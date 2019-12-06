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Все про:Зеленський (3790) перемовини (1422) Путін (12062) нормандська четвірка (763)

 Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що хотів би під час живого спілкування з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним побачити готовність припинити війну на Донбасі, якщо вона дійсно є.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.

"Найголовніше, мені дуже важливо... Я така людина, дуже sensitive (чутлива). Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привезти з "Нормандії" (зустріч у Парижі в "нормандському форматі") розуміння і відчуття, що справді всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну", - сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що він "це точно зможе зрозуміти за столом (переговорів)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163968
 
   
 Топ коментарі
 
"Хочу во время общения с крокодилом увидеть слёзы в его глазах."
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Символичненько.
На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой.

Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5955
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"Ошейник раба легче доспехов воина"
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Символичненько.
На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой.

Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5955
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п.с. моника зе!лох - таки действительно - лох и дурачок)) оно хочет "увидеть у путина готовность прекратить войну"... это даже не идиотизм, это полный кретинизм бубочки..
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з інтерв'ю----'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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а потом-АРМИЮ просто "распустить"-и снова "будет мир"...ДНО!!!
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Или присылать письма счастья боевым офицерам (фото номер два).

Мо-лод-цы. Поздравляю...

Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6176
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Можна перекласти. що воно сказало. Може Мендель хай перекладе. Він явно думав одне, а сказав щось інше.
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короче-нас видимо тупо "сольют"..."железно"...ради "мира-любой ценой"... Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1690
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В Армії немає "вкрали", в Армії є "прої...в".
Так що треба дивитись правді в очі: не зільють, а зільємось. Бачили очі, що обирали.
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знаете кто "лехторат" пана Зе- большинство отаких як зам редактора "Космополитен"...кто хотел гламурного хайпа и "навизны" ... и теперь-"палучите-распишитесь"... Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5750
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бубочка говорит что сиськи уже побрил в третий раз и хочет его очаровать.. да так, что случится у них полный консенсус (и любоФФ) и вова путин - раскается и прибежит просить прощения, украденные деньги - вернет, а кгб - проклянет.. Как то так..
Но самое интересное - местные зебилы в ЭТО тоже верят!
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Зебилы, а вы готовы к сдаче Украины зеленым ху*лом обычному ху*лу?
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та они давно готовы.. эти зебилы еще в 2013-2014 гг бегали тут и орали "путин - введи!" Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7008
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-"Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Боже а ему 42 года-и он такой ...... наивный...
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то лише на вигляд 42, а в душі памперси й мамина цицька
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Вова... Даю безкоштовну пораду - с Путєном один на один не зустрічайся, бо він урку справжнього (овощча) залякав, а ти не урка, а лише намагаєшся їм виглядати... краще повертайся з Парижу без усіляких результатів... Скажеш лохторату, можеш навіть з унітазу, - «Намагався. Нічого не вийшло.» бо якщо ти привезеш капітуляцію, то українці тебе знесуть й цим скористується пуйло й розверне широкомасштабну війну... І ти залишишся в історії кровавим зрадником, можливо з фіналом мусоліні або чаушеску... Тому краще нічого не підписуй, повертайся й починай співпрацювати з українськими патріотами, а не з запроданцями... Ніхто тобі зла не бажає, сиди собі з булавою, але не руйнуй падлюка країну!
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Я прошу подивитись передачу телемарафону «Червоні лінії» в спільному ефірі телеканалів «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» - https://www.youtube.com/watch?v=OEs8msKt1_Y&feature=emb_logo - поки що ще видно, час показу десь 21:10, коли Матвій Ганнапольський згадував, що йому розказував Саакашвілі ще в 2003-му році, коли здійснив свій перший оф.візит до ***** в якості президента Грузії. Як ***** його принижував, матом... Як сам Міхо зі своїм 190 зросту в кабінеті ***** став нижчим за того самого плюгавого. І як все те, чим ***** погрожував Міхо, все ж таки збулося в 2008-му. Як касапія таки анексувала частину Грузії...
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"Хочу во время общения с крокодилом увидеть слёзы в его глазах."
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Говорят они иногда таки плачут. Но только когда пообедают.
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Благодаря пропаганде от зеленых сепаров типа Сивох, Дубинских, г+г уже 55% считают что в Украине идет гражданская война, зебилы вы довольны ? Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2430
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Довбень! Що в людини повинно бути в голові, щоб такий план: путєн розпочав в Україні війну, щоб при особистій зустрічі із зєлєнським, останній побачив в путєна готовність цю війну закінчити?
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видимо после 9-го будет "оченннь весссело"...ибо не просто так нам льют елей на уши... Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1722
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Цей процес їде ще з виборчої компанії. Крім п...ти там нічого не вміють.
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верно-собралась шобла и крутит Украиной як знаете хто-сонцем...
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там два варианта в концертной программе моники:
1.сиськи бубочки
2.имитация игры на рояле
