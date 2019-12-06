 Росія вербує злочинців для замовних убивств за кордоном, - Bellingcat

Про це йдеться в другій частині розслідування Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Розслідувачі ідентифікували вбивцю Хангошвілі як Вадима Красикова.

Про те, що Красиков, заарештований у Німеччині з документами на ім'я Вадима Соколова, раніше був оголошений у розшук за звинуваченням у вбивстві бізнесмена в Москві, повідомлялося в першій частині розслідування. У другій частині стверджується, що він брав участь і в убивстві бізнесмена Юрія Козлова у квітні 2007 року в місті Костомукша в Карелії.

Красиков був одним із підозрюваних у цій справі, інформація про яку зараз видалена з бази даних. Його було оголошено в розшук. Двох інших обвинувачених із прізвищами Іванов і Фоменко судили по цій справі в 2014 році. Їх об'єднувало те, що вони служили раніше у спецназі ФСБ "Вимпел".

Як сказано в розслідуванні, судовий процес про вбивство Козлова було припинено, а в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Невдовзі після цього він отримав паспорт на ім'я Соколова.

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У розслідуванні стверджується, що Красиков, імовірно, був завербований спецслужбами як найманий убивця. Подібна ж схема, як стверджується, була застосована під час вербування Олексія Комаричева, який в Україні навесні цього року намагався підірвати автомобіль офіцера військової розвідки. До Києва він приїхав за документами на ім'я Андрія Ломако. Бомбою йому відірвало обидві руки, але він вижив. Раніше він був співробітником ФСКН. Стверджується, що в Києві він виконував завдання російської військової розвідки.

У розслідуванні наводиться ще один приклад - у 2015 році громадянин Росії Олег Смородінов із кримінальним минулим і досвідом участі в бойових діях у Донбасі, як стверджується, був завербований російськими спецслужбами, відправлений в українське місто Рівне, де вбив офіцера. Згодом в Україні його було заарештовано. Про цю справу навесні 2019 писала The New York Times. Стверджується, що у нього був список із 6 осіб - ймовірних жертв майбутніх замахів, які раніше були консультантами грузинської армії під час конфлікту з Росією в 2008 році, як і вбитий у Берліні Хангошвілі. У розслідуванні Bellingcat стверджується, що російські спецслужби, використовуючи колишніх кримінальників, імовірно, зводять рахунки з тими, хто в 2008 році воював проти Росії в Грузії.

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Перша частина розслідування Bellingcat була опублікована 3 грудня. У ній росіянин, який убив Хангошвілі, був упізнаний як Вадим Красиков. За твердженням журналістів, він народився 10 серпня 1965 року в селі в Чимкентській області Казахстану. У 80-ті його сім'я переїхала до Бурятії. У 2014 році він був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у вбивстві підприємця в Москві. Через півроку розшук було зупинено.

Дослідники зазначають, що вбивство в Москві було схожим із берлінським - в обох випадках підозрюваний під'їхав до жертви на велосипеді і на ньому ж зник. Bellingcat зазначає також, що російська влада, яка оголошувала Красикова в розшук, найімовірніше, мала доступ до відбитків пальців Красикова і його фотографій.

Того ж дня агентство повідомило, що німецькі слідчі органи підозрюють російську владу в причетності до організації вбивства Хангошвілі. Офіційно влада Німеччини наступного дня заявила, що Москва не співпрацює з Берліном у розслідуванні вбивства, й оголосила про висилку двох співробітників російського посольства. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила в середу на саміті НАТО, що Німеччина прийняла рішення про висилку дипломатів, коли стало зрозуміло, що Росія не співпрацює зі слідством. Вона пообіцяла поговорити про цю справу з Володимиром Путіним на зустрічі, яка відбудеться наступного тижня, повідомляє Reuters.

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров відкинув звинувачення на адресу Росії, порівнявши їх із звинуваченнями у справі про катастрофу "Боїнга" над Донбасом.

Хангошвілі - уродженець Грузії, який під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів, які воювали проти російських військ. Згодом він співпрацював зі спецслужбами Грузії. Після замаху на його життя в Тбілісі він попросив притулку в Німеччині. Він був убитий у Берліні 23 серпня 2019 року. Підозрюваного затримали по гарячих слідах, він приїхав за документами на ім'я росіянина Вадима Соколова. Офіційно його особу ще не встановлено.