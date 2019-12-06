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 Політика України
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Все про:кордон (1359) контроль (93) Зеленко (45)

 У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона має свій, "інший план" передачі їй контролю над кордоном із РФ на Донбасі, але поки він вирішив не вдаватися в подробиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я точно говоритиму про кордон. У нас, скажу вам чесно, інший план щодо кордону, яким чином це передається, як і коли Україна контролює свій кордон із Російською Федерацією", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи хоче українська сторона змінити, принаймні, в цій частині мінські угоди, президент сказав: "Чесно кажучи, не готовий зараз вам відповідати так на це запитання".

"Тому що це може вплинути зараз просто на можливість... хтось може зірвати просто зустріч у "нормандському форматі". Я не готовий зараз ризикувати можливістю цієї важливої ​​для України зустрічі", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163981
 
   
 Топ коментарі
 
Другой план Зе:
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.
У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3845
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Это только у меня слово "план" в исполнении этого клована вызывает смутные ассоциации, не ??? У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7383

У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9583
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угу
совместный контроль украинской границы - вот это план. уже слили в сеть
точно такой же совместный как совместное патрулирование территории. наши и вжопулченцы в одном патруле. ага...
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угу
совместный контроль украинской границы - вот это план. уже слили в сеть
точно такой же совместный как совместное патрулирование территории. наши и вжопулченцы в одном патруле. ага...
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хотя там должны быть миротворцы ООН -и никто более...но ОРДЛО тупо пихают нам "сваих" миратворцев...и Зе-явно ведётся...
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А я звернув увагу на те, як Зєлєнскій, наче мантру роаторює:"з Зустріч у Нормандському форматі потрібна Україні!!!" Україні, Карл! Насправді вона потрібна виключно Зєлєнскому і пуцину. Пуцину-щоб прийняти карюпітвляцію від Зєлєнского. Зєлєнскому у - не відомо, навіщо. Швидше за все, він сам не знає, нащо воно цомау, просто Єрмак з Богданом переконали, що треба. От кому ця зустріч точно не потрібна, то це Україні.
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Вы бы послушали,что говорили 2 президента на "Св.сл." А вы толкаете свои влажные идеи.
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А на 2 президентов и на их слова, вы не обратили внимание?
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а я знаю какой, и он может сработать.
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российские пограничники на границе с Польшей, Словакией, Венгрикй и Румынией ?
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продажа туров на украинско-китайскую границу.......
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а какая раздница какая власть, лично я разрешения президента на исполнение гражданского долга спрашивать не буду.
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и да, у него 600 штук копирайтеров под хвостом, клоуны - страшные люди.
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У меня тоже есть план по контролю за границей.
Но я его не напишу, потому что моментально отправлюсь в бан.
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Правильно, Зе. Это не то , как запэдрот - лозунги, обiцянки й брэхня!
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От такі глядачі сьогодні були на Шоу Шустера.
Точніше 87%.
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специально отобранные, прошедшие проверку в ОП(Г) зе
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Тобто, Ленка Італенка ще не знає що це за план, але вже його підтримує.
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я думаю если ее будут насиловать сторонники вазелина она и тут будет орать "я поддерживаю вас!"
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Не знаю як лєнка, а от Гей Тод буде задоволений.
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чего пристало, пугало. Тебе ясно сказано - ты мне противен, и общаться с тобой гидко! отвянь, вонючий бобик.
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bbc 571aa7ab, негайно припини істерику, бо твої пацієнти закидають тебе качками.
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Угу...Зельц- человек действия😂 Сказал- сделал. Утром деньги-вечером стулья.
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Зебіл її покликав, і вона вже повертається в Україну. Капець українській медицині.
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Другой план Зе:
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.

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план Б, - это зеленски жидко дриснет себе в штаны!
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И судя по всему этот план хороший...и чувачОк его уже покурил...
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завтра всем в Церковь, молиться за Украину.
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да-Саакашвили-тут верно сказал-всей громадой в Церковь...поддержу... У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9121
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я вижу ты шаришь. а свечку за упокой пока живому ставить нужно к какой иконе?
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Недомерок легализует НВФ...они и будут патрулировать.
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Головне щоб от цього плана клоуна не торкнуло і не почав знову по фонтанам гасать!
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У них не только /план/, у них /кокса/ валом, судя по речам и поступкам.
О выплавку стали на коксе поднимут!
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Это только у меня слово "план" в исполнении этого клована вызывает смутные ассоциации, не ??? У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7383

