 Міністерство у справах ветеранів за 3 доби отримало понад 10 тисяч заявок на участь у програмі кредитування житла для ветеранів

Про це заявила Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Ми розраховуємо на шлях надання їм можливості купити власне житло або купити його в кредит під достатньо м’які умови або співфінансувати оргнаи місцевої влади, які будуть забезпечувати їх житлом. Власне, ця програма по іпотеці вона є такою, бо вона є абсолютно доступною, 3% річних, 6% — перший внесок, 20 років — термін самого кредиту і там невеличка сума виплати щомісяця", — розповідає Коляда про умови кредитування.

"Я хочу сказати, що упродовж 3 діб надійшли понад 10 000 заяв. І це свідчить про те, що програма була очікувана і є дуже затребувана", — додала вона.

За словами Коляди, Міністерство і надалі збирається створювати подібні програми.

До запровадження закону, який передбачатиме відповідну допомогу ветеранам та переселенцям, комісія Міністерства розглядає заявки "у ручному режимі".

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"Ми вчора провели комісію, майже 50 таких заяв зі схвальним рішенням, люди отримають ці кошти ще цього року", — сказала Оксана Коляда.

Міністерка заохочує звертатися до Міністертва, місцевих підрозділів та комісії для з’ясування правил та умов надання фінансової допомоги ветеранам, незаконно ув’язненим особам та їхнім родинам.

"Тепер ту грошову допомогу, яка виплачувалась за рішенням комісії наші звільнені в’язні, а також їхні родини, можуть тепер отримати, не лише одноразово, а раз на рік — за рішенням комісії — і якраз використовувати ці кошти і на правову допомогу, і на підтримку родини. Я вважаю це невеличкою, але перемогою", — пояснила Коляда.

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Наразі Міністерство працює в рамках діючої постанови, яка гарантує одноразову допомогу родичам політв’язнів або заручників у сумі 100 тисяч гривень.

"Є домовленості, що президент внесе законопроект до Верховної Ради як невідкладний", — зазначає Оксана Коляда.

"Цей законопроект буде для нас дуже важливим, бо ним буде визначено статус військовополоненого, статус політичного в’язня і статус цивільного заручника. І це важливо, бо ніде на законодавчому рівні не визначено цих статусів, і це не дозволяє нам працювати в повній мірі на законних основах, бо все це відбувається у ручному режимі, через комісію", — розповіла міністерка.