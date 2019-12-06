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 Політика України, За кордоном
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Все про:ОБСЄ (2343) Росія (21546) США (5941)

 Росія блокує в ОБСЄ будь-яку заяву, яка засуджує агресію проти України, - представник США Гілмор

Росія блокує будь-які спроби держав-учасниць зробити заяву Ради міністрів ОБСЄ щодо російської агресії, яка триває проти України.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час пресконференції у п’ятницю за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати серйозно занепокоєні щодо невиконання деякими державами своїх зобов'язань у рамках ОБСЄ. По суті, є лише одна держава – Росія – яка несе головну відповідальність за неспроможність просунутися у виконанні положень Гельсінського заключного акта та Паризької хартії", - заявив посол.

Американський дипломат зазначив, що Росія не виконує положення Гельсінкського акту, яким по суті було закладено основи ОБСЄ. І прикладами, проявом цього є агресія проти України, Грузії, порушення прав людини тощо. Власне, це проявляється і в блокуванні заяви по Україні, оскільки Росія користується принципом консенсусу в Організації і не дає іншим учасникам висловитися і засудити порушення міжнародного порядку.

"І ми це спостерігаємо щороку тут, на Раді міністрів ОБСЄ. Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасниць зробити заяву щодо України. Так само Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні, яка б запобігла незаконному перевезенню боєприпасів чи незаконній контрабанді через кордон", - заявив голова місії США при ОБСЄ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163975
 
 
 Топ коментарі
 
жаль что у Гитлера такой возможности не было.... жалко мужика.... Россия блокирует в ОБСЕ любое заявление, осуждающее агрессию против Украины , - представитель США Гилмор - Цензор.НЕТ 2966
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І саме в цей момент зєлєнський хоче побачити бажання до миру в очах путєна.

Десь є проблема. Або в баченні США або в голові монікі. І тих хто її обрав.
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Вони підтримували нас, коли ми боролись, тепер вони підтримують "мудрий нарід", який на виборах проголосував за презЕдента "миру"
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І саме в цей момент зєлєнський хоче побачити бажання до миру в очах путєна.

Десь є проблема. Або в баченні США або в голові монікі. І тих хто її обрав.
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ну конечно блокирует и будет делать это и дальше. И в Совбезе ООН будет тоже самое. Логичные действия с их стороны, чему тут удивляться?
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жаль что у Гитлера такой возможности не было.... жалко мужика....
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Силу понимают все,дурачек..Пиндосы тоже считаются...А ты сильный или умный?Скорее-слабовольный имбицил
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вы сами себя не любите, почему кто то ето должен делать за вас?
***** вы любите...
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о, где вы, благословенные времена, когда рука украинца в гинекологических перчатках с вантузом в руке указывала мацкалям на их место во вселенной, когда вова бройлер, приняв кокса, не давал ращкованам спуска в местном клозете, а благословенная ирка брызгала слюнями и спивала гимн, дабы ахрессор знал, шо есть еще порох в пороховницах, солома в мозгах и всюду, куда бы ни ступала его нога, он услышит каноничные иркины визги и истерики и нигде, даже на самой захудалой рублевке, не будет ему покоя...
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Українi треба виходити з усіх цих тупорилих організацій, мало того що внески обчислюються мільйонами, так ще й слова не скажи - Козлостан все блокує. І нах надо ???
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А ТОЛКУ ТОГДА ОТ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕСЛИ НИКАКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕТ НА НАРУШИТЕЛЕЙ? ТАК ВЫ ТАМ РЕБЯТА ИЛИ СКИПАЙТЕ ИХ С ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ПРИНУЖДАЙТЕ. 2% МИРОВОГО ВВП И НЕ МОГУТ УЛОЖИТЬ НА ЛОПАТКИ КУЧКУ ГОПАРЕЙ С ПИТЕРА. ПОЛНЕЙШАЯ ИМПОТЕНЦИЯ ВСЕХ ИНСТИТУТОВ НЕ ИМЕЮЩАЯ МЕХАНИЗМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ!
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