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 Політика України
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Все про:Міноборони (2988) допомога (942) США (5941) Фролова Аліна (7)

 На 85% військової допомоги від США вже укладено контракти, на операційному рівні "заморозки" не було, - заступник міністра оборони Фролова

За поточний фінансовий рік Україна отримала від США військову допомогу на 400 мільйонів доларів, на понад 85% цієї допомоги вже укладено відповідні контракти.

Про це в ефірі hromadske повідомила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні допомога, яка йде в межах фінансового року, законтрактовано більше, ніж на 85 відсотків. Це та сама, про яку всі кажуть, що вона заморожена. Фінансовий рік в США — до квітня", — сказала чиновниця.

Фролова уточнила, що укладання контракту на якусь допомогу, наприклад, на поставку оснащення, означає, що Україна його вже точно отримає.

"Чому я говорю саме про контрактування — тому що якщо ми говоримо про техніку і обладнання, ми розуміємо, що це кілька років виробництва. Тобто це не означає, що ми її прямо зараз отримаємо. Є речі, які ми отримаємо досить швидко, а є речі, які отримаємо за два роки, але оплата за них піде вже зараз", — пояснила вона.

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Коментуючи ситуацію з припиненням військової допомоги від США, Фролова зазначила, що "на операційному рівні заморозки не було".

"Була дискусія з приводу верхнього політичного керівництва, але всі операційні процеси здійснювалися, оскільки офіційної якоїсь команди стоп або не стоп не було, ми її не відчули. Нас абсолютно запевнили на рівні Сенату, на рівні Конгресу, на рівні Міністерства оборони, що це є технічні внутрішні питання, якими ми займаємося, але це не означає, що ми зупиняємо допомогу", — розповіла вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163980
 
 
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вот Варонежу в данном случае, можно точно расслабиться.
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в данном случае варонежу напрягсся
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Вся эта помощь вместе со всем нашим военным бюджетом - пыль против паРашки. И все это знают, но хорохорятся, чтобы их не признали агентами русскАга мира.
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Серега, 120 штук крылатых ракет вполне хватит что бы сделать из Рачки территорию непригодную к биологической жизни 3200 лет, плесень может быть выживет, что кто такое грибы на сегодня человечество не знает.
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За Рашку не скажу, ты сам то где планируешь жить, когда от Украины останется стекловидная пустыня?
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Как может быть готово к серии то, что ещё ни разу не испытывалось. "Нептуну" до серии как до Луны, а вы о "Коршуне".
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І є впевненість, що допомогу із США не розпиляють?
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и ни доллара не спидж...тырено? - все в полках?
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