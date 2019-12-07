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 Політика України
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Все про:Вакарчук (153) перемовини (1422) нормандська четвірка (763)

 "Я в цьому готовий стояти поруч із ним", - Вакарчук підтримав бажання Зеленського "відстояти мир на українських умовах" на переговорах у Парижі

Лідер партії "Голос", народний депутат від однойменної фракції Святослав Вакарчук закликав не політизувати процес "Нормандії" і запевнив у підтримці президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Сьогодні наше завдання - не політизувати процес "Нормандії", а ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах. Я в цьому готовий стояти поруч із ним. І весь український народ готовий стояти поруч із ним", - сказав Вакарчук.

За його словами, українці зрозуміють лише ту позицію, яка дійсно відповідатиме інтересам України.

Він підкреслив, що насамперед необхідно припинити стрілянину, потім обмінятися заручниками. "І лише після цього - початок розмов щодо будь-яких політичних пунктів".

"Все інше - пастка для України, з якої буде дуже складно вийти. І ось це змусить людей виходити вже на протест", - підсумував політик.

Читайте також: На саміті "нормандської четвірки" передбачено двосторонні зустрічі всіх учасників, - Зеленський про зустріч із Путіним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163984
 
   
 Топ коментарі
 
Спочатку стояти з ним, а потім сидіти з ним🐸
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Ну а что вы хотели услышать от Вакарчука который выступает для кацапских олигархов в Монако итд ? "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 2636
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СлавІк, альо ! Ти за весь народ не розписуйся. Можеш їхать зі своїм зе-чучалом в Париж і не вертатися, підтримувач.

Так уже ж =стрєлять пєрєсталі=, шо, забув ? Навіть українські війська відвели в кількох місцях і бадьоро відрапортували, =что всьо харашо=, =патєплєніє с масквой=, а загибель наших військових - то так ... Мостик сепаратюгам побудували, на якому поначіплювані москальські шмати.

