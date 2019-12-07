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 Політика України, За кордоном
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Все про:асоціація (276) Єврокомісія (304) Європарламент (441) Макалістер (4)

 Україна залишається головним пріоритетом для Європарламенту та Єврокомісії, - Макалістер

Голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер запевнив, що Україна залишиться головним пріоритетом Європейського парламенту.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна залишиться головним пріоритетом для Європейського парламенту та Європейської комісії, принаймні на цей термін його існування", - сказав Макалістер, додавши, що "немає жодної іншої країни за межами Європейського Союзу, з якою ми мали б таку тісну співпрацю".

За його словами, стабільна Україна в інтересах Євросоюзу.

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"Що стосується поточних переговорів, пов’язаних із Угодою про асоціацію, то надзвичайно важливе удосконалення координації діяльності в напрямку її виконання і запровадження, і підйом її на нові вищі рівні. Бо політика Брюсселю сформульована досить просто: наблизити Україну якомога ближче до Європейського Союзу", - сказав Макалістер.

Він додав, що в Європарламенті готові допомагати уряду і парламенту України в цій роботі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163982
 
   
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И поэтому дали провести два потока газапровода?
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чем больше они от ето мямлят - тем больше я понимаю, шо Украине свое делать.
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ЕС не заінтересовані в Україні як державі а тим більше її інтеграції в ЕС так як їм потрібна буферна зона міх ЕС та кацапією так і кацапам буферна зона між ними та НАТОвськими країнами.Так що не треба себе дурити що ми станемо частиною ЕС чи,як показали події на сході Украини,частиною кацапії.
Якщо ми самі не виберемося із цього лайна то будемо буфером навіки.
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А говорили 6 лет назад, что 3 тысячи евро зарплата средняя будет
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