот! Вот нехрен потом меня упрекать, понятно? Я сообразил!
Верочка (обращаясь к Галине): Вот вы, Галина Николаевна, не с тех людей льготы срезать начали, вот честно вам говорю. Попомните мои слова.
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается и доливает себе ещё кофе.
Верочка: Я. На связі. Боже, як плохо слышно… Алё! Та вы шо, какие люди! James Mattis, my Dear, як я рада тебя слышать, старый ты негодяй! Thanks! Thanks! You too! Geroyam Slava! Ponad use! Obn`ala!
Галина: Тьфу, блин! Вы же «у-бэ-дэ»! Я поняла! Сегодня же «день у-бэ-дэ», да?
Голос из селектора (возмущённо): *****, а с Гаити-то что не так?
Верочка (печально): ******. Галина Николаевна, вопрос на засыпку. Как расшифровывается аббревиатура «ЗСУ»?
Галина (в смятении): Эээээ… Зенитные самоходные установки?
Верочка (падает в кресло, снова кладёт ноги на стол и подкуривает потухшую сигарету): Ой не те каналы вы смотрите, Галина, ой не те… ну да ладно, чему я удивляюсь… Кофе будете?
Галина: Кофе? Конечно…
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, делает серьёзное лицо, встает с кресла, выпрямляется всем своим стройным телом и чуть-ли не принимает строевую стойку.
Верочка: Я. Так тічно. Героям Слава. І вас зі святом, товариш генерал Армії! Ні, ні, бувших не буває, самі ж знаєте. Понад усе! Обняла...
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Donetskii partizanen

@IDemokrator

·8 ч

Коммунистический предатель Кравчук, вместе с полит туристом Саакашвили уговаривают всех с экрана говно Шустера не выходить в воскресенье на майдан. Если уж таких мамонтов откапали под это дело, значит ЗЕ действительно подпишет какой то треш и на майдане нам нужно быть.
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Парубій закликає Зеленського не боятись народу... а ти падло чому боявся ?

После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7965
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Это когда он боялся? Это фото ближе к зеленой шайке.
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темнемение это фото 15 года при мародере
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Я як відносно тих у кого нема на руках крові та ізбивав жінку на сходах підземного переходу,хто ривязав дівчину до електричного стовба в центрі міста і всі кому не лінь із руками без крові знущався над нею та як відносно тих укого руки без крові закидав камінням наших військовополоненних яких як опудал водили по вулицях міста?
І цих уродів влада нам хоче втюхнути як нівчому не винних мирних громадян?Мирні громадяни уже давним давно виїхали або в кацапію або в Україну або в інші країни тому що не хотіли війни та не хотіли мати крові на своїх руках.
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Верю!! Я ему верю!!! Но только после импичмента и трибунала всех главзебилов типа богдана, ермака, портнова янелоха ☝️☝️☝️. А Коломойского в США на хату🤔🤔🤔
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Юрий Касьянов
9 ч. ·

24 октября 1940 года Гитлер приехал в маленький французский городок Монтуар для встречи с маршалом Франции Петеном, героем Первой мировой войны, который после скоропалительного поражения Франции стал "главой государства", как он сам себя тогда называл.
Маршал со своим правительством обосновался в курортном городе Виши, в Париже хозяйничали немцы. Половина Франции была оккупирована, в плену находились 2 млн французских солдат.
При этом бОльшая часть французов не признавали нацистскую агрессию агрессией. Многие даже не заметили, что для Франции началась и уже почти закончилась Вторая мировая война. И уж точно большинство французов выступало тогда за прекращение войны любыми способами.

После разговора с Гитлером Петен обратился к нации по радио. Маршал нашёл благодарную аудиторию. Он говорил о всеобщем мире, о новой немецкой Европе, о необходимости коллаборации (сотрудничестве с оккупантами), о долге перед отечеством...
Маршал умолчал, что ради мира надо, чтобы миллионы французских солдат по-прежнему оставались в плену и использовались на каторжных работах, что другие миллионы французов должны теперь отправиться в Рейх для работы на военных предприятиях, а оставшиеся миллионы обязаны производить оружие и продукты для немцев во Франции - для того, чтобы доблестная немецкая армия убивала ещё больше англичан, украинцев, русских, белоруссов...
Маршал ничего не сказал про мобилизацию французов теперь уже на другую войну. Про предстоящее уничтожение евреев Франции. Про убийства инакомыслящих.
Маршал принёс мир французам. Остальное было неважно...
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Іноді мені навіть жаль цього хлопчика який вліз у велику політику з піаніною.
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Этого дебила с его шоблой только давить, а не слушать "шутки" гнусавым голосом
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Вова - припиняй цю безглузду кроваву бійню, як обіцяв.
А що буде потім, то вже від тебе не залежить.
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із тих всіх заяв команди зе-дебілів можна зробити один висновок - ми повинні сподіватись на те, що кацапстан не прийме цих умов запропонованих клоуном, і війна продовжиться. Теперішня влада загнала країну у таку ситуацію, що війна краща за мир, і нам просто потрібно дочекатись зміни влади на АДЕКВАТНУ і УКРАЇНСЬКУ.
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І що, навіть ти заведеш твій бойовий диван і перестанеш ховатися за купленою тобі справкою про плоскостопість та енурез та підеш до армії, для початку хоч на строкову службу?
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я розумію, що такому бойовому офіцеру, як ти - важко у це повірити... але так - заведу і піду на строкову службу, бо для мене - армія, мова і віра на хліб дуже навіть мажуться, я це відчув у 2014-му на власній шкірі. І не можу стриматися, щоб не відкрити тобі очі, ти - УЙОБОК, якщо задаєш такі питання.
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Та ви всі тут клавіатурні воєни ну шо пісець! Пиши ще!
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Хто підкаже - це знову десь в Україні "зелені чоловічки" без розпізнавальних знаків "заблудились"???
Після виведення іноземних військ і ліквідації незаконних формувань на Донбасі ми зможемо говорити про амністію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6874
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Вікіпедія говорить про інше. Забий в Гуглі: Таємний наказ про депортацію українців. Посилання чомусь не можу надати.
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амністія для російських колаборантів які підняли зброю на український народ приведе до вендетти яку поліція і сбу будуть маскувати під нещасні випадки кримінальні розборки і побуьові вбивства безнаказаність породжує свавілля і беззаконня
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На публике - вывод войск и деокупация,а за спиной общества переговоры, с лугандонами, о переименовании народной милиции в муниципальную стражу.Поменяют название 1му и 2му СЕПАРСКИМ корпусам на муниципальную стражу и все.ДЕОКУПАЦИЯ ПРОВЕДЕНА.Лихо!!!
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как жидко обосрались кучкующиеся на цензоре кремлеботы и луганско крымско донецские сидящие у кремля на отсосе ))) столько визга о Зе )))
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Дурачок, иностанные войска будут тогда в гражданской одежде, как в Приднестровье.
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Ну если вопрос стоит о "ликвидации" как таковой, то вполне вероятно да, по оставшимся не ликвидированным можно вести дискуссию..
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Ганс Христан зеАндерсен? Или кокс просто...
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