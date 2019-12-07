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 Політика України
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Все про:Зеленський (3807) місцеве самоврядування (56) децентралізація (262)

 Продовження закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей вирішуватиметься залежно від підсумків зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня, а зміни до Конституції України можливі лише в межах децентралізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Президент України сказав, що готовий вносити зміни до Конституції України, але лише в рамках децентралізації, і "зовсім не боїться" повторення ситуації 2015 року, коли після голосування в першому читанні за законопроєкт тодішнього президента Петра Порошенка про зміни до Конституції в частині децентралізації почалися зіткнення біля Ради і загинули чотири співробітники Нацгвардії.

Зеленський також нагадав, що так званий закон про "особливий статус" ОРДЛО є і діє до 31 грудня. "Чи продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Раді, це можна лише після повернення з "Нормандії". Якщо ми побачимо, що є якісь важливі кроки назустріч один одному, то справді ми будемо говорити про цей закон", - зазначив він.

Читайте також: Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163983
 
 
 Топ коментарі
 
этот дебил никак не может выучить название закона? какой нахрен "особый статус"?
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В скромной одежке, плаксливые глаза, образ перепуганного ботана!!! В таком виде хорошо милостыню просить, а не в президенты лезть! Любят у нас юродивых!!!
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правильно, вам, зебилам, намного милее расея и фуйло с его менталитетом Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3736
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п.с. В Германии разгорается нешуточный скандал из-за убийства грузинского беженца. Немецкая пресса выходит с большими заголовками на первых полосах "Путинские киллеры действуют в центре Берлина". Министерство иностранных дел заявило, что суверенитету Германии нанесён урон. Из Берлина высланы двое российских дипломатов, но это только начало.

Не секрет, что Берлин терпимо относился к господину Путину, закрывая глаза на его проделки всевозможным формулами. Но убийство в центре немецкой столицы - это уже слишком! Репутация Путина обрушилась буквально за несколько дней, и это накануне его визита. Это самая значительная внешнеполитическая катастрофа в этом году. Всхлипывания Марии Захаровой и блеяние старой лошади Лаврова тут уже не помогут.
На снимке вырезка из газеты "Бильд". Убийца слева.

Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5913


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Президент Зеленский, украинцы Италии с тобой!
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В США проживают 20 млн итальянцев. Это называется *диаспора*.
Да, пока не переведутся гниды ******* , мы в Украину не вернёмся. Нам ваш приспособленческий менталитет чужд и противен!
Он не сопоставим с демократией!
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Ви не повернетеся у всіх можливих випадках. Це ви самі говорили і весь форум це читав. Тому у себе на Італії обирайте свого президента.
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Не так. Я не вернусь, да. Потому что очень - очень можно было бы вернуться, заработав ит. пенсию, с которой было бы прелестно жить в Украине.
Но нет! Я здесь 20 лет. Я не смогу жить среди вашего менталитета. Вы, в основном соевые, хамы! Матершиники, Подкупные, для вас истина - пустяк. Вы за копеёки продаёте Родину.
Вы обзываете друг друга и ЖЕНЩИН. Что недопустимо в нормальном мире. Вы лезете в чужие жизни и смеете указывать, что кому делать.
А мне, прожившей здесь годы, это противно. У вас ни менталитета, ни воспитания, ни культуры, ни манер, ни порядочности.
И да, именно соешобла виновата в том, что я не вернусь.
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Говно, то что тьі "не вернешься" - для Украиньі трагедия?
Скажи "паляниця", чмо кацапское
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правильно, вам, зебилам, намного милее расея и фуйло с его менталитетом Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3736
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Зе робить вигляд, що ще не написаний документ за результатами цієї зустрічі.
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этот дебил никак не может выучить название закона? какой нахрен "особый статус"?
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Особы статус Галичины, особый статус Бессарабии, особый статус Буковины и т.д.
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они и не вытягягивались... - ванька за маньку, манька за степку, степка за ваньку - круг замкнулся.
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Больше визга и истерики мацкалик ! Твоя новаросция закрывется !
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то есть подтверждаешь чт о не толь ко пуйло имеет тебя но и петя))
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молодец что ты подтвердил свою петушиную родословную) свободен
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да хватит уже подтверждать шо ты отродье петушиное) я верю)
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так это у тебя в сообщениях сплошные жопы сосания и гей-порно а не у меня
у кого что болит.... не волнуйся, я никому не скажу...
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Да он сам всем рассказывает. Я думал, что он только мне поплакаться о своём больном решил, а он тупо всем форумчанам рассказывает?😂
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В скромной одежке, плаксливые глаза, образ перепуганного ботана!!! В таком виде хорошо милостыню просить, а не в президенты лезть! Любят у нас юродивых!!!
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Оно типо с 0 приехало а над его головой свистели пули в часовом яру
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порохоскот лучше быть в скромной одежке чем как соевый мародер в дырявых носках в стоптаных макасинах в помятом пиджаке и посланным таксистом нах
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Потом риторические вопросы-почему Бабий Яр, почему Освенцим и газовые камеры...Непонятно???
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а оно еще 73 ??? вроде уже 51, а к НГ останется максимум 20. это та субстанция, которая всегда под столом на кухне. ну и пусть там сидит. вылезло при Порохе, попустили, не до них было-издержки демократии.
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СМмешное бальное 8% ное которое в своих шизофантазиях победило путина и на марше на мацкву !) ))
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For мат Normand
(мысли по поводу)