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Он реально не понимает, что стратегические цели окончания этой "трагической войны" в разумении ***** и Ко не подходят совершенно Украине?
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Как то дебилизм крепчает. Если бы Вова из Кремля хотел закончить войну, ему Вова не Лох как то без надобности.
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Да оно е#нутое! Может этому дегенерату Skype или Viber включить?
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Для начала мозг свой включи
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А-ха-ха!! Клован такой и был епанутый? Или таким стал?
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работа на "благо атечества" его таким сделала...он усталлл...
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Приедет Зюзя из городу Парижу и молвит: "Я привез вам мир"...
Занавес...
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Євробляхери, яких розплодилося як бліх у Сірка. мабуть вже й забули що саме винятки для ввезення волонтерських автівок відкрили лазівки отим халявникам?
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Не хотели евроблях, скоро по Украине будут ездить *днр-бляхи* и кацапобляхи. Жрите с***ки что наварили.
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ох и дебилоид!
так куйло начинал войну?чтоб ты его закончить убедил?!
В ОТСТАВКУ ВАЛИ!!!ТУПОЕ ЧМО
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А говорил шо нелох. Вот же типиллы зетипиллы.
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влажные мечты лишнехромосомных Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9938, пускай думают, что они вяликие - больнее падать будет в родную слизь
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желание нормальное , но всё же как по мне, это как спорить с алкоголиком на счёт алкоголизма .
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"Трагическую войну". А бывают комические? Заткнись, клован.
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если оченята пилоткой не обшиты, что-то увидишь.
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Вован, 9 вечером бери билет на прямой рейс - Париж-Ростов. Не рискуй.
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Наверняка Путин ****** его. Но только он должен понимать. что это произойдет не из-за того, что он слабый политик. А из-за того, что он обещал избирателям одно, а по факту стал таким же марионеткой Запада, как и его папередник.
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Надо срочно поменять его на Голобородьку... лохторат ему доверяет, опыта, чай, поболе будет. Уж он-то того тупина сделает на раз...
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зажоп зебільний, свою мертвучуківську мантру про "марионетку Запада" 73/43%клована засунь собі в жопу. Там в тебе безрозмірний ангар для подібної брехні.
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"оно е#нутое это ваше зе"(с) - почти Б.Немцов. х#йло никаких договоров не соблюдает, - это не "по-пацански". он обманывал на нашей памяти очень серьезных людей, чего ему и не простили в итоге. а это "непорозомiння" - куды оно лезет?
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тут или святая вера в мир-или шо-то с мазгами...
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Дурачек, с чего ты взял что ***** хочет прекратить войну? Он бы мог давно прекратить войну просто выведя свои танки с Украины если бы хотел.
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Цікаво, Зєля восьмого свою сім'ю вивезе з України?
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"Військового вирішення проблеми окупації частини території України немає... Ми всі повинні сісти за стіл переговорів. Отже, мінський план повинен дотримуватися й Росією. Ми просимо: відведіть свої війська, припиніть відправляти техніку та солдатів, припиніть фінансування терористів", - зазначив Порошенко.
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Тільки справа в тому що петя казав АЛЕ НЕ РОБИВ - ВІДПОВІДЬ ОРКАМ БУЛА ЯК ТРЕБА.
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з літа 2014 соєвий тільки те і робив що з ****** домовлявся .
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но такого "завала" как сейчас не было...армия успешно шла вперёд...а теперь-её вообще распустят...вы типа-"за"...?!
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а "успешно шла вперьод" це куди - від Іловайська , чи від Дебальцевого ? Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6667
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"Нужно просто перестать стрелять !" (С)
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оце млять "прикол тиждня" ... - блазень янелох42 гадає зможе "побачити" справжне обличчя КГБшної сволоти-вбивці.... це пздц... воно точно або дурне, або під чимось, або дурне та ще й під чимось.
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Был уже один такой,тоже в глаза путлеру смотрел.
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Жалкое зрелище, как стыдно слушать это зеленое унижение Украины, за что всё это? Что оно сделало,? Почему он так сцыт перед пуйлом,на чем его фсб завербовало?
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Оно - никто. Есть банкиры, с обеих сторон, которые уже обо всём договорились.
Если у вас сомнения: кто именно командует парадом, поинтересуйтесь: где именно Макрон (главный "двигатель" норманских посиделок) работал до того как стать президентом.
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І не мрій, Зе. Їхня школа проти вашого шапіто, як удав проти курча.
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Российские и украинские банкиры обо всём уже договорились. Для населения - шоу: визит на передовую, обед борщом из пластиковых тарелок. "Приват" - Бене.

73% не нуждаются в собственной государственности. Ничего с этим поделать нельзя, похоже.
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Похоже на первокурсницу которая собралась на групповушку в поисках большой и чистой любви...
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воно вірить в "живоє ощєніє с путєном"!
моя ж ти бубочка!
чому не в живого Артура Пірожкова?
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Краще б воно подумало про те, що від цієї зустрічі очікує путєн. І порадився б розумною людиною як краще підготуватися.
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Он отдает себе отчет , что из себя представляет пуйло? Пуйло конечно же полный мудак, но как политик он с Зеленским в абсолютно разных весовых категориях, не в пользу последнего.
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