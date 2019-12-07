 "Я в цьому готовий стояти поруч із ним", - Вакарчук підтримав бажання Зеленського "відстояти мир на українських умовах" на переговорах у Парижі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
"Сьогодні наше завдання - не політизувати процес "Нормандії", а ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах. Я в цьому готовий стояти поруч із ним. І весь український народ готовий стояти поруч із ним", - сказав Вакарчук.
За його словами, українці зрозуміють лише ту позицію, яка дійсно відповідатиме інтересам України.
Він підкреслив, що насамперед необхідно припинити стрілянину, потім обмінятися заручниками. "І лише після цього - початок розмов щодо будь-яких політичних пунктів".
"Все інше - пастка для України, з якої буде дуже складно вийти. І ось це змусить людей виходити вже на протест", - підсумував політик.
Цього батога, який хлистав державу вже вихватили з рук хутіна, а зелені знову вкладають.
Колись зайшла мова про вакарчука. Запитую колег - а хто знає хоч одну його пісню? Ніхто так нічого і не пригадав. А "95 Квартал" знають всі.
голосу у нього нема, циганчата мають кращі вокальні дані
а як автор композицій та сценічних образів- він кондовий плагіатор
спробуйте прозріти
А от як політик... подивіться, що воно пороло зі сцени Майдану, як говнюковича виганяли. та і "курси сороса"- без коментарів.
Не понимаю. Как сложилось так, что какие-то клоуны, рок-музыканты и прочие соплежуи от шоу-бизнеса принимают решение за нас - что и как заканчивать?
То же самое, если откровенный ******** станет рассказывать, как детей рожать и воспитывать.
Послужи, повоюй. Сделай так, чтобы люди тебя запомнили не только как "мила, вставай" и "майже весна".
Був такий - Василь Сліпак. Оперний співак з світовим іменем. Загиб на війні. Герой.
Є в нашій шоу-культурі такий - Сергій Притула. Волонтер і боєць. Ну, не герой поки, але людина, якій можна потиснути руку і подякувати за багато що.
А хто такі - Вакарчук та зеленський?
Чому якісь співці ротом та клоуни вирішують за нас, коли і як нам закінчувати цю війну?
Реальне
обличчя Вакарчука
https://www.youtube.com/watch?v=Dyth_vQWCfg&lc=z13fwdlqmwurfvi1p23ozlgomkq4jv51i
https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr