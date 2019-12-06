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 Політика України
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Все про:армія (2633) Генштаб ЗС (430) Міноборони (2988) Фролова Аліна (7)

 Міноборони найближчими днями затвердить нову структуру ЗСУ, яка відповідає стандартам НАТО, - Фролова

Міністерство оборони України найближчими днями ухвалить рішення про зміну структури Збройних сил України для відповідності стандартам НАТО.

Про це в ефірі Громадського заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на так звану j-strucrure, яка відповідає натівським стандартам. Це розмежування функцій всередині Збройних сил на функції генерування і застосування. Тобто є умовно підрозділи, які мають генерувати, тобто навчати персонал, забезпечувати озброєнням, розподіляють все це. А є люди, які відповідають за застосування, тобто ті, які власне воюють", — пояснила Фролова.

За її словами, наразі усі ці функції перемішані.

Читайте також: Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

"Така зміна дає транспарентність процесів, прозорість. Тобто ми розуміємо, хто за що відповідає. Крім того, посада начальника Генштабу буде розділена на два компоненти. Вона буде розділена на головнокомандувача і на начальника Генерального штабу. Начальник Генштабу відповідатиме за забезпечення, а головнокомандувач — це головний військовий країни", — розповіла заступниця очільника Міноборони.

Фролова наголосила, що наступним завданням буде зміна самого міністерства, оскільки "структура є застарілою та не відповідає сучасним викликам".

На думку чиновниці на процеси трансформації в армії і в Міністерстві піде 2-3 роки.

Також читайте: "У гібридній війні неможлива перемога старого типу - підняти прапор над штабом ворога", - заступниця голови Міноборони Фролова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163973
 
 
 Топ коментарі
 
для начала-забрать всё волонтёрское...и нихрена не дать в замен..."Беретты"-на складах,
прицелов и тепловизоров нет,Стугны-производство заморожено..."Джавелины" -на складах...и как воевать...?!!! или уже и не придётся...?!
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І що зебіли планують змінити? Костюмчики? Шапочки? І ввести обов'язкові косметички?
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кто эта знойная женщина мечта поэта? а если серьёзно тоту меня вопрос что слуги каломыйского за полгода сделали полезного для В С У? при порохе хоть какое то развитие было, армия из колхоза стала похожа на структуру! а сейчас??? ну что молчите зелесосы.....?
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Где петин забор перед ОФ (АП), любитель пети? (для модер.)
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Давно головой стукнулся? В Саксагане помочи отпустит
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І що зебіли планують змінити? Костюмчики? Шапочки? І ввести обов'язкові косметички?
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Порохоботских хенералрв уволит …
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та ладна...зебот-це почётна...и наверно-денежно...?!
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А Хомчак порохоботський чи бєнін генерал?
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для начала-забрать всё волонтёрское...и нихрена не дать в замен..."Беретты"-на складах,
прицелов и тепловизоров нет,Стугны-производство заморожено..."Джавелины" -на складах...и как воевать...?!!! или уже и не придётся...?!
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Трусам и торгашам не помогут ни стандаоты НАТО, ни оружие марсиан. Если за 2000 лет не родился главнокомандующий, ко орому в начале жизненного пути что то не отрезали, то почему он должен появится в Украине.....
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Понабирали цих Алін в МО що вони розуміють в армійських справах...?? х3..
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вы о "главнокомандующем"...? Міноборони найближчими днями затвердить нову структуру ЗСУ, яка відповідає стандартам НАТО, - Фролова - Цензор.НЕТ 5381 такая роль у него уже была...у хвильме...
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-"2:27 Минобороны в ближайшие дни утвердит новую структуру ВСУ, которая соответствует стандартам НАТО"... це такий новий прикол...?! це тому треба повернути волонтерам авто...?!!!
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кто эта знойная женщина мечта поэта? а если серьёзно тоту меня вопрос что слуги каломыйского за полгода сделали полезного для В С У? при порохе хоть какое то развитие было, армия из колхоза стала похожа на структуру! а сейчас??? ну что молчите зелесосы.....?
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