 Після виведення іноземних військ і ліквідації незаконних формувань на Донбасі ми зможемо говорити про амністію, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Зеленський зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Закон про амністію було проголосовано у Верховній Раді України кілька років тому, його просто не було підписано. Тому якщо ми побачимо після "Нормандії" (зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ у Парижі), що у нас є можливість, виводяться війська, незаконні збройні формування, якщо у нас справді буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію, амністію для людей, у яких немає на руках крові", - сказав він.
а моника манипулятор, "шутник"
поэтому и умные и требуют ТОЧНЫХ формулировок
Уявляю, як приїздить Шойгу й командує- БАНДИТЫ СТРОЙСЯ! Шагомараш! на Россию !
...
пристайка тарабанила про потепління ...
Куди ж після цього про =москальські окупаційні війська= говорити ...
Хазяїн не дозволяють, та й воно саме так не вважає.
с него такой украинец как с русни славянин.
Хотя, как уже заметили, тут и к словам вопросы. Какие такие иностранные войска кроме роисских там есть?
и полупоклон
Так сразу тюрьмы откройте и выпустите всех уголовников
Источник: https://censor.net.ua/n3163985
16 ч. ·
- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)https://schojno.com.ua/piontkovskij-do-yuliyi-mendel-znajdit-v-arhivi-kopiyu-i-pokazhit-shefu-tse-mozhe-zminiti-hid-svitovoyi-istoriyi/?fbclid=IwAR3-*******************
Ті, хто с тоїсть за зе-проєктом, припустилися однієї, але фатальної помилки - головний виконавець виявився, м'яко кажучи, занадто "артистом", щоб сприймати його всерйоз і падписані ним документи. А перебір - це програш.
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
Повеситьколорадов на фонарных столбах стабличкой на груди "Путен -бох и раисся вперде!", а потом можно амнистировать.
Как гироив домбаса...
А тепер є історії про Вєрочку і блазня.
Мартин Брест
16 hrs ·
#Верочка
Девять утра: клянусь, даже утренние пробки не ломают прекрасного настроения - истошные сигналы, совающиеся холодные туши машин, тёплый выхлоп и слишком жарко одетые толпы на переходах. Серое здание, центральный вход в которое последний раз открывался полгода назад, стоит на склоне одного из знаменитых киевских холмов, стоит недвижимо и тихо - только издалека слышны обязательные крики под НБУ и шелест купюр платного митинга.
На четвёртом этаже, в приемной президента Украины, за светло-коричневым столом сидит Верочка. Ну как - сидит: Верочка откинулась в кресле, положив длинные красивые ноги на стол, и лениво клацает в телефоне, покачивая ступнёй и напевая под нос «… але вііін чакає на неїїїїї…»
Верочка одета в белую футболку, любимую мужскую красную фланелевую рубашку и светло-синие джинсы, волосы распущены и локонами падают на плечи. На столе, рядом со стареньким макбуком, на белом блюдце стоит чашка кофе, и в этом же блюдце дымится сигарета.
На столе хрипит старый селектор.
Голос из селектора: Веро… Ве… чка… Мля, да шо з… кноп… нные!.. Верочка!
Верочка (неторопливо откладывает телефон, наклоняется к советскому чудовищу): Владимир Александрович, это вам не айфон, это селектор! Не тыцайте! Нажмите танге… нажмите кнопку, скажите, а потом отпустите!
Голос из селектора: Идиотизм какой-то! Верочка! Ээээ… вы не видели мой серый пиджак?
Верочка: А он что, пропал? О Господи. Это наверняка стара влада знищила, як ситуативную комнату.
Голос из селектора: Блин, ну перестаньте! Ну облажался тогда Данилюк, ну бывает… Я просто вещи складываю в Нормандию, и пиджак не могу найти. Гляньте там в шкафу, может под пальтом висит?
Верочка (вздыхает): Под «пальто», Владимир Александрович. Нет, там нет, я знаю. А чего так заранее собираетесь, вам в Париж только на понедельник же!
Голос из селектора: Да хочу пораньше уехать, до восьмого числа…
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается и выключает селектор.
Верочка: Я. На связі. Героям Слава! Дяка. І тебя тоже с праздником, товарищ полковник! Да, Адам, дорогой, да, и про аттестацию знаю, тоже охренела. Люблю тебя, не расстраивайся, родной! Понад усе! Обняла (кладёт трубку).
Голос из селектора: Это меня?
Верочка: Нет конечно, кому вы… В смысле - нет, это меня. С праздником поздравляют.
Голос из селектора: Блин, вот футболка розовая, а я её ищу… Интересно, шо она в столе делает… А шо за праздник, Верочка?
Верочка (чуть не поперхнувшись кофе): Эээээ… Ну как вам сказать… День независимости Финляндии!
Голос из селектора: Серьёзно?
Верочка (тихо): *****.
Распахивается дверь в коридор, входит Галина Третьякова, глава парламентского комитета по соцполитике и защите прав ветеранов. Галина тут же плотно закрывает за собой дверь и для надёжности подпирает её плечом.
