 У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я точно говоритиму про кордон. У нас, скажу вам чесно, інший план щодо кордону, яким чином це передається, як і коли Україна контролює свій кордон із Російською Федерацією", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи хоче українська сторона змінити, принаймні, в цій частині мінські угоди, президент сказав: "Чесно кажучи, не готовий зараз вам відповідати так на це запитання".
"Тому що це може вплинути зараз просто на можливість... хтось може зірвати просто зустріч у "нормандському форматі". Я не готовий зараз ризикувати можливістю цієї важливої для України зустрічі", - підкреслив Зеленський.
совместный контроль украинской границы - вот это план. уже слили в сеть
точно такой же совместный как совместное патрулирование территории. наши и вжопулченцы в одном патруле. ага...
Но я его не напишу, потому что моментально отправлюсь в бан.
Точніше 87%.
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.
О выплавку стали на коксе поднимут!
І в аудиторії не виникає питань, чому Саакашвілі не хоче повертатись до реформованої ним Грузії?
А от з Порошенківської України, його ледь не спецназом виносили. А він знову прорвався через кордон до України.
Ну, а те що за часів Саакашвілі Грузія втратила 20% территорії, і то він ніде й не згадує.
и опять закидон - розовые муравьи....
по пути шмаркля мендель вжарит - оба не заметят.... - за страну думают
планкокс.
Интересно, скока щяс дают за хранение и распространение плана, хто в курсе ???
- Переходите к плану Д, дегенераты.
Всі ті плани - сторінки з "Камасутри".
А вот ответьте мне, совколюбы, какие могли быть причины у жителей страны освобожденного труда 1930-х не идти отмечать Первомай? У многих попросту не было обуви, не было сил маршировать. Из-за задержки зарплат дома не было даже хлеба. : https://skrepohistory.livejournal.com/7517.html
Понедельник-расстрел 106 человек
Среда-144 человека
Четверг-2 человека
Суббота-43 человека.
За 8 дней - 376 человек.
Пломбир вкусный был! Я помню, я горжусь! На Берлин фашистов побеждать! : https://bessmertnybarak.ru/article/rabochiy_den_palacha/