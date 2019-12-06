 Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"
"Вибори місцеві проводяться одночасно, за законами України, на всій території України. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати (на зустріч у "нормандському форматі" в Парижі), але всі вже знають", - сказав Зеленський.
Місцеві вибори в Україні заплановано на 31 жовтня 2020 року.
на війско ввести - все краще за кацапню....
на додаток до Украінськіх полків - яких зелені тварі ще не зьїли...
Барыгашвили в пиджаке на три размера меньше вылитый Олег Попов.
На офшорные счета этих тварей уже закинуты $$$$$
нах пошел упырь зеЛЕный