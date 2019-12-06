 На саміті "нормандської четвірки" передбачено двосторонні зустрічі всіх учасників, - Зеленський про зустріч із Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час прямого ефіру на "Свободі слова з Савіком Шустером".
Відповідаючи на запитання про те, чи планується в Парижі його двостороння зустріч із Путіним, Зеленський сказав: "Так. Всі двосторонні зустрічі будуть у всіх лідерів".
Президент підкреслив, що не боїться цієї зустрічі, і він така людина, яка хоче результату. "Єдине, через що я можу нервувати, що просто зустрілися, побачилися і сказали, що так, ми плануємо... Я дуже не люблю нерезультативність у будь-яких переговорах - це правда. Тому це єдине, чого я боюся", - сказав він.
За словами глави держави, йому нема чого боятися, бо він "президент вільної країни, нормальна порядна людина".
"Я не продаю нашу країну, ніколи, нікому, ні за що. Правда на нашому боці, а коли за твоєю спиною правда, народ України і дійсно бажання припинити війну, ти міцнішаєш із кожним днем", - заявив Зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Свобода слова Савіка Шустера 🔴 Онлайн Трансляція - монику рвут в клочья... воно аж сбежало))
Не знаю як він поводитиме себе з кгбістом та вбивцею, які знайде аргументи
Не вам решать, что делать.
Ваше время ушло. Навсегда.
У вас крышу сорвало?
простите, ты шмаркля чего туда едешь? переговоры вести или подписывать уже готовые бумажки?
Да-да. .. а мы крепчаем.
ги
Следим за поддержкой в студии.
Он к новости не имеет прямого отношения.
Петро Порошенко: «Напередодні чотиристороннього саміту в Парижі 9 грудня виявилося чимало охочих дати поради та рекомендації до стратегії і тактики переговорів. Я відгукнувся на пропозицію "Української правди" написати відповідну статтю - на правах засновника Нормандського формату, учасника всіх попередніх зустрічей на найвищому рівні і знавця Мінських домовленостей від "А" до "Я".» Детальніше - за вищенаведеним лінком.
П'ятий президент України Петро Порошенко назвав ключові позиції для України на Нормандському саміті та порадив, як саме вести переговори.
Про це він заявив під час телемарафону на "Прямому".
"Тверда порада. Бо я дуже добре знаю Путіна. Тверда позиція, перша - не вірте Путіну і не потрапте до нього в пастку. Починаючи від конкретних дрібних деталей, коли вони кажуть, що, друзі, ви там-то і там-то говорили чи обіцяли те-то, то в 50% це брехня і маніпуляція. Українська делегація має бути абсолютно чітко підготовлена до цього. І ні в якому разі не можна йти по ключовим позиціям на переговори тет-а-тет. Ми твердо наголошуємо, що переговори, які стосуються миротворців, переговори, які стосуються виведення російських військ, і якщо ти будеш сам, то ти отримаєш відповідь: "их там нет". На прохання до Путіна вивести свої війська в 99% каже, що їх там нема, про що ви кажете", - сказав Порошенко.
Він розповів, що у 2014 році на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він мав досить жорстку та принципову позицію.
"Я після 24 серпня 2014 року мав наступні ітерації з паном Путіним. Володимир Володимирович, ви здійснили міжнародний злочин, ви ввели регулярні війська РФ на суверенну територію України. Ні, каже. Ми взяли в полон ваших десантників. "Цього не може бути". Там можуть бути росіяни - так. Бо ми дали список їх. "Але це цивільні, добровольці, вони приїхали просто так". Ні, це військові і при них є документи, військові квитки. Це військовослужбовці регулярних сил РФ. Ні, каже. Каже: так, це військові, але вони у відпустці. І це каже президент РФ. Ні, вони не у відпустці, вони на бойовій техніці. Каже: "Ви знаєте, так, дійсно. Але вони просто загубили дорогу"…", - додав Порошенко.
https://prm.ua/ne-viriti-i-ne-obgovyurvati-klyuchovi-pozitsiyi-tet-a-tet-poroshenko-poyasniv-yak-vesti-peregovori-z-putinim/