А чого ж ти не заїкаєшся про виведення москальських військ, відновлення українського контролю над кордоном, роззброєння орків ?
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І не вмішувати газ в політику !
Цього батога, який хлистав державу вже вихватили з рук хутіна, а зелені знову вкладають.
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Слава так усердно играет полезного идиота,что думаешь ,как можно быть таким лохом?
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Фашист - фюрер кацапов ...уйло - хочет, что бы все эти его продажные холуи янычары бандиты - боевики, террористы у которых руки по локти в украинской крови принимали участие в выборах и в переговорах на равных с новой даже трудно сказать что проукраинской властью? "Слуг" непонятно какого народа непохоже что Украинского. Видно что он- идиот этот фюрер -)(уйло, и ему съехавшему с катушек фашисту надо подсказать что он забыл что надо делать с бандитами -боевиками,террористами. Вот что ранее сказал этот кровавый маньяк - Путлин что не одна в мире законная власть не станет вести официальных переговоров с матёрыми боевиками - террористами, а просто беспощадно но справедливо уничтожит их. Дословно -вы уж меня извините, если в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. какие там переговоры с бандитами боевиками на равных, всё вопрос закрыт окончательно. Видно надо и нам тоже не задумываясь мочить и топить в сортире - параше кровавых кацапов - оккупантов с паРаши и их холуёв местных бандитов -боевиков террористов - фашистов, ну как в точности предлагает кацапский фюрер - фашист )(уйло.....А если получится то притопить в говне вместе с ними и этого самого главного палача - террориста ...уйла -путлина. Или надо поползать на коленях перед этой сворой лютых врагов Украины и их кровавым главарём Путлиым как этого хочет продажный ...резидент -ЗЕбил капиулянт..
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Та в тому і біда України що всі хочуть тільки стояти біля когось і нічого не робити,получиться значить стоячий герой а ні то я тут нідочого.
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Вакарчук! Ты как и Зеля со своими миллионными гонорарами и накопленным баблом не можешь понять простого украинского человека, пенсионера с пенсией 3400, преподавателя, молодого врача получающих 5-6 тысяч в месяц. Ты со своими миллионами можешь становиться в позу и требовать "стоять до конца, построим стену, никакого снисхождения сепаратистам и т д" Да пошел ты. А ведь и того что есть может не быть. Экономика падает. Остановились металлургические заводы Днепра и Каменского. А это уже финиш.
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Вакарчук, если что, ты как и Зеля сдрыснешь за границу и будешь жить припеваючи. А мы здесь в разоренной Украине останемся
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Позиция Вакарчука - это принципиальная позиция: отстаивать интересы Украины, народов Украины, а не личные, шкурные, как это "совершенствует" день ото дня Порошенко и К, прикрываясь злостью войовничого патриотизма. И Цензор.НЕТ не следовало быть трибуной и ботосливом для этого.
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Зеленскому удалось немыслимое! Объединить Порошенко и Тимошенко! Эти два политических трупа сошлись напоследок в попытке остановить неизбежное - мир и процветание для Украины. На а Славика удалось переубедить прямо в прямом эфире и этот слабак поменял мнение на 180градусоа.
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ЮВТ вчера не явилась на эфир,чтобы не быть опплёванной всем народом.Батькивщина стала сиамским близнецом ПЕС в Раде.Голосуют в унисон и волокитят принятие законов наперегонки.
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Я буду молиться за успех Украины в переговорах.Отрицательный результат .-тоже в нашу пользу.Он позволит США усилить санкции и поддержку Украины летальным оружием.Можно будет договариваться с США о размещении в тылу Украины войск ПВО США и другого.
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Ці хлопцчики, на п'ятому десятку, чи дуже наївні, чи гарні актори. Що Нелох, що Славко
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Последнее доказывается украинским развитием в течении 29 лет
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Як співак Вакарчук - так. А як політик - він таке саме зелене лайно, як і Вофка , лише в іншій обгортці
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Цьому паскуднику до Зеленського - як рачки до неба.

Колись зайшла мова про вакарчука. Запитую колег - а хто знає хоч одну його пісню? Ніхто так нічого і не пригадав. А "95 Квартал" знають всі.
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Ой а еще Лига смеха. Извините, отключаюсь, непроизвольное семяизвержение
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як співак він навіть не звернувся до логопеда з своїми дефектами.
голосу у нього нема, циганчата мають кращі вокальні дані
а як автор композицій та сценічних образів- він кондовий плагіатор
спробуйте прозріти
А от як політик... подивіться, що воно пороло зі сцени Майдану, як говнюковича виганяли. та і "курси сороса"- без коментарів.
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Во вторник Вакарчук подписал " красные линии" для Зеленского,в пятницу призвал поддержать президента.Получается во вторник Славко в оппозиции а в пятницу с властью?......понедельник ????....
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как говорилось в фильме-он такой доверчивый
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Лучший способ окончить войну - проиграть ее.
Не понимаю. Как сложилось так, что какие-то клоуны, рок-музыканты и прочие соплежуи от шоу-бизнеса принимают решение за нас - что и как заканчивать?
То же самое, если откровенный ******** станет рассказывать, как детей рожать и воспитывать.
Послужи, повоюй. Сделай так, чтобы люди тебя запомнили не только как "мила, вставай" и "майже весна".
Був такий - Василь Сліпак. Оперний співак з світовим іменем. Загиб на війні. Герой.
Є в нашій шоу-культурі такий - Сергій Притула. Волонтер і боєць. Ну, не герой поки, але людина, якій можна потиснути руку і подякувати за багато що.
А хто такі - Вакарчук та зеленський?
Чому якісь співці ротом та клоуни вирішують за нас, коли і як нам закінчувати цю війну?
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мир наступит только когда кацапофашисские твари уберут свои войска на свою территорию.
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Вакарчук адекват. Петисосы полный отстой.
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