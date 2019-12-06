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 Політика України
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Все про:вибори (4658) Данілов (22) РНБО (614) Донбас (13997) мінські угоди (1671)

 Вибори - тільки після деокупації, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що позиція України щодо територіальної цілісності і суверенітету країни є непорушною.

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов підкреслив, що нині зусилля української влади спрямовані на імплементацію мінських домовленостей При цьому позиція України базується на пріоритеті принципу територіальної цілісності та суверенітету щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.

"Це наші території, де проживають наші люди. Вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені лише після її деокупації, і відповідно до нашого законодавства та стандартів ОБСЄ", - заявив він.

Читайте також: Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Секретар РНБО України наголосив на важливості координації подальших дій з інституціями та державами-членами ЄС і подякував Європейському Парламенту за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Депутати Європарламенту запевнили українську сторону у беззаперечній підтримці її територіальної цілісності та суверенітету. Вони також підкреслили свій постійний інтерес до ряду безпекових питань у цьому контексті, і у регулярному діалозі з українськими партнерами.

Секретар РНБО України зазначив, що запланована на 9 грудня зустріч лідерів чотирьох держав у Нормандському форматі "є не тільки найбільш важливою подією зовнішньої політики України, а й найбільшим пріоритетом безпекового порядку денного Європи".

Також читайте: "Секретний лист" про "реінтеграцію Донбасу" - не випадковий фейк, а частина інформаційної кампанії, - Секретар РНБО Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163969
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы представляете что выберут в лднр, если даже на не оккупированной территории выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных? Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6453
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хто такі оці зебіли, на яких ви тут посилаєтесь? . У вас якісь нав'язливі ідеї, кажете про якихось зебілів, а їх же немає!
Якесь божевілля, шизофренія, звернення до міфічних зебілів, постійні діалоги з міфічними істотами...
ви нормальні?
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Деоккупация...ну, выведет русня свои войска. А вооруженные банды "лднр"?Аж целых 2 армейских корпуса? Шо-то про полное разоружение этих террористов до выборов уже никто и не вспоминает.
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Зебилы, а вы представляете что выберут в лднр, если даже на не оккупированной территории выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных? Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6453
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Они выберут то, что выберут они для себя, а не ты для них.
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Ага знову оберуть війну бо такі вже московити.
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они уже "выбрали-путтен-введи"...а мы-разё_мся... а теперь им "асобый статус"...?! идут они в рашку... Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6208
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хто такі оці зебіли, на яких ви тут посилаєтесь? . У вас якісь нав'язливі ідеї, кажете про якихось зебілів, а їх же немає!
Якесь божевілля, шизофренія, звернення до міфічних зебілів, постійні діалоги з міфічними істотами...
ви нормальні?
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Ты ведьма, что с зерколом своим сюда приперься?
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Все очень просто. Зебилы - это те, кто голосовал на президентских выборах за кандидата Зеленского. Может, Вам для понимания и на украинском языке написать?
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Ви думаєте одне, пи... дите друге, а робите третє. Придурки
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Бурштин вже весь закачали в землю після розпоряджень зєлєнського?
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а Секретарь СНБО Алексей Данилов ето слуга или пристяжная слева?
а впрочем не важно - выборы в ордле???
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-" Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ ", - заявил он.Источник: https://censor.net.ua/n3163969
но "асобый статус" для них рассея требует уже-"сагласна Минских договоров"...
так сначала-"деокупация" или переговоры с ордлом...?!!!! это важный момент...! Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7818
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Бреше, шельма ! Якщо вибори після деоеупацвх, то це не є формула Швайнмайора, на яку посилається Зєлєнскій. Бреше або один, або другий. Хоча швидше за все - обидва. Петляють, як зайці у світлі фар по дорозі.
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Деоккупация...ну, выведет русня свои войска. А вооруженные банды "лднр"?Аж целых 2 армейских корпуса? Шо-то про полное разоружение этих террористов до выборов уже никто и не вспоминает.
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Войска русни, это 2-3 сотни командиров и советников. Их там никто не видел и не слышал. Предъявить-то особо нечего
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После деокупации?Да не вопрос.Как в лугандоне называются сепарские военные формирования?Правильно - народная МИЛИЦИЯ.Прописываем в законе "О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ" народную милицию(муниципальную),подконтрольную МЕСТНОЙ власти,возлагаем на нее охрану гос.границы и деокупация проведена.А русских там ПЯТЬ лет как "небыло" и "нет".
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Милиция( Milicia) - это "народное ополчение". Так переводится с латыни и таким считается в цивилизованном Мире. Вот как раз о разоружении этого "ополчения" разговора уже не идет.
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А чому він говорить деокупація, а не говорить визволення, перемога?...і словосполучення російський окупант теж відсутнє...
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спокойно - русня ничего и ниоткуда не выведет - пустой треп.
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слова зеклованов стоят столько же сколько и договора с росией.
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выключаем хотелку,
еще раз и внимательно смотрим на мышебратов
и вооружаемся быстро....
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Только что,Пенис Душилин озвучил отказ на ПРЕДЛОЖЕНИЕ Зеленского по,ВНИМАНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАЖЕ.Оказывается деокупация по зеленскому,данилову и всей этой лугандонско-сепарской комарильи,в рнбо,просто поменять название вояк с Народная милиция на муниципальная стража.Еще проще!Охренели лугандоЗЕны!
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зеленому шабашу да!
сказал нарид, а нарид не ошибается...
тысячелетиятеми не ошибается... - от такой у нас нарид....
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не слезет со своего кацапячего... - отдаст таки Украину кацапне.
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Новое в психиатрии: Порошенко критикует Зеленского за то, что сделал Порошенко
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Які нахрен вибори ? В кого небудь є сумніви що це стадо не вибере умовних моторол і захарченків ??? Тому дискусія може бути навколо питання глибини і ширини рову і висоти колючого дроту.Хотіли русскава міра - їжте, хоч повилазьте.
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1. ***** никогда до проведения выборов на его условиях не выведет войска с временно оккупированной территории.
2.До тех пор, пока "народ Бамбаса" не выберет любимых своему сердцу новых Захарченков и Моторол, ***** НИКОГДА не вернет контроль над границей. После того, как их выберут, последует требование об "особом статусе" Бамбаса, и ввведение всостав ВР представителей новой власти Бамбаса.
ГОсподи,как я зае....ся писать одно и то же....У Меркелихи диагностирован Альцгеймер, у ******** (в буквальном смысле слова) Макрона (очень хорошее погоняло - "Микрон"), рейтинг 13 %, он точно знает, что его не перизберут никогда. Нашему Рыжему не до Украины он в одном шаге от ИМПИЧМЕНТА, ОДИН ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ - а тем более под угрозой, мягко завуалированной под просьбу (заказ на Байдена) - это уже состав преступления, это я Вам всем говорю, как профессиональный юрист. Ну и что дальше? Кто, а главное - ЧЕМ будет давить на Рашку? Меркелиха, продавшая всю Европу за Северный поток? ***** Микрон, который из резиденции боится выйти, так как его на куски порвут? Маленький мальчик в черных шортиках, белой рубашке и с папкой нот под мышкой в малньком Криворожском дворе? и ***** между прочим суспехом закончившее СПБУ (юр.фак, ответственный руководитель -Собчак), после чего его еще 4 года учили секретным спец.дисциплинам в Академиии ФСБ на Можайке. Вот реально желаю ***** подохнуть перед этой встречей, так как последствия могут быть очень трагическими для Украины.
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