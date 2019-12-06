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 Політика України
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Все про:Зеленський (3807) Донбас (13997) Формула Штайнмаєра (170)

 "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що українська сторона на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) на початку вересня підписала не саму "формулу Штайнмаєра", а було узгоджено її текст і вона буде імплементована в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) тільки після проведення там місцевих виборів у належних умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Ми підписали не "формулу Штайнмаєра", а погодили текст "формули Штайнмаєра", тому що вона буде імплементована в закон про "особливий статус"(ОРДЛО) тільки після того, як ми розуміємо, якщо будуть виведені всі війська, буде роззброєння незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях. Тобто коли буде безпека, тоді почнуться вибори, і тоді буде імплементована "формула Штайнмаєра", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмаєра" можна імплементувати тільки після створення умов для виборів на Донбасі, але до них ще далеко, - посол ФРН Фельдгузен

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163974
 
   
 Топ коментарі
 
Могу завалить всю конструкцию фантазии одним словом-"КТО?"
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Кравчук вообще-то должен заткнуться-он "Будапешт" подписал...а он ещё Минском упрекает...пердун старый... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9929
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Могу завалить всю конструкцию фантазии одним словом-"КТО?"
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Кравчук заявил в лицо ПаЛубию, что они выходят противостоять не "за Украину", а из-за того, что они не могут пережить, что они уже не у корыта. "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6371
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"Будапештский" звиздобол нашего бубочку поддержал!!! Уря!!!
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сценарий-- " а куда будем тикать"...?! или-"ехать-не ехать"...?!
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кравчук молодец. хорошо мокнул палубия.
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Ще б Муженка з собою взяв-їх би там обох розкатали
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Кравчук вообще-то должен заткнуться-он "Будапешт" подписал...а он ещё Минском упрекает...пердун старый... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9929
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Зеленський нагадав, що Рада ухвалила законопроєкт про амністію бойовиків за часів Порошенка "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6500
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Не Парубія, а Порошенка - автора того мінського позориська, написаного, як обмовилась Зеркаль, під диктовку росіян. Але кравчук поводить себе, як базарна скандалистка. Вакарчук правий, про серйозні речі має бути серйозна аналітична розмова. Треба шукати вихід разом, щоб не відбулося ще одного позориська.
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"Мінські угоди підписувалися в дуже важких умовах. Тоді було Дебальцеве, тоді стріляли, тоді Путін говорив, що наші війська в оточенні і якщо ми не підпишемо варіант, який він погодив, то вони будуть просуватися далі", - сказала дипломат. "
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Кравчук хорошо рэпера опустил… Красава!
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В воспаленной черепушке Парубия "нікапітулянский майдан" с биотуалетами и палатками идет полным ходом. Все десять порохоботов уже захватили главные площади городов ))
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Теперь понятно почему сам Петя к Шустеру не пошел - возили бы синим носом по полу. Все потужные перамоги развенчали бы прилюдно.
Порубий только и мычит про "контрнаступление" и вяликие победы - не позорился бы
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Зачем отправлять на рейтинговые эфиры Парубия, это же сразу настраивает людей у экранов против?!

Мне кажется, если бы даже позвать алкаша с вокзала, то у него поддержка была бы в разы выше, чем у Парубия.

