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 У Богданівці демонтували останні фортифікаційні споруди, - ООС

На ділянці розведення №3 у районі населеного пункту Богданівка Донецької області закінчився демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

Про це повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, о 12.00 закінчилися практичні заходи демонтажу фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що загалом було демонтовано 10 бліндажів та 28 допоміжних споруд. Крім того, рятувальники вилучили 244 вибухонебезпечні предмети.

"Завтра почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів", - додали в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163967
 
 
 Топ коментарі
 
10-блиндажей...а как же их тяжело было строить... скольким они спасли жизнь...
ну-ну...
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Это "достижение" в подарок плешфюреру к Норманди?
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Это "достижение" в подарок плешфюреру к Норманди?
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10-блиндажей...а как же их тяжело было строить... скольким они спасли жизнь...
ну-ну...
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блиндажи строили под огнем противника, лопатами и руками, поливая кровью......
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Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун"

youtube.com/watch?time_continue=89&v=nQUO5LvKw1I&feature=emb_logo

А вот отступать и капитулировать большого ума не надо.
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В любой нормальной стране, после такого командиры, выполнившие этот преступный приказ были бы преданы суду военного трибунала. Даже в Израиле... Но в Украине когда главнокомандующий трус и торгаш, герои это те, которые сдают свои боевые катера без единого выстрела. Теперь сдают свою землю, а значит и Родину
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В свое время,. президента Милошевича, за то то он отдал приказ применять вооруженные силы, против сепаратистов Косово, судили в Гааге.
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Питання - а для кого ця інформація і фото? Перед ким звітуємо - перед Макроном чи як...Може ми побачимо звіт представників СММ ОБСЕ як "шахтьори" демонтують свої позиції на териконах, як збивають їхні безпілотники, як і близько не пускають цих "спостерігачів" на свої території щоб не засвітити весь арсенал путінським гумконвоїв. І ще можна поставити масу запитань до того що бачимо...
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"Хриплая крыса" сдаёт то что отвоёвано у врагов и полито кровью наших солдат.
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fА хомчак розпинався шо єслі шо вдруг..ми одразу повернемося на попередні позиціі!!! так іх розібрали.. Єслі шо....куди повертатись?
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Капітулянти-саботажники тут вже просто дістали. Ви або зрадники, або російські мудотролі,які ополчилися проти мирних планів нашого Президента Зеленського.
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Люди платят военный сбор который идет в том числе на строительство этих сооружений,а питоры зеленые его ламают.
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Кожен день обстріли й тут така новина.... я точно не сплю???? 😡😡😡🤬
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