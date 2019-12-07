 Україна залишається головним пріоритетом для Європарламенту та Єврокомісії, - Макалістер

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна залишиться головним пріоритетом для Європейського парламенту та Європейської комісії, принаймні на цей термін його існування", - сказав Макалістер, додавши, що "немає жодної іншої країни за межами Європейського Союзу, з якою ми мали б таку тісну співпрацю".

За його словами, стабільна Україна в інтересах Євросоюзу.

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"Що стосується поточних переговорів, пов’язаних із Угодою про асоціацію, то надзвичайно важливе удосконалення координації діяльності в напрямку її виконання і запровадження, і підйом її на нові вищі рівні. Бо політика Брюсселю сформульована досить просто: наблизити Україну якомога ближче до Європейського Союзу", - сказав Макалістер.

Він додав, що в Європарламенті готові допомагати уряду і парламенту України в цій роботі.

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