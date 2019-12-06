 Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

"Вибори місцеві проводяться одночасно, за законами України, на всій території України. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати (на зустріч у "нормандському форматі" в Парижі), але всі вже знають", - сказав Зеленський.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 31 жовтня 2020 року.

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