Ну ладно, что ж поделать, раз у Петралексеича нет других героев...
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Мне кажется Порубия как мальчика для битья отправили - в смысле "кого не жалко." Кравчук, Саакашвили - такие сильные спикеры и авторитеты. Думаю и перед Зеленским у Пети выработался комплекс неполноценности - он ведь свои первые дебаты на стадионе проиграл. С Савиком "личная неприязнь, что кушать не могу"
Вот Петя и "дристанул".
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формула штайнмайера и минские соглашения суть одного поля яблоки - секта толкователей с каждым годом становится все шире и зеленее
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Вакарчук же фізік, може його на опитах контузіло
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А этот недоразвитый представляет как и кто это будет делать???????
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Будемо вважати, що Зеленський назвав Російську Армію незаконним озброєним формуванням.
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Олег Тягнибок8 год · В українському Бахмуті, на українській Донеччині, вбили українського патріота - активного прихильника «Свободи» Артема Мирошниченка. Вбили за те, що спілкувався українською мовою.
І після цього ще хтось сміє белькотіти про якісь «утиски російськомовних»?Попереджаю правоохоронців, суддів і президента особисто: спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки....Показати більше..."Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 57
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за пять пэдротовых лет полегло >13 000 украинцев. В одном Иловайске - > 1000! Пока оффшоренко воровал у Украины!
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Ленко, ти не приписуй до кількості загиблих українців стадо зашкварених борців за руССкій мир.
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За 5 років агресії "братського" кацпського народу, мокшами та сепарами- "путинвведи", було вбито більшк 13 000 українців. Про "воровал", міняй методичку, вато. На це ваше лайно, вже ніхто не ведеться
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Осталось уточнить кто там у нас "незаконные" ?
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о.сколько зебилья засуетилось...вам на ТВ показали постановку-и вы "загардились"...? "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4983
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Шины приготовил для пагубия?
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Минск подписывали при Порошенко, а истерика с «капитуляцыя» возникла сейчас? Такое позднее зажигание?
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а вам не кажется что армию в воюющей стране пытаются ослабить...?! если-нет-то вам "нада мир любой ценой"...добро пожаловать в "таёжный саюз"...там будет спокойно...как в ГУЛАГЕ...или как в Украине в 1933 году... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5518
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А кто будет платить за все разрушения на Донбассе после реализации формулы ***** под названием Штайнмайера?
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Матері Тернополя і Вінниці будуть платити вбивцям їх дітей і відновлювати розграбований кацапами доМбас?
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то есть тебе нацрать на погибших их матерей? Тебя волнует кт о будет платить!
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фантазерка радуешься смертям героев и требуешь еще больше смертей! Зная что тебе не быть на передовой как и каждой петяшлюшке!
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Ще раз. Ти хочеш, щоб матері загиблих героїв ще й платили за відновлення сепарського доМбасу? То ти хворе. З окопу пишеш, пліснявий? Чи ти ватний?
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ще раз дебильное радуешься смертям героев и требуешь еще больше смертей! Зная что тебе не быть на передовой как и каждой петяшлюшке! Про децентрализацию не слышало дебильное ??? Шо каждая община обеспечивает себя !
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Про децентрализацию не слышало дебильное ??? Шо каждая община обеспечивает себя !
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ах да какое там слышало если петя и все каму не лень имеют тебя!
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а "развод" -ШО-уменьшил количество потерь...?да на дорогах Украины каждый день гибнет в разы больше людей...и печальное событие в Одессе...
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типичное сталиснкое «Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика». ты мразь !
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мразь у тебя в голове...я к тому что мир на донбассе-пока при власти путин-иллюзия...поняло...?!!! статист....х....
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То шо твоя цель мразь это не процветание УКРАИНЫ это и так понятно можешь не доказывать!
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Сколько вы петяботы совмиестно с сепарней убили Украинцев ! Ужас !
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А скільки ви, свинособаки вбили українців? Жах!
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Цензор урезал речь Зеленского в той части, где сказано о контроле границы с зас-рашей.
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а контроля и не будет...этого мацква не допустит...
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тышо мацкалик хочешь сказать шо мацква рулит?
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друже- це так очевидно...путин знае чого хоче...и Зе ничого з тим не зробить...а москаль-то мабуть ти сам... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9546
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откуда ты знаешь шо хоче путин? палишься мацкалик))
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не прикидайся...тоби не личить...) включи "Прямий канал"-може дойде... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2644
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ну то дивись долбень -112 и ньюс -ван...и тащиссььь...
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Оно тупое как пробка. Порох за 2 недели понял, что "сначала граница, потом разоружение и наказание боевиков, а потом уже выборы". А тупорылый клоун начал о чем-то смутно догадываться, что вроде бы сначала неплохо боевиков разоружить. Осталось путлера уломать. Да если его Порох не уломал с его харизмой, интеллектом и опытом, то эта зеленая моника точно закончит минетом.
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А почему только в таком порядке не подписал минские?
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Если кто из Харькова. Пора придумать рифму на подобии "Путин #уйло! Ло-Ло-Ло-Ло-Ло...".
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