Верочка (отпивает кофе): Здравствуйте, Галина Николаевна. Вы пиджак Владимира Александровича не видели? Серый такой. Хорошо смотрится с розовой футболкой.
Галина (переводит дух): Какой пиджак? Причём здесь пиджак? (осторожно приоткрывает дверь и выглядывает) Фуууух. Вроде нема.
Верочка (лениво): А кого боимся?
Галина: Да тут Лиза решила на приём к Президенту попасть. Высказать свои, так сказать, ценные мысли. Хорошо, шо она не читает то, что выше глаз, поэтому табличек не видит. Бегает сейчас по этажам, в двери ломится…
Верочка: Агонь! Даже в охрану звонить не буду, нехай развлекается.
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается.
Верочка: Я! На связі! Героям Слава! Ай, Яночка, привет, родная! С праздником, товарищ полковник! Понад усе! Обняла (кладёт трубку)!
Галина (подозрительно): У вас сегодня праздник какой-то, да? День Рождения?
Верочка (тихо): *****, вы серьёзно? (Вслух) Нуууу… можно и так сказать. Да, почти день рождения.
Голос из селектора: Есть! Я понял! Я нагуглил, шо за праздник!
Верочка (с интересом): Да? И какой?
Голос из селектора: Шестого декабря Колумб открыл остров Гаити! Иесссс!
Верочка: *****!
Голос из селектора: Поняли, поняли, да? Вот так вот! Вот нехрен потом меня упрекать, понятно? Я сообразил!
Верочка (обращаясь к Галине): Вот вы, Галина Николаевна, не с тех людей льготы срезать начали, вот честно вам говорю. Попомните мои слова.
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, улыбается и доливает себе ещё кофе.
Верочка: Я. На связі. Боже, як плохо слышно… Алё! Та вы шо, какие люди! James Mattis, my Dear, як я рада тебя слышать, старый ты негодяй! Thanks! Thanks! You too! Geroyam Slava! Ponad use! Obn`ala!
Галина: Тьфу, блин! Вы же «у-бэ-дэ»! Я поняла! Сегодня же «день у-бэ-дэ», да?
Голос из селектора (возмущённо): *****, а с Гаити-то что не так?
Верочка (печально): ******. Галина Николаевна, вопрос на засыпку. Как расшифровывается аббревиатура «ЗСУ»?
Галина (в смятении): Эээээ… Зенитные самоходные установки?
Верочка (падает в кресло, снова кладёт ноги на стол и подкуривает потухшую сигарету): Ой не те каналы вы смотрите, Галина, ой не те… ну да ладно, чему я удивляюсь… Кофе будете?
Галина: Кофе? Конечно…
Звонит Верочкин телефон, она берёт трубку в руки, делает серьёзное лицо, встает с кресла, выпрямляется всем своим стройным телом и чуть-ли не принимает строевую стойку.
Верочка: Я. Так тічно. Героям Слава. І вас зі святом, товариш генерал Армії! Ні, ні, бувших не буває, самі ж знаєте. Понад усе! Обняла...
Donetskii partizanen
@IDemokrator
·8 ч
Коммунистический предатель Кравчук, вместе с полит туристом Саакашвили уговаривают всех с экрана говно Шустера не выходить в воскресенье на майдан. Если уж таких мамонтов откапали под это дело, значит ЗЕ действительно подпишет какой то треш и на майдане нам нужно быть.
І цих уродів влада нам хоче втюхнути як нівчому не винних мирних громадян?Мирні громадяни уже давним давно виїхали або в кацапію або в Україну або в інші країни тому що не хотіли війни та не хотіли мати крові на своїх руках.
9 ч. ·
24 октября 1940 года Гитлер приехал в маленький французский городок Монтуар для встречи с маршалом Франции Петеном, героем Первой мировой войны, который после скоропалительного поражения Франции стал "главой государства", как он сам себя тогда называл.
Маршал со своим правительством обосновался в курортном городе Виши, в Париже хозяйничали немцы. Половина Франции была оккупирована, в плену находились 2 млн французских солдат.
При этом бОльшая часть французов не признавали нацистскую агрессию агрессией. Многие даже не заметили, что для Франции началась и уже почти закончилась Вторая мировая война. И уж точно большинство французов выступало тогда за прекращение войны любыми способами.
После разговора с Гитлером Петен обратился к нации по радио. Маршал нашёл благодарную аудиторию. Он говорил о всеобщем мире, о новой немецкой Европе, о необходимости коллаборации (сотрудничестве с оккупантами), о долге перед отечеством...
Маршал умолчал, что ради мира надо, чтобы миллионы французских солдат по-прежнему оставались в плену и использовались на каторжных работах, что другие миллионы французов должны теперь отправиться в Рейх для работы на военных предприятиях, а оставшиеся миллионы обязаны производить оружие и продукты для немцев во Франции - для того, чтобы доблестная немецкая армия убивала ещё больше англичан, украинцев, русских, белоруссов...
Маршал ничего не сказал про мобилизацию французов теперь уже на другую войну. Про предстоящее уничтожение евреев Франции. Про убийства инакомыслящих.
Маршал принёс мир французам. Остальное было неважно...
А що буде потім, то вже від тебе не залежить.