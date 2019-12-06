 На саміті "нормандської четвірки" передбачено двосторонні зустрічі всіх учасників, - Зеленський про зустріч із Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час прямого ефіру на "Свободі слова з Савіком Шустером".

Відповідаючи на запитання про те, чи планується в Парижі його двостороння зустріч із Путіним, Зеленський сказав: "Так. Всі двосторонні зустрічі будуть у всіх лідерів".

Президент підкреслив, що не боїться цієї зустрічі, і він така людина, яка хоче результату. "Єдине, через що я можу нервувати, що просто зустрілися, побачилися і сказали, що так, ми плануємо... Я дуже не люблю нерезультативність у будь-яких переговорах - це правда. Тому це єдине, чого я боюся", - сказав він.

За словами глави держави, йому нема чого боятися, бо він "президент вільної країни, нормальна порядна людина".

"Я не продаю нашу країну, ніколи, нікому, ні за що. Правда на нашому боці, а коли за твоєю спиною правда, народ України і дійсно бажання припинити війну, ти міцнішаєш із кожним днем", - заявив Зеленський.

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