 Венеціанська комісія визнала, що делегація РФ може працювати в ПАРЄ, - ЗМІ

Про це йдеться у висновку комісії, який отримала українська служба BBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Тоді як за міжнародним правом не лише для всіх країн, а й для міжнародних організацій існує чітке зобов'язання не визнавати анексію, явно чи приховано, це не обов'язково зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) не визнавати повноваження делегації від країни, яка здійснила анексію", - йдеться у висновку.

Остаточне рішення щодо російської делегації має ухвалити сама ПАРЄ, й тут можуть бути "варіанти", кажуть у Венеціанській комісії.

При цьому Венеціанська комісія наголошує, що анексія залишається незаконним діянням, яке Рада Європи не може визнати у будь-якому вигляді.

Вибори, організовані на анексованій території, не можуть бути "ліками" від незаконності анексії.

До того ж, додають у Венеціанській комісії, такі вибори вочевидь не можуть вважатися повністю вільними та чесними, навіть якщо відображатимуть думку виборців.

У комісії наголошують, що такі вибори є черговим порушенням міжнародного права, яке вимагає від держави, що здійснила анексію, не запроваджувати "будь-які важливі інституційні зміни". А натомість - дозволяти виборцям з анексованих районів голосувати на виборах до своєї законної країни.

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Венеціанська комісія також наголошує, що визнання ПАРЄ повноважень делегації від країни, яка здійснила анексію, впливає на приховане визнання анексії.

Однак, на її думку, це не обов'язково означає, що ПАРЄ має відмовити такій делегації.

"Обов'язок Парламентської асамблеї за міжнародним правом не визнавати анексію не обов'язково тягне за собою відмову визнавати повноваження всієї делегації від країни, яка здійснила анексію", - йдеться у висновку Венеціанської комісії.

Замість відмови делегації ПАРЄ може задіяти інші варіанти реакції, додають у комісії.

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У Венеціанській комісії порадили ПАРЄ при вирішенні питання, чи визнавати делегацію Росії, зважати на принцип пропорційності. У міжнародному праві цей принцип означає пошук балансу між метою, яку хоче досягнути міжнародна організація, та обмеженнями, які вона може накладати для цього.

Слід зауважити, що висновок Венеціанської комісії стосується делегації, сформованої з депутатів, обраних у загальнонаціональному окрузі, а не від округів конкретно на анексованій території.

Водночас жоден російський депутат, що представляє Крим у російській Держдумі чи Раді Федерації (як, наприклад, обрана від Севастополя Наталія Поклонська) до чинної російської делегації у ПАРЄ не увійшли.

Росія, Україна та Крим у висновку не згадуються, однак висновок, вочевидь, стосується ситуації навколо кримського півострова, який Росія анексувала у 2014 році.

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Переважна більшість міжнародних організації та країн продовжують офіційно вважати Крим територією України.

У 2014 і 2015 роках через анексію Криму повноваження російської делегації у ПАРЄ суттєво обмежили. Зокрема, позбавили права брати участь у засіданнях і голосувати.

Але 25 червня 2019 року ПАРЄ схвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) прийняла резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень.

Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.

30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.