На ум, увы, сплошной приходит мат:
Шо ж тебя тянет так, ***, в тот формат?
Ты, не видал Нормандии простор
Или с друзями, просто, вышел спор?



Мол, креативный, молодой, «нелох»,
Не так шоб целый, скажем - «полубог».
Вписаться за страну - о'кей, не в лом.
И шо ж … такой не справится с ******?



Ежу понятно: шансы не равны.
Тебя узрев, пуйло нассыт в штаны,
Отдаст нам чего нет и то, шо есть:
Донбасс, Крымнаш, богатства, совесть, честь …



Он будет ползать, ноги целовать,
Ты ж, с роста высоты, в него плевать.
И мир поймет, вдруг, что ***** - мудак …
Иль что-то, в изложении, не так ?..



Да, он, по факту, старый импотент:
Тут ботокс выпер, там вставляли стент,
По виду, как и в отрочестве - моль,
Но! И для ИГРОКОВ - большой мозоль.



Для разума, сравним он тока с дном:
***** - пол пот и гитлер: два в одном.
И эту гидру, не срубить сплеча.
как гитлера - давить, лишь сообча …



Но! Может, есть секретный, смелый план:
На стул ***** ты распылишь уран
Или проникнешь в номер, тайно, в ночь
И ботулотоксин добавишь в scotch,



Намажешь ему на руку Ви-Экс,
Булавками творожный сдобришь кекс,
Ну, на крайняк, с ноги зацелишь в нос …
Шоб здох, скотина. И решен вопрос.



Тада, канеша и базар другой !
Мы извинимся все наперебой.
Зе будем славить до скончанья дней …
Пока ж, увы, другое нам видней.


