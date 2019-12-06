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 Політика України
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Все про:Зеленський (3807) місцеві вибори (120) Донбас (13997)

 Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна хотіла би провести місцеві вибори по всій території країни одночасно, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

"Вибори місцеві проводяться одночасно, за законами України, на всій території України. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати (на зустріч у "нормандському форматі" в Парижі), але всі вже знають", - сказав Зеленський.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 31 жовтня 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163979
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, если на не оккупированной территории 73% выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных, всяких Сивох, Дубинских, Яременок и других, то кого же выберут в лднр? Ну зато теперь зебилы будут сдавать Украину ещё быстрее благодаря избирателям с лднр Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 867
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То есть, другими словами Зеленский признал Крым российским Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6345
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Крым оккупирован, граница не под контролем... земрази мечтают провести выборы и дать особый статус домбасянам. Упоротые...
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А по каким паспортам в ордло будут голосовать
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ну якщо сами не до тями - я б звернувся до Польщі, члена НАТО,
на війско ввести - все краще за кацапню....
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продовжую думку - 3, 4 польскіх батальонів жовнерів по коридорах (обговорюеться яких) на східний Украінскький кордон...
на додаток до Украінськіх полків - яких зелені тварі ще не зьїли...
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мрия це литак, и когда нема грошей на запчасти она улетает в кетай
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Смотрю Свободу слова Шустера. Кравчук и Саакашвили дали прос.аться Парубию и Вакарчуку. Зеленский попробует, все, что он говорит, уже есть в их придуманных красных линиях. Очень жаль, что нашего юриста из ТКГ не выпустили месяц назад на большой экран, все прекрасно объяснил. Стало понятно, что Порошенко и порохоботы - мрази, которые расшатывают страну изнутри.
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Да, полку клоунов прибыло.
Барыгашвили в пиджаке на три размера меньше вылитый Олег Попов.
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Воно, може, і не варто відповідати таким у....******, як ти. Але є ще і зєльоне ЧМО, яке щось там висрало у шустрого. Які, на куй , вибори в цьому сраному ордло, тим більше одночасно з виборами на всій Україні.? У ФРН, за тих же вихідних умов спочатку впродовж декількох років відбувалось очищення території - денацифікація. Нам потрібна дерашитизація : спочатку очищення тієї території від сєпарів, ватників й іншої наволочі, яка референдувала, воювала і херойствувала проти України. Спочатку нехай доведуть, що вони мають право на це, а ми подумаємо, давати їм це право чи ні. І повір, ніхто цій зєльоній шмарклі не дозволить цього (виборів церез рік) робити. Так що , півнику, сиди в своєму курнику і не кукурікай, поки не іпуть, ногами не совай.
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возможны варианты, но всеравно этот чес будет продолжаться вечно, паэтому я за.
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Накуя нам в Верховной раде бандюки???? Мы не против реинтеграции наших земель, но нам нахер не надо полууголовное стадо быдла ненавидящего всего Украинского ...пусть уезжают на свою новую Родину в Магаданский край или Чукотку или накрайняк в тайгу...
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Мьі хатім. Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3976 Ніяких виборів там не буде. Бла-бла.
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а петя был украинским президентом?
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почему тогда украинский президент порошенко отправил наших моряков в лапы кацапам, а НЕ украинский президент зеленский их оттуда вытащил и не только их кстати?
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Почитайте "Рішення Міжнарожного Трибуналу", щоб дійшло хто відправив, хто звільнив, і що кацапи- злочинці. До речі, ще й суд в Гаазі почав розгляд цієї справи, та , ймовірно, зеленський зіл'є цю справу на користь рашки
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Привет братской Литве!!
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Если ,,вряд ли,, ,то шанс остается...
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А НЕ ГЛУБОКО ЛИ КОРНИ ОТРУБАННЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫ ХОТИТЕ ЗАРЫТЬ !!!
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засРашка теряет от санкций ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД !!!! Как великий Станиславский, НЕ ВЕРЮ, что бы эти подонки сдавали Украину БЕСПЛАТНО! НЕ ВЕРЮ!
На офшорные счета этих тварей уже закинуты $$$$$
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Ты потому злой,что ростом не удался?Да теряю я..Теряю..
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смени ник на злой спамер
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Ладно..Не скучайте,хлопцы..Пойду нашим скажу,как к вам попасть без ВПН..А то столько флагов,и ни одного российского..
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A зачем тебе сюда ? Здесь вотки нет, боярышником не торгуют.
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Я-сторонник Путина..Причем соевый?Он уже в тираж вышел..Не удивил..Пытайся..
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кто то уже знает точные расценки на 8 декабря?вроде по 500грн?
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Что за бред? Там после освобождения выборы можно будет проводить не раньше, чем через пять лет!
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Переключился на канал Кривой. Там солирует Порошенко. Чуваку нужно срочно к психиатру. Он все еще думает, что президент
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