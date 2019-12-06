 Вибори - тільки після деокупації, - секретар РНБО Данілов

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Данілов підкреслив, що нині зусилля української влади спрямовані на імплементацію мінських домовленостей При цьому позиція України базується на пріоритеті принципу територіальної цілісності та суверенітету щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.
"Це наші території, де проживають наші люди. Вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені лише після її деокупації, і відповідно до нашого законодавства та стандартів ОБСЄ", - заявив він.
Секретар РНБО України наголосив на важливості координації подальших дій з інституціями та державами-членами ЄС і подякував Європейському Парламенту за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Депутати Європарламенту запевнили українську сторону у беззаперечній підтримці її територіальної цілісності та суверенітету. Вони також підкреслили свій постійний інтерес до ряду безпекових питань у цьому контексті, і у регулярному діалозі з українськими партнерами.
Секретар РНБО України зазначив, що запланована на 9 грудня зустріч лідерів чотирьох держав у Нормандському форматі "є не тільки найбільш важливою подією зовнішньої політики України, а й найбільшим пріоритетом безпекового порядку денного Європи".
Якесь божевілля, шизофренія, звернення до міфічних зебілів, постійні діалоги з міфічними істотами...
ви нормальні?
а впрочем не важно - выборы в ордле???
но "асобый статус" для них рассея требует уже-"сагласна Минских договоров"...
так сначала-"деокупация" или переговоры с ордлом...?!!!! это важный момент...!
еще раз и внимательно смотрим на мышебратов
и вооружаемся быстро....
сказал нарид, а нарид не ошибается...
тысячелетиятеми не ошибается... - от такой у нас нарид....
2.До тех пор, пока "народ Бамбаса" не выберет любимых своему сердцу новых Захарченков и Моторол, ***** НИКОГДА не вернет контроль над границей. После того, как их выберут, последует требование об "особом статусе" Бамбаса, и ввведение всостав ВР представителей новой власти Бамбаса.
ГОсподи,как я зае....ся писать одно и то же....У Меркелихи диагностирован Альцгеймер, у ******** (в буквальном смысле слова) Макрона (очень хорошее погоняло - "Микрон"), рейтинг 13 %, он точно знает, что его не перизберут никогда. Нашему Рыжему не до Украины он в одном шаге от ИМПИЧМЕНТА, ОДИН ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ - а тем более под угрозой, мягко завуалированной под просьбу (заказ на Байдена) - это уже состав преступления, это я Вам всем говорю, как профессиональный юрист. Ну и что дальше? Кто, а главное - ЧЕМ будет давить на Рашку? Меркелиха, продавшая всю Европу за Северный поток? ***** Микрон, который из резиденции боится выйти, так как его на куски порвут? Маленький мальчик в черных шортиках, белой рубашке и с папкой нот под мышкой в малньком Криворожском дворе? и ***** между прочим суспехом закончившее СПБУ (юр.фак, ответственный руководитель -Собчак), после чего его еще 4 года учили секретным спец.дисциплинам в Академиии ФСБ на Можайке. Вот реально желаю ***** подохнуть перед этой встречей, так как последствия могут быть очень трагическими для Украины.