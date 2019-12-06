 Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.
"Найголовніше, мені дуже важливо... Я така людина, дуже sensitive (чутлива). Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привезти з "Нормандії" (зустріч у Парижі в "нормандському форматі") розуміння і відчуття, що справді всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну", - сказав Зеленський.
Глава Української держави зазначив, що він "це точно зможе зрозуміти за столом (переговорів)".
На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой.
Мо-лод-цы. Поздравляю...
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Так що треба дивитись правді в очі: не зільють, а зільємось. Бачили очі, що обирали.
Но самое интересное - местные зебилы в ЭТО тоже верят!
https://youtu.be/fjCCZK2UDVg
1.сиськи бубочки
2.имитация игры на рояле
Занавес...
так куйло начинал войну?чтоб ты его закончить убедил?!
В ОТСТАВКУ ВАЛИ!!!ТУПОЕ ЧМО
Если у вас сомнения: кто именно командует парадом, поинтересуйтесь: где именно Макрон (главный "двигатель" норманских посиделок) работал до того как стать президентом.
73% не нуждаются в собственной государственности. Ничего с этим поделать нельзя, похоже.
моя ж ти бубочка!
чому не в живого Артура Пірожкова?