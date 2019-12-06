 На 85% військової допомоги від США вже укладено контракти, на операційному рівні "заморозки" не було, - заступник міністра оборони Фролова

Про це в ефірі hromadske повідомила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні допомога, яка йде в межах фінансового року, законтрактовано більше, ніж на 85 відсотків. Це та сама, про яку всі кажуть, що вона заморожена. Фінансовий рік в США — до квітня", — сказала чиновниця.

Фролова уточнила, що укладання контракту на якусь допомогу, наприклад, на поставку оснащення, означає, що Україна його вже точно отримає.

"Чому я говорю саме про контрактування — тому що якщо ми говоримо про техніку і обладнання, ми розуміємо, що це кілька років виробництва. Тобто це не означає, що ми її прямо зараз отримаємо. Є речі, які ми отримаємо досить швидко, а є речі, які отримаємо за два роки, але оплата за них піде вже зараз", — пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми перебуваємо у стані війни, і США як стратегічний партнер України не мають блокувати будь-яку допомогу, - Зеленський

Коментуючи ситуацію з припиненням військової допомоги від США, Фролова зазначила, що "на операційному рівні заморозки не було".

"Була дискусія з приводу верхнього політичного керівництва, але всі операційні процеси здійснювалися, оскільки офіційної якоїсь команди стоп або не стоп не було, ми її не відчули. Нас абсолютно запевнили на рівні Сенату, на рівні Конгресу, на рівні Міністерства оборони, що це є технічні внутрішні питання, якими ми займаємося, але це не означає, що ми зупиняємо допомогу", — розповіла вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.