У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9583
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У него есть другой план. Походу, Зюзе прислали с оказией отличного ганжубаса из Азии.
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по моему штейна проклянут даже в криворожской синагоге.
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Зе делает то , что хочет деградирующие общество 73% Украины , а оно хочет был холопом России . Мира оно хочет . История холопа ничему не учёт . Холоп не помнит 1918 год и как мир с русскими декарами, варварами обернулся для его детей и его самого в 1933/33 год .
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нету и не было 73%. максимум 30% от проголосовавших. А 73% это соотношение штейна и свиновальца.
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очень верно...маллоросы просто хотят мира...им НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ-поф... У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1495
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У Шустера Саакашвілі своїм спічем отримав 100% підтримки. Особливо після слів: «Порошенко гонял мєня по кришам, но я єго нє крітіковал.»
І в аудиторії не виникає питань, чому Саакашвілі не хоче повертатись до реформованої ним Грузії?
А от з Порошенківської України, його ледь не спецназом виносили. А він знову прорвався через кордон до України.
Ну, а те що за часів Саакашвілі Грузія втратила 20% территорії, і то він ніде й не згадує.
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а потом в себя придут и у них будет опять другой план,
и опять закидон - розовые муравьи....
по пути шмаркля мендель вжарит - оба не заметят.... - за страну думают
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Не, вы видели такое: у него есть план ??? Это ж надо так самому себя сдать ???
Интересно, скока щяс дают за хранение и распространение плана, хто в курсе ??? У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6143
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- План В провалился.
- Переходите к плану Д, дегенераты.
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*У нас есть другой план*. А у нас нету плана. Если в доме нету плана---то кури марихуану!
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Никакого другого плана не будет петя не даст прекратить войну !?Да петя боты?
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У зеКОманди у кожного свій план, адже Агарофобія казав що у них їх десятки.
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Різнопланова Бубочка.

Всі ті плани - сторінки з "Камасутри".
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""Порошенко який зараз відусіль повчає Зеленського як треба вести перемовини з путіним, нагадує безхатька який розповідає як стати мільйонером."""
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э Оленька-вы очень неправы...включите "Прямой канал"-и может до вас дойдёт... У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4076
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и Порох уже был Президентом- а Зе только начал...так шо комент-тупой... У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6405
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включи "Прямой"-он там...у Шустера и так "завал" первых лиццц...
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У Зе план, але він не буде говорити де він. Чому? Бо віднімуть! А якщо серйозно, то такими методами нормандські перемовини не вирішуються.
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Я спец, що брехня завжди зайва. Ви проти цього?
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Тобто у вас своїх думок щодо плану "Б" нема. Якщо він є, то не треба блукати, бо тоді казати треба все. Тобто ваш Зе - брехун.
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Тобто брехню Зе про план "Б" ви не бачите. А ще посилаєтеся на папєрєдніков. Для чого тоді ви голосували за Зе? Щоб обрати брехуна?
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При чем тут Порошенко, кацап тупорылый?
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Праздники в СССР.

А вот ответьте мне, совколюбы, какие могли быть причины у жителей страны освобожденного труда 1930-х не идти отмечать Первомай? У многих попросту не было обуви, не было сил маршировать. Из-за задержки зарплат дома не было даже хлеба. : https://skrepohistory.livejournal.com/7517.html
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Передаю привет уставшим от войны зелибобам из восточных и южных областей, похоже у вас скоро будет жарко
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Одна неделя коменданта НКВД. Ненормированный рабочий день палача.

Понедельник-расстрел 106 человек
Среда-144 человека
Четверг-2 человека
Суббота-43 человека.

За 8 дней - 376 человек.

Пломбир вкусный был! Я помню, я горжусь! На Берлин фашистов побеждать! : https://bessmertnybarak.ru/article/rabochiy_den_palacha/
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Так а все в курсе этого плана, его показывали в 95 квартале. Значит Вова становится у границы жо...й к ним, нагибается и просит у Раиссы передать контроль.
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у нас есть такие приборы... но мы вам о них не расскажем
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У Шустера шабаш рашистов, слуг и коммуняк. И оголтелая толпа в студии, которую собрали за 200 гривен истерично хлопают, в ожидании и оправдании сдачи Украины Зеленским!!! Упоротые уроды!!!! Надеюсь на ваши дома будут сыпаться бомбы путлера!!!! СКОТЫ!!!!
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