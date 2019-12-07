 Продовження закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Президент України сказав, що готовий вносити зміни до Конституції України, але лише в рамках децентралізації, і "зовсім не боїться" повторення ситуації 2015 року, коли після голосування в першому читанні за законопроєкт тодішнього президента Петра Порошенка про зміни до Конституції в частині децентралізації почалися зіткнення біля Ради і загинули чотири співробітники Нацгвардії.
Зеленський також нагадав, що так званий закон про "особливий статус" ОРДЛО є і діє до 31 грудня. "Чи продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Раді, це можна лише після повернення з "Нормандії". Якщо ми побачимо, що є якісь важливі кроки назустріч один одному, то справді ми будемо говорити про цей закон", - зазначив він.
Не секрет, что Берлин терпимо относился к господину Путину, закрывая глаза на его проделки всевозможным формулами. Но убийство в центре немецкой столицы - это уже слишком! Репутация Путина обрушилась буквально за несколько дней, и это накануне его визита. Это самая значительная внешнеполитическая катастрофа в этом году. Всхлипывания Марии Захаровой и блеяние старой лошади Лаврова тут уже не помогут.
На снимке вырезка из газеты "Бильд". Убийца слева.
Президент Зеленский, украинцы Италии с тобой!
Да, пока не переведутся гниды ******* , мы в Украину не вернёмся. Нам ваш приспособленческий менталитет чужд и противен!
Он не сопоставим с демократией!
Но нет! Я здесь 20 лет. Я не смогу жить среди вашего менталитета. Вы, в основном соевые, хамы! Матершиники, Подкупные, для вас истина - пустяк. Вы за копеёки продаёте Родину.
Вы обзываете друг друга и ЖЕНЩИН. Что недопустимо в нормальном мире. Вы лезете в чужие жизни и смеете указывать, что кому делать.
А мне, прожившей здесь годы, это противно. У вас ни менталитета, ни воспитания, ни культуры, ни манер, ни порядочности.
И да, именно соешобла виновата в том, что я не вернусь.
Скажи "паляниця", чмо кацапское
Уже скоро
у кого что болит.... не волнуйся, я никому не скажу...
(мысли по поводу)
На ум, увы, сплошной приходит мат:
Шо ж тебя тянет так, ***, в тот формат?
Ты, не видал Нормандии простор
Или с друзями, просто, вышел спор?
Мол, креативный, молодой, «нелох»,
Не так шоб целый, скажем - «полубог».
Вписаться за страну - о'кей, не в лом.
И шо ж … такой не справится с ******?
Ежу понятно: шансы не равны.
Тебя узрев, пуйло нассыт в штаны,
Отдаст нам чего нет и то, шо есть:
Донбасс, Крымнаш, богатства, совесть, честь …
Он будет ползать, ноги целовать,
Ты ж, с роста высоты, в него плевать.
И мир поймет, вдруг, что ***** - мудак …
Иль что-то, в изложении, не так ?..
Да, он, по факту, старый импотент:
Тут ботокс выпер, там вставляли стент,
По виду, как и в отрочестве - моль,
Но! И для ИГРОКОВ - большой мозоль.
Для разума, сравним он тока с дном:
***** - пол пот и гитлер: два в одном.
И эту гидру, не срубить сплеча.
как гитлера - давить, лишь сообча …
Но! Может, есть секретный, смелый план:
На стул ***** ты распылишь уран
Или проникнешь в номер, тайно, в ночь
И ботулотоксин добавишь в scotch,
Намажешь ему на руку Ви-Экс,
Булавками творожный сдобришь кекс,
Ну, на крайняк, с ноги зацелишь в нос …
Шоб здох, скотина. И решен вопрос.
Тада, канеша и базар другой !
Мы извинимся все наперебой.
Зе будем славить до скончанья дней …
Пока ж, увы, другое нам видней.
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а ты-"я пАэт, зАвусь задрот, от меня вам бутерброТ"
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
СУБОТА 07 ГРУДНЯ
Ганущин кличе усіх на Майдан
Сьогодні, 5 грудня, відбулося позачергове засідання сесії Львівської обласної ради. Депутати підтримали звернення до влади, аби не допустити капітуляції. Голова ради Олександр Ганущин закликав депутатів 8 грудня зібратися на Майдані у Києві, інформує Гал-інфо.
«8 грудня, о 13:00, на Майдані відбудеться віче на яке запрошені усі українці, державницькі політичні сили та громадські організації. Ми проголосували за це у своїй заяві.
Даю доручення апарату обдзвонити керівництво фракцій і усіх депутатів, щодо організованого виїзду представників депутатського корпусу Львівської облради на вказаний захід у Києві, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну», - сказав Олександр Ганущин.
Порошенко ?
Ні.
Ганущин(голова обласної ради) -креатура Дубневича.