 "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Ми підписали не "формулу Штайнмаєра", а погодили текст "формули Штайнмаєра", тому що вона буде імплементована в закон про "особливий статус"(ОРДЛО) тільки після того, як ми розуміємо, якщо будуть виведені всі війська, буде роззброєння незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях. Тобто коли буде безпека, тоді почнуться вибори, і тоді буде імплементована "формула Штайнмаєра", - сказав Зеленський.

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