.
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Да уж! Ваша лишнехромосомность и умственная отсталость реально высвечивают ваше кацапское нутро!!! Хапните то, что в вашем словоблудстве и в стойло!
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Острый, ты у себя на родине языком москалям жопы бреешь?
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тут классика-я поэт зовусь Незнайка, от меня вам балалайка.
а ты-"я пАэт, зАвусь задрот, от меня вам бутерброТ"
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это ты прохрюкало, что то заранее заученное? к чему оно здесь, дурилка? и лучше заучи написание "в не зависимости")))-"внe зaвиcимocти". запомни лошье тупое.
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Последняя фраза палит происхождение данного отрока.)))) Это или раша или юго-восток.))) 1 млн. %
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Особый статус Донбасса - это федерализация - развал - захват Россией. Это план Путина! Особый статус нельзя допустить!
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Россия под особым статусом подразумевает автономию Донбасса! Во первых дав эту автономию потому это будет трактоваться, как независимость Донбасса Россией и она его в любой момент сможет, как Крым аннексировать! Во вторых Особый Статус - это федерализация де-юре! По плану Путина, он хочет разделить Украину на части и по кускам сожрать! То бишь потом в других регионах его марионетки, как Кернес в Харькове захочет также и он уже даже собирал летом всех мэров городов и они так и говорили, что каждый хочет больше власти на местах. И такие, как Труханов в Одессе захочет и по всей стране. А что говорить про Закарпатье и Венгров, которые там уже флаги Венгрии развешали и только ждут захвата. С Особого статуса по плану Путина начнется развал Украины! Этого нельзя допустить!
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я Зеленскому не верю! сначала верил, но сейчас чувство подсказывает, что он врет искусно мастерски и говорит людям то, что они вроде хотят слышать, а делает, что то другое. Все его ватное окружение, мафия, олигархи, беглые коллаборанты возвращаются, Беня говорит готов продать Украину, Хорошковский, который был СБУшник и говорят он создатель 95 квартала и он убежал в Москву, а сейчас СХЕМЫ сняли, как он к Зеленскому ездит, Портновы, Шарии,и Богдан, который был АП Януковича, встреча Зеленского в США с Семом Кислиным, который связан с Солнцевской мафией, Ермак - агент России представляет интересы Украины от Зеленскго, и еще море всего, что собирает пазл в картину, что Зеленский связан и со спецслужбами вражескими и с мафией русской! Он пытается аккуратно сдать Украину, чтобы Украинцы ничего и не поняли и действует аккуратно и без лишних движений, чтобы народ и не понял нихера, а когда поймет, чтобы поздно уже было и земля продана России и Украина в империи. Каналов сепарских 5 лет войны расплодилось - эти 112, зик, ньюзван и так далее - этих Ахметова каналы еще помимо Медведчуковских и Бенины и Мураева и Пинчука и они с утра до ночи промывают мозги, как выгодно врагу - Путину! Мафию нужно уничтожить в Украине или будет только хуже все!!! Мафия связана с русской мафией и со спецслужбами России и олигархами России, которые в русской мафии. Леонид Ройтман много рассказал про всю систему, что мафия управляет властью и спецслужбы подчиняются мафии и он был член солнцевской группировки и ему и СБУшники подчинялись, и он рассказывал, как они своих бандюков из охранных фирм переодели в форму - это подразделение Титан и оно полностью подчинялось мафии и занималось охраной мафии и перевозками и т.п. Мафия подчинила всю Украину! С этим нужно делать что то! Власть, Полиция, СБУ, и т.д. Это все под мафией! Украинский народ должен честных людей во власть поставить и уничтожить всю мафию! Убрать мафию со всех структур! ПРо всех есть море информации, только им ничего нельзя сделать потому что они все контролируют! Нужна власть не связанная с мафией и тогда нужно начать выжигать напалмом мафию и арестовывать всех и все забирать у них, что они рейдерили за время их власти.
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только кто даст власть несвязанную с мафией поставить
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особый статус даунбаса должен заключаться в том, что даунбасовцы сначала в течение 20 лет должны смывать свой позор предательства кровью...
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а чем отличаются заложники Норд -Оста от заложников даунбаса?кгбист последователен всегда.
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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Никаких особых статусов! Хватит играть с огнём!
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Причоту тут нормандська четвірка,брехло зелене.Особливий статус від України требують країни ЕС а не ***** із сепаратистами,які замість тог щоб допомогти Україні повернути її територію намагаються федералізувати країну.
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Шоколадный Шатун раскачивает лодку, а орало, когда выходили при нем на Майдан, вы рука Кремля, а сам выводит людей на 8 на Майдан. Смотрел его на программе, повадки и стиль выступления совпадают с некоторым фигурантом конца войны, который покончил с собой. Только и может ставить палки в колеса, на другое, с Танькой Автоматчицей, НЕ СПОСОБЕН, Федмаршал ХЕ......... в.
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коли Влада беззуба ,нївна,недосвіччена і допускає РЕВАНШ КОЛИШНІХ :

СУБОТА 07 ГРУДНЯ

Ганущин кличе усіх на Майдан


Сьогодні, 5 грудня, відбулося позачергове засідання сесії Львівської обласної ради. Депутати підтримали звернення до влади, аби не допустити капітуляції. Голова ради Олександр Ганущин закликав депутатів 8 грудня зібратися на Майдані у Києві, інформує Гал-інфо.
Продовження закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7476
«8 грудня, о 13:00, на Майдані відбудеться віче на яке запрошені усі українці, державницькі політичні сили та громадські організації. Ми проголосували за це у своїй заяві.
Даю доручення апарату обдзвонити керівництво фракцій і усіх депутатів, щодо організованого виїзду представників депутатського корпусу Львівської облради на вказаний захід у Києві, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну», - сказав Олександр Ганущин.

Порошенко ?
Ні.
Ганущин(голова обласної ради) -креатура Дубневича.
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