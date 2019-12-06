 Міноборони найближчими днями затвердить нову структуру ЗСУ, яка відповідає стандартам НАТО, - Фролова

Про це в ефірі Громадського заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на так звану j-strucrure, яка відповідає натівським стандартам. Це розмежування функцій всередині Збройних сил на функції генерування і застосування. Тобто є умовно підрозділи, які мають генерувати, тобто навчати персонал, забезпечувати озброєнням, розподіляють все це. А є люди, які відповідають за застосування, тобто ті, які власне воюють", — пояснила Фролова.

За її словами, наразі усі ці функції перемішані.

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"Така зміна дає транспарентність процесів, прозорість. Тобто ми розуміємо, хто за що відповідає. Крім того, посада начальника Генштабу буде розділена на два компоненти. Вона буде розділена на головнокомандувача і на начальника Генерального штабу. Начальник Генштабу відповідатиме за забезпечення, а головнокомандувач — це головний військовий країни", — розповіла заступниця очільника Міноборони.

Фролова наголосила, що наступним завданням буде зміна самого міністерства, оскільки "структура є застарілою та не відповідає сучасним викликам".

На думку чиновниці на процеси трансформації в армії і в Міністерстві піде 2-3